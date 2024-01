Versa Networks für das Thunderdome-Programm der DISA ausgewählt

Versa Networks, ein weltweit führender Anbieter von KI/ML-gestütztem Unified Secure Access Service Edge (SASE) und Software-Defined WAN (SD-WAN), stellt für die Zero Trust Network Access (ZTNA)- und Anwendungssicherheitsarchitektur Thunderdome der US-amerikanischen Agentur für Verteidigungsinformationssysteme (DISA) ab sofort die Funktionen SD-WAN-, Zero Trust Access- und Customer Edge Security Stack (CESS) bereit.

Thunderdome besteht aus mehreren Komponenten, die zusammenarbeiten, um die Infrastruktur der DISA zu modernisieren und die Automatisierung, Effizienz und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden zu erhöhen. Versa wird sowohl SD-WAN-Funktionen, die softwaredefiniertes Routing über das Defense Information System Network (DISN) bieten, als auch CESS-Funktionen mit Next-Generation Firewall (NGFW), IPS/IDS und ZTNA-Diensten (Conditional Access) vor Ort bereitstellen. Die Versa-Produkte innerhalb der Thunderdome-Architektur bieten DISA-Benutzern damit bedingten Zero-Trust-Zugriff am Netzwerkrand.

„Wir freuen uns sehr darüber, nun Teil von Thunderdome zu sein, das Pionierarbeit bei der Anwendung von Zero Trust zur Sicherung des Netzwerkzugriffs sowohl für Remote- als auch für On-Network-Benutzer leistet“, sagt Kelly Ahuja, CEO von Versa Networks. „Wir sind stolz darauf, dass unser Team die Nutzung unserer sicheren SD-WAN- und Customer Edge Security Stack-Services erfolgreich demonstrieren und damit die strengen Zero-Trust-Anforderungen von Thunderdome erfüllen konnte. Damit etabliert sich Versa weiter als führender Anbieter von sicheren Netzwerken und Zero-Trust-Netzwerktechnologien.“

Erfolgreicher Prototyp

Der kürzlich fertiggestellte Thunderdome-Prototyp der DISA hat erfolgreich bewiesen, dass kommerzielle Technologien, einschließlich Secure Access Service Edge (SASE), Customer Edge Security Stack (CESS) und Application Security Stacks, sowohl die Sicherheit als auch die Netzwerkleistung in einer bestehenden Unternehmensumgebung verbessern können. Nach der erfolgreichen Fertigstellung des Prototyps vergab die DISA einen OTA-Vertrag (Other Transaction Authority) für die Folgeproduktion von Thunderdome an Booz Allen Hamilton.

Die Thunderdome-Lösung der DISA steht im Einklang mit verschiedenen Modernisierungsbemühungen der US-Bundesbehörden im Bereich der Cybersicherheit, darunter die Executive Order des US-Präsidenten zur Verbesserung der Cybersicherheit der Nation, die Zero-Trust-Strategie und -Roadmap des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten sowie die Digital Modernization Strategy von dessen CIO.

„Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit DISA bei der erfolgreichen Bereitstellung des Thunderdome-Prototyps und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um diese Lösung in die Produktion zu überführen“, sagte Imran Umar, Vice President und Leiter der Zero-Trust-Praxis von Booz Allen. „Während Unternehmen auf der ganzen Welt die Grundsätze von Zero Trust übernehmen, leistet DISA echte Pionierarbeit bei der Einführung eines Zero-Trust-Netzwerkzugangs sowohl für Remote- als auch für On-Premises-Benutzer. Wir freuen uns, mit Versa als strategischem Partner zusammenzuarbeiten, um SD-WAN-, ZTNA- und CESS-Funktionen bereitzustellen, die bei der Umsetzung dieser Vision helfen.“

Versa Networks, ein Marktführer für Single-Vendor-SASE, liefert KI/ML-gestützte SSE- und SD-WAN-Lösungen. Die Plattform bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen mit echter Mandantenfähigkeit sowie differenzierte Analysen über die Cloud, On-Premises oder als Kombination aus beidem, um die SASE-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke, Sicherheit und Clouds an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, BlackRock Inc., Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures und Triangle Peak Partners finanziert.

