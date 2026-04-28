Versa bringt mit Secure Enterprise Browser SASE in den Browser

Versa, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), stellt Versa Secure Enterprise Browser vor. Diese Erweiterung der VersaONE Universal SASE Platform setzt direkt im Browser die festgelegten SASE-Richtlinien durch und schützt so Mitarbeitende und Partner effektiv bei der Nutzung von Web-, SaaS- und unternehmensinternen KI-Anwendungen.

Der Browser hat sich zur vorherrschenden Umgebung für die Arbeit in Unternehmen entwickelt. Gleichzeitig bleibt er jedoch häufig außerhalb der Reichweite einheitlicher Sicherheits- und Zugriffskontrollen. So interagieren Mitarbeitende meist über den Browser mit SaaS-Anwendungen, KI-Assistenten, Webanwendungen und Cloud-Diensten. Unternehmen benötigen hier eine Transparenz und müssen in der Lage sein, Richtlinien für Aktionen wie das Kopieren von Daten, das Hochladen von Dateien, das Einfügen in KI-Tools und das Herunterladen sensibler Inhalte durchzusetzen. Versa schließt diese Lücke, indem es identitäts-, posture- und datenbezogene Kontrollen direkt in den Browser integriert. Sicherheitsverantwortliche können den Zugriff auf Webanwendungen steuern, die Offenlegung sensibler Daten verhindern, webbasierte Bedrohungen wie Phishing oder bösartige Skripte blockieren und Sicherheitsrichtlinien für Remote-Mitarbeitende einheitlich anwenden.

„Der Browser entwickelt sich immer mehr zum zentralen Arbeitsbereich, über den Mitarbeitende mit SaaS-Anwendungen, Webanwendungen und KI-Anwendungen interagieren“, erklärt Pantelis Astenburg, Vice President Global Sales DACH von Versa. „Mit dem Versa Secure Enterprise Browser können Kunden die SASE-Architektur, auf die sie bereits vertrauen, auf die Browsersitzung ausweiten. Die browser-native Transparenz, Zugriffskontrolle und Datensicherheit wird so in das einheitliche Richtlinien-Framework einfach integriert.“

Der Versa Secure Enterprise Browser wird zentral als Teil der VersaONE-Plattform verwaltet und setzt identitäts- und statusbezogene Richtlinienkontrollen direkt innerhalb der Browsersitzung auf Windows-, macOS-, iOS- und Android-Geräten durch. Auf diese Weise müssen Unternehmen ihrem Security-Stack keine weitere Insellösung hinzufügen. Vielmehr können sie einheitliche Richtlinien zum Schutz aller Benutzer, Geräte und Netzwerke umsetzen.

Über Versa

Der SASE-Spezialist Versa ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

Firmenkontakt

Versa

Pantelis Astenburg

Kingsfordweg 151

1043 GR Amsterdam

+44 1-2237-52887



https://www.versa-networks.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

0162 916 5189



http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.