Versteckte Highlights: 5 Geheimtipps für den Sommerurlaub auf Texel

Man sollte es kaum vermuten, aber die niederländische Watteninsel Texel hat einige Geheimnisse! Versteckte Orte, überraschende Entdeckungen in der Landschaft, geheimnisvolle Routen, seltene Spezialitäten und vieles mehr. Mit diesen fünf Tipps gibt es diesen Sommer einiges zu entdecken.

Tipp 1: Wilde Orchideen

Ein wunderschön buntes Geheimnis versteckt sich in Texels Pflanzenwelt: Über die ganze Insel verteilt wachsen hier verschiedene Orchideen-Arten in freier Natur. Dazu gehören auch besonders seltene Vertreter wie die Harlekin-Orchidee. Sie liebt feuchte Wiesengebiete, wie es sie zum Beispiel im Naturgebiet Waalenburg gibt. Aber auch am Rand von Straßen und Wegen kann man aller Orten Orchideen entdecken, die je nach Art von Mitte Mai bis Ende Juli ihre Blütezeit haben.

Tipp 2: Kunstfestival Klifhanger

Überraschende Kunstwerke auf Höfen und in Schuppen, auf Feldern und in den Dünen: Hinter diesem Geheimtipp steckt das Outdoor-Kunstfestival Klifhanger, das vom 26. bis 29. Juni rund um das Inseldorf Den Hoorn stattfindet. Die Werke wurden speziell für ihre Standorte erschaffen und haben alle einen starken Bezug zu ihrer Umgebung. Das diesjährige Thema lautet „Geschichten“: Kunst, die die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Texel zum Leben erweckt.

Tipp 3: Slow Food Schafkäse

Eine seltene Spezialität ist das Geheimnis des Schafbauernhofs De Waddel. Hier wird seit 45 Jahren von Mai bis September auf traditionelle Weise Schafkäse produziert. Die Milch stammt von Schafen, die rund ums Jahr auf altem Grasland im Hoge Berg Gebiet grasen, nur einen Steinwurf vom Wattenmeer entfernt. Der Schafkäse wurde in die „Ark of Taste“ der internationalen Slow Organisation aufgenommen, die sich für den Schutz von bedrohtem kulinarischem Erbgut einsetzt.

Tipp 4: Versteckte Handfähren

Auf Texel gibt es ein ausgefallenes Transportmittel, das eine Wanderung unversehens zu einem lustigen Abenteuer werden lässt. Die Rede ist hier von einer Handfähre. Dabei handelt es sich um ein Floß, das mit per Muskelkraft an einem fest gespannten Seil über einen Wassergraben gezogen wird, um von einer Seite auf die andere überzusetzen. Insgesamt gibt es drei Handfähren auf Texel, zwei im Norden und eine im Süden der Insel. Ein großer Spaß für Groß und Klein.

Tipp 5: Geheimnis-Radroute

Neben den oben genannten Tipps verbergen sich auf Texel noch eine Vielzahl weiterer, spannender Geschichte. Diese geheimnisvolle Seite der Insel können Besucher am besten auf der „Geheimnis-Radroute“ kennenlernen. Auf 36 km geht es dabei in einer großen Runde durch den Süden und die Mitte der Insel, auf der man über ihre besondere Entstehungsgeschichte, Historie und Kultur erfährt. Die Strecke ist als Teil der Broschüre Inselrouten beim VVV Texel erhältlich.

Im Auftrag des VVV Texel

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

