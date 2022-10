Versa Networks sichert sich 120 Millionen Dollar in Pre-IPO-Finanzierung

Die von BlackRock angeführte jüngste Finanzierungsrunde unterstützt die Marktexpansion und Beschleunigung von SASE-Produktinnovationen

Versa Networks, der Marktführer für Single-Vendor Secure Access Service Edge (SASE), hat sich eine weitere Finanzierung in Höhe von 120 Millionen US-Dollar gesichert. Angeführt wurde die vorbörsliche Finanzierungsrunde von Fonds und Konten, die von BlackRock Inc. verwaltet werden, und auch die Silicon Valley Bank (SVB) ist beteiligt.

Die neue Finanzierungsrunde ermöglicht es Versa, bestehende Go-to-Market-Strategien zu erweitern und die branchenführenden SASE-Innovationen zu beschleunigen. Auf diese Weise soll Versas Führungsposition auf dem SASE-Markt weiter gefestigt werden, während das Unternehmen seinen geplanten Börsengang forciert.

Laut Gartner wird der SASE-Markt im Jahr 2025 auf voraussichtlich 15 Milliarden US-Dollar anwachsen. 80 Prozent der Unternehmen werden dabei eine Strategie zur Vereinheitlichung von Web-, Cloud-Diensten und privatem Anwendungszugriff mithilfe einer SASE-Architektur verfolgen. Die Dell’Oro Group listet Versa als Marktführer im Bereich SASE auf, und die Analysten von Gartner haben festgestellt, dass Versa SASE die meisten SASE-Komponenten von allen 56 von Gartner bewerteten Anbietern aufweist.

„Als Marktführer im Bereich SASE, der am schnellsten wachsenden Sicherheits- und Netzwerkkategorie, ist Versa die einzige Lösung, die nachweislich eine branchenweit führende und differenzierte Architektur für hohe Leistung und Sicherheit bietet“, so Kelly Ahuja, CEO von Versa Networks. „Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unser Go-to-Market zu erweitern und neue Innovationen zu beschleunigen, die die Marktchancen für uns als Unternehmen weiter erhöhen.“

Die Single-Vendor SASE-Plattform von Versa bietet integrierte Best-of-Breed-Funktionen und Dienste über die Cloud, On-Premises oder als eine Kombination über das Versa Operating System (VOS™) mit einer Single-Pass Parallel Processing-Architektur, die über eine einzige Oberfläche verwaltet werden. Versa bietet SASE-Services wie Secure SD-WAN, Next-Generation Firewall, Next-Generation Firewall as a Service, Unified Threat Management (UTM) einschließlich Advanced Threat Protection (ATP), Secure Web Gateway (SWG), Zero Trust Network Access (ZTNA), Cloud Access Security Broker (CASB), Data Loss Prevention (DLP), Remote Browser Isolation (RBI) und User and Entity Behavior Analytics (UEBA). Die herstellerunabhängige SASE-Plattform von Versa geht über die Integration der Automatisierungsfunktion der Verwaltungskonsole hinaus, indem sie die Möglichkeit bietet, Netzwerke, Präsenzpunkte, Richtliniendefinitionen, Anwendungsdefinitionen, Agentenlogik und Data Lakes zu integrieren.

Citi fungierte bei der Transaktion als exklusiver Berater und Platzierungsagent für Versa.

Weitere Statements der Investoren sowie des Unternehmens:

„Wir freuen uns, das Versa-Team und seine Vision, Innovationen in den Bereichen Cloud, Daten- und Netzwerksicherheit voranzutreiben, zu unterstützen“, so Matt Singer, Managing Director bei BlackRock. „SASE ist ein wichtiger und schnell wachsender Markt, der im Zentrum der digitalen Transformation von Unternehmen steht. Versa ist mit seiner einheitlichen, Single-Code basierenden Architektur gut positioniert, um seinen Kunden einen entscheidenden Mehrwert zu bieten.“

„Versa ist branchenweit führend bei der Innovation und Einführung von SASE“, sagt Cody Nenadal, Managing Director bei der Silicon Valley Bank. „Wir freuen uns, mit Versa zusammenzuarbeiten und das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen, das immer mehr Unternehmen die Vorteile einer vollständig integrierten Single-Vendor-SASE-Lösung bietet.“

Apurva Mehta, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Versa Networks, kommentiert: „Wir sind das einzige Unternehmen, das eine vollständig integrierte Single-Vendor-SASE-Lösung anbietet. Bereits vor fünf Jahren haben wir diese Marktchance kommen sehen und seitdem Unternehmen auf der ganzen Welt mit einem wirklich modernen, sicheren Netzwerk versorgt. Es ist spannend zu sehen, dass der Rest der Branche den echten Wert und die Vorteile, die Single-Vendor-SASE bieten kann, nun auch erkennt.“

„Unternehmen erkennen zunehmend die Bedeutung einer effizienteren und integrierten Sicherheits- und Netzwerkinfrastruktur in Zeiten wachsender Angriffsfläche“, so Kumar Mehta, Mitbegründer und Chief Development Officer bei Versa Networks. „Die Unterstützung durch namhafte Investoren wie BlackRock ist nicht nur ein Beweis für unsere führende innovative Technologie, sondern auch für unser Ethos als Plattformunternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit BlackRock und allen unseren Investoren, vor allem jetzt, da Versa in eine wichtige Phase vor dem Börsengang eintritt.“

Über Versa Networks

Versa Networks, ein Marktführer für Single-Vendor-SASE, liefert KI/ML-gestützte SSE- und SD-WAN-Lösungen. Die Plattform bietet Netzwerk- und Sicherheitsfunktionen mit echter Mandantenfähigkeit sowie differenzierte Analysen über die Cloud, On-Premises oder als Kombination aus beidem, um die SASE-Anforderungen sowohl für kleine als auch sehr große Unternehmen und Service Provider zu erfüllen. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke, Sicherheit und Clouds an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird von Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast Ventures, Liberty Global Ventures, Princeville Capital, RPS Ventures und Triangle Peak Partners finanziert.

Firmenkontakt

Versa Networks

Dan Spalding

America Center Dr, 6001

95002 San Jose, CA

+1 408 960-9297

dspalding@versa-networks.com

https://www.versa-networks.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Dorothea Keck

Landsberger Str. 155

80687 München

+49 89 54 55 82 02

versapr.dach@weissenbach-pr.de

http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.