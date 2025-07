Versicherungsschutz für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS)

Komplettschutz für die Energiewende – von der Photovoltaikanlage bis zum Batterie-Energiespeichersystem

Köln, 29. Juli 2025 – Die Versicherungsmakler Rosanowske GmbH & Co. KG, ein erfahrener Spezialist für Versicherungslösungen im Bereich erneuerbarer Energien, erweitert ihr Leistungsangebot: Ab sofort bietet das Kölner Unternehmen neben langjährig etablierten Photovoltaik-Versicherungen auch maßgeschneiderte Versicherungslösungen für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) an.

Die Absicherung erfolgt über leistungsstarke Allgefahrenversicherungen in Kombination mit Betriebsunterbrechungsversicherungen, angeboten in Zusammenarbeit mit namhaften Versicherungsunternehmen. Versichert werden können sowohl Kleinanlagen als auch Groß-Energiespeicher in Solarparks – unabhängig von Anlagengröße. Damit deckt die das Unternehmen die gesamte Risikospanne im Bereich Solarstromanlagen und Speichertechnologie ab.

„Unsere Kunden erhalten bei uns alle relevanten Versicherungen rund um Photovoltaik und Energiespeichersysteme aus einer Hand – einfach, effizient und individuell zugeschnitten auf den jeweiligen Bedarf“, erklärt Gerd Rosanowske, Geschäftsführer der Versicherungsmakler Rosanowske GmbH & Co. KG.

Das erweiterte Angebot umfasst unter anderem:

– Photovoltaikversicherungen / Solarparkversicherungen

– BESS-Versicherungen (Batterie-Energiespeicher)

– Versicherungen für E-Ladestationen

– Betreiber-Haftpflichtversicherungen

– Montageversicherungen

Die Versicherungsmakler Rosanowske GmbH & Co. KG mit Sitz in Köln ist seit 2007 auf Versicherungslösungen für Photovoltaikanlagen, Solarparks und weitere Komponenten der erneuerbaren Energietechnik spezialisiert. Als Versicherungsmakler vermittelt das Unternehmen individuelle Versicherungskonzepte für Gewerbebetriebe, Investoren, Kommunen und Projektentwickler.

Firmenkontakt

Versicherungsmakler Rosanowske GmbH & Co. KG

Gerd Rosanowske

Annastr. 35

51149 Köln

022039888701



https://www.rosa-photovoltaik.de

