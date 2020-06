Verpackung von Hygieneartikeln

Kunststoff macht”s möglich

Besonders in Zeiten von Corona wird persönliche Hygiene großgeschrieben. Mit Verpackungen aus Kunststoff bringen Hersteller von Desinfektionsmittel, Seife und Co. ihre Ware sicher zum Benutzer. Denn die Behälter sind leicht, stabil und hygienisch.

Häufiges Händewaschen gehört heute zur täglichen Routine und auch Desinfektionsmittel und andere Hygieneprodukte werden verstärkt nachgefragt. Eine zuverlässige Versorgung ist nur mit Verpackungen aus Kunststoff möglich.

Das liegt vor allem an zwei Eigenschaften von Kunststoffverpackungen: Sie sind leicht und stabil. Glas ist keine Alternative. Denn Glas ist viel zu schwer – und zu gefährlich. Glassplitter können Mitarbeiter und Kunden verletzen. Noch weniger als Glas eignen sich Materialien wie Kartonagen oder Papier für Hygieneartikel. In ihnen lassen sich bestenfalls Seifenstücke verpacken, nicht jedoch Flüssigkeiten.

Nirgendwo zeigt sich das besser als beim Online-Versandhändler Amazon. Immer mehr Ware wird in Plastiktüten versendet anstatt in Kartons. Denn diese sind leichter, handlicher und umweltfreundlicher.

Weiterer Vorteil von Kunststoffverpackungen: Flaschen, Tuben oder Beutel aus Kunststoff lassen sich leicht reinigen oder desinfizieren. Und nach ihrer Verwendung lässt sich das enthaltene Erdöl nochmal nutzen, indem die Kunststoffe in Verbrennungsanlagen dem Energierecycling zugeführt werden.

