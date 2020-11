Versteigerung von Pop-Art-Kunst: Erlös kommt krebskranken Kindern zugute

Bei Curvy Model Katharina Stahn kommt Bild von Mr. & Mrs. Marnali unter den Hammer

Jessen, 24. November 2020. Auch in der Corona-Krise setzt sich das Curvy Model Katharina Stahn mit ihrem Verein Krebskranke Kinder in Not e.V. ( http://www.krebskranke-kinder-in-not.de) unermüdlich dafür ein, die Herzenswünsche krebskranker Kinder zu erfüllen. Da die diesjährige Charity Gala “Stars erfüllen Herzenswünsche” leider ausfällt, veranstaltet das Model in Kooperation mit Mr. & Mrs. Marnali und United Charity auf https://www.unitedcharity.de/ eine Versteigerungsauktion, die am Freitag, den 27.11.2020 startet. Die Marnalis sind von der Arbeit des Vereins begeistert und seit einem halben Jahr fester Partner und Unterstützer.

Mr. & Mrs. Marnali, die Stars der Pop-Art-Kunstszene, stellen für den Verein eines ihrer begehrten Werke zur Verfügung: Mit “Give me your money” kommt ein 180 x 75 cm großes Bild unter dem Hammer, das durch die Kombination von Aluminium und Acrylglas eine einzigartige 3-Dimensionalität erzeugt, die das Kunstwerk in jeder Umgebung zum Hingucker macht.

Ihre erste Vernissage war innerhalb von nur 30 Minuten ausverkauft, jedes ihrer Bilder ist ein Unikat. Präsentiert werden die Werke in ihrem Pop Art Store in Palma de Mallorca, sowie regelmäßig auf Ausstellungen in Metropolen wie Miami, New York und Berlin. Die Kunstkollagen faszinieren mit Gesichtern der internationalen Prominenz: Karl Lagerfeld, Brigitte Bardot, Madonna, Marilyn Monroe & Co. werden mit Gold, Silber und ganz viel Glitzer echter Swarovski Kristalle verziert, wodurch jedes Kunstwerk nicht nur visuell, sondern auch haptisch zum Erlebnis wird. Einige der Prominenten Gesichter hat Mr. Marnali persönlich abgelichtet.

“Jeder kann an der Versteigerung teilnehmen und hat somit die Chance auf dieses einmalige Kunstwerk”, sagt Katharina Stahn. Sie führt aus: “Wie hoffen, dass sich die Menschen um das Bild reißen – denn je erfolgreicher die Auktion ist, desto mehr Herzenswünsche können wir erfüllen!”.

Katharina Stahn engagiert sich mit ihrem Verein seit zehn Jahren für krebskranke Kinder. Um ihnen besondere Therapien und andere Herzenswünsche, wie z.B. Reisen nach New York oder ein Meet & Greet mit Stars wie George Ezra, Pietro Lombardi und vielen anderen zu realisieren, holt sie sich Unternehmer und Prominente mit an Bord. Auch andere Wünsche, wie z.B. eine Nintendo Switch oder ein Handy, werden gern erfüllt.

Leidet ein Kind an einer schweren Krankheit und gibt es keine Hoffnung auf Heilung mehr, bricht für Eltern, Geschwister und Angehörige eine Welt zusammen. Auf einmal ist nichts mehr so, wie es einmal war. Chemotherapien, Klinikaufenthalte (oft weit weg von der Familie) und die enormen Belastungen der kleinen Patienten und ihrer Familien gehen an die Grenze dessen, was die Betroffenen leisten können. Katharina Stahn setzt sich für die Kinder ein, um sie wenigstens für einen Moment von ihrem Schicksal abzulenken.

Über Katharina Stahn:

Schon im zarten Alter von vier Jahren übte die heute 1,80 Meter große Jessenerin das perfekte Posen vor dem Spiegel – in Mamas Schuhen und viel zu großen Kleidern. 17 Jahre später ging der Kindheitstraum von Katharina als Profi-Model in Erfüllung. Nach absolvierter Ausbildung folgten Bookings und vielseitige Engagements für Werbung, Fotoshootings und Musikvideo-Produktionen. Neben der Karriere richtet das vielseitig geprägte Model ihr besonderes Augenmerk auch auf ein nachhaltiges soziales Engagement. Mit dem von ihr gegründeten Verein für krebskranke Kinder unterstützt Katharina Familien, Kliniken und Hospize. http://www.katharina-stahn.com

Über Krebskranke Kinder in Not e.V.:

Der Verein Krebskranke Kinder in Not e.V. unterstützt internationale Kinderhilfsprojekte und arbeitet in Kooperation mit Familien, Kliniken und Hospizen. Der Verein bietet den Familien vielseitig Unterstützung und erfüllt Kindern ihre Herzenswünsche.

www.krebskranke-kinder-in-not.de

https://www.facebook.com/pages/Krebskranke-Kinder-in-Not-eV/111168742253891

Bildquelle: @Mr. & Mrs. Marnali