Versa SASE ermöglicht sicheren KI-Einsatz

Neueste Version von VersaONE bietet eine KI-fähige Edge-Infrastruktur, verbesserte Datensicherheit und KI-gestützte Abläufe

Versa Networks, Spezialist für Secure Access Service Edge (SASE), erweitert seine VersaONE Universal SASE Platform um KI-gestützte Funktionen für Infrastruktur, Datensicherheit und Prozesse. Die Innovationen unterstützen Unternehmen bei der sicheren Einführung und Skalierung von künstlicher Intelligenz auch in verteilten Umgebungen, ohne dabei die Komplexität oder Risiken zu erhöhen.

Der steigende team- und standortübergreifende Einsatz von KI stellt CIOs und CISOs vor erhebliche Herausforderungen: Sie müssen die Einführung von KI vorantreiben, ohne dabei das Datenrisiko oder operative Reibungsverluste zu erhöhen. Die neuesten Funktionen von Versa helfen IT- und Sicherheitsteams dabei, KI-Workloads am Netzwerkrand bereitzustellen, sensible Daten effektiver zu schützen und einen klaren Überblick über die Vorgänge in ihren Umgebungen zu gewinnen.

„Die künstliche Intelligenz entwickelt sich von Pilotprojekten zur produktiven Anwendung. Unternehmen benötigen deshalb eine einheitliche Grundlage, um sie sicher zu skalieren“, erklärt Kumar Mehta, Gründer und Chief Development Officer von Versa. „Mit der neuen Version von VersaONE vereinen wir KI-fähige Edge-Infrastruktur, stärkeren Datenschutz und KI-gestützte Abläufe in einer einzigen SASE-Plattform. Auf diese Weise können die KI-Strategien umgesetzt werden, ohne die Komplexität und Risiken zu erhöhen oder die Kontrolle zu verlieren.“

Verbesserte Datensicherheit

Die KI-gestützten Datensicherheitsfunktionen von Versa adressieren eine wachsende Zahl moderner Datenrisiken, die durch den Einsatz von KI, Cloud-Anwendungen und immer ausgefeilteren Angriffstechniken entstehen. Sensible Daten werden häufig über Bilder, Dokumente, SaaS-Plattformen und KI-Workflows übertragen. Traditionellen inspektions- und regelbasierten DLP-Lösungen fehlt es jedoch oft an der erforderlichen Transparenz und dem notwendigen Kontext, um die Daten effektiv schützen zu können.

Mit der erweiterten Inhaltsprüfung und -analyse von Versa können Sicherheitsverantwortliche sensible Daten über verschiedene Dateitypen, Workflows und Manipulationstechniken hinweg erkennen, analysieren und schützen. Dadurch wird das Risiko durch böswillige Aktivitäten und versehentliche Datenlecks verringert noch bevor Daten offengelegt oder exfiltriert werden. Zu den Verbesserungen gehören:

KI-basiertes OCR: Erkennt und analysiert Text, der in Bildern, PDFs und Präsentationen eingebettet ist. Es macht Inhalte sichtbar, die herkömmlichen Kontrollen häufig entgehen, und hilft Unternehmen dabei, sensible Informationen in Cloud-, SaaS- und KI-gesteuerten Umgebungen zu schützen.

KI-gestütztes kontextbezogenes DLP: Nutzt KI-basierte Textanalyse, um sensible Daten mit höherer Präzision zu identifizieren, Fehlalarme zu reduzieren und Manipulationstechniken zu erkennen, die traditionelle DLP-Systeme umgehen können. So wird die Sicherheit in verteilten Umgebungen und modernen Anwendungsworkflows effektiv gestärkt.

Durch KI verbesserte Prozesse, Analysen und Observability

Versa hat seine operativen Workflow-Funktionen mithilfe von KI verbessert, um Verkehrs- und Verhaltensmuster zu erkennen, verwandte Ereignisse zu korrelieren und zu schnelleren Erkenntnissen zu gelangen. So können Sicherheitsverantwortliche trotz einer Vielzahl von Alarmen schneller und präziser die Ursachen ermitteln. Die neue Version bietet:

KI-korrelierte Warnmeldungen und Einblicke: Netzwerk- und Sicherheitsereignisse können oft eine „Kaskade“ von Warnmeldungen oder Alarmen auslösen. Intelligente Korrelation und Ursachenanalyse gruppieren diese automatisch, reduzieren so Störgeräusche und zeigen gleichzeitig klar die zugrunde liegende Ursache der entsprechenden Alarme in diesen Bereichen:

Netzwerk: Verbindungsausfälle, Routing-Instabilität und Beeinträchtigung der Konnektivität

Netzwerksicherheit: DPI-basierte Verkehrsüberwachung, signaturgesteuerte Anomalie-Erkennung und intelligente Klassifizierung unbekannten Datenverkehrs

Sicherheit: Upload/Download großer oder auffälliger Dateien und potenzielle Muster für Datenexfiltration

Benutzererfahrung: Bandbreitenkonflikte, Latenzspitzen und Leistungsbeeinträchtigungen

Fehlerbehebung durch Agentic AI: Der KI-gestützte Co-Pilot (Verbo) von Versa wurde durch die MCP-Integration um agentenbasierte KI-Funktionen erweitert. Er ist so in der Lage, Probleme zu identifizieren, eine geführte Fehlerbehebung durchzuführen und Maßnahmen vorzuschlagen. Dabei erfolgt der Zugriff auf Anleitungen im Dialogmodus, ohne dass ein Toolwechsel erforderlich ist.

KI-fähige Edge-Infrastruktur

Versa hat seine Plattform verbessert, um neue Anforderungen für die native Bereitstellung von Edge-AI-Workloads in verteilten Umgebungen zu unterstützen:

Softwarearchitektur: Die uCPE-Funktion (Universal Customer Premises Equipment) von Versa unterstützt nun containerisierte Dienste innerhalb von Serviceketten und bietet Unternehmen die Flexibilität, KI-gesteuerte Funktionen in ihre bestehende Infrastruktur zu integrieren und zu skalieren.

Betriebssystemgrundlage: SoCs sind in Netzwerkgeräten, Edge-Plattformen und KI-Inferenzgeräten weit verbreitet und Ubuntu 22.04 ist zu einem Standard für moderne KI-Ökosysteme geworden. Die Unterstützung für Ubuntu 22.04 und Linux-Kernel 6.8 verbessert folglich die Kompatibilität mit der heutigen System-on-a-Chip-(SoC)-basierten Hardware und weit verbreiteten KI-Frameworks und ermöglicht eine zuverlässige KI-gesteuerte Klassifizierung, Anomalie-Erkennung und Kontextanalyse für Anwendungsfälle wie DLP und Observability.

Diese neuen Features sind ab sofort in der VersaONE Universal SASE Platform Release 23.1.1 verfügbar.

Über Versa Networks

Der SASE-Spezialist Versa Networks ermöglicht es Unternehmen, selbstschützende Netzwerke zu gestalten, die ihre Netzwerk- und Sicherheitsinfrastruktur radikal vereinfachen und automatisieren. Die VersaONE Universal SASE-Plattform basiert auf künstlicher Intelligenz und bietet konvergente SSE-, SD-WAN- und SD-LAN-Lösungen. So werden Daten geschützt und Cyberbedrohungen effektiv abgewehrt und bieten gleichzeitig ein herausragendes digitales Erlebnis. Tausende von Kunden auf der ganzen Welt mit Hunderttausenden von Standorten und Millionen von Nutzern vertrauen Versa ihre Netzwerke und Sicherheit an. Versa Networks befindet sich in Privatbesitz und wird unter anderem von Sequoia Capital, Mayfield und BlackRock finanziert.

Firmenkontakt

Versa Networks

Pantelis Astenburg

Kingsfordweg 151

1043 GR Amsterdam

+44 1-2237-52887



https://www.versa-networks.com

Pressekontakt

Weissenbach PR

Bastian Schink

Landsberger Str. 155

80687 München

0162 916 5189



http://www.weissenbach-pr.de