Vertex Accelerator+ für SAP ERP erhält SAP®-Zertifizierung für die Integration mit RISE with SAP S/4HANA® Cloud

King of Prussia, PA – 20. Mai 2025 – Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für indirekte Steuern, präsentiert eine weitere SAP-Zertifizierung für eine seiner Lösungen: Accelerator+ für SAP ERP hat die SAP®-Zertifizierung für die Integration mit RISE with SAP S/4HANA® Cloud erhalten. Accelerator+ unterstützt Unternehmen dabei, das globale Steuer-Management zu vereinfachen, die steuerliche Compliance zu verbessern und die Umstellung auf SAP S/4HANA durch eine einheitliche, skalierbare Lösung zu beschleunigen.

„Diese Zertifizierung unterstreicht unser Engagement, Unternehmen bei der Bewältigung komplexer steuerlicher Anforderungen zu unterstützen – insbesondere im Rahmen ihrer digitalen Transformation mit SAP“, sagte Jeff Bleacher, Senior Director – Global SAP Solution Center bei Vertex. „Accelerator+ bietet Unternehmen die notwendige Agilität und Kontrolle, um globale Steueranforderungen souverän zu meistern und Transformationsprojekte sicher voranzutreiben.“

Der zu Jahresbeginn eingeführte Vertex Accelerator+ für SAP ERP wurde entwickelt, um die Transformation des Steuerwesens in SAP-Umgebungen zu unterstützen. Die Lösung bietet ein umfassendes Framework zur Verwaltung indirekter Steuern innerhalb von SAP-Systemen und unterstützt globale Konfigurationen sowie eine Vielzahl von Steuerarten – nahtlos integriert mit der Vertex O Series, der zentralen Steuer-Engine von Vertex. Mit Funktionen zur Optimierung der Steuerkonfiguration und Ausrichtung auf die strategische Roadmap von SAP hilft Accelerator+ Unternehmen dabei, Komplexität zu reduzieren, Cloud-Initiativen umzusetzen und sich effektiv auf die Migration zu SAP S/4HANA vorzubereiten.

Die wichtigsten Funktionen und Vorteile von Vertex Accelerator+ für SAP ERP:

– Zentrale Oberfläche zum Steuer-Management: Einheitliche Benutzeroberfläche für die Verwaltung der Konfiguration, Utilities und Reports der Steuerlösung innerhalb von SAP ERP.

– Globale Visualisierung und Reporting: Funktionen wie intelligente Visualisierung von Umsatzsteuerketten (VAT Chain Flow) und speziell aufbereitete Reporting-Tools erleichtern die Compliance und geben Einblicke in steuerliche Auswirkungen über Länder- und Geschäftseinheiten hinweg.

– Skalierbares globales Wachstum: Nutzung eines einzigen Buchungskreises für Umsatzsteuer (VAT) und US-Verkaufssteuer ermöglicht grenzüberschreitende Expansion mit geringerem Konfigurationsaufwand.

– Flexible Bereitstellungsoptionen: Erweiterte Funktionalität zur Unterstützung sowohl der Vertex O Series als auch der nativen SAP-Steuerermittlung.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat bestätigt, dass die Integrationssoftware von Vertex Indirect Tax Accelerator+ für SAP gemäß den Technologien zur Standardintegration mit RISE with SAP S/4HANA Cloud kompatibel ist.

Weitere Informationen zu Vertex Accelerator+ für SAP ERP und zur Partnerschaft zwischen Vertex und SAP finden Sie auf der Partnerseite.

Vertex, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vertrauenswürdigste Steuertechnologie zu liefern, die es globalen Unternehmen ermöglicht, mit Zuversicht zu handeln, einzuhalten und zu wachsen. Vertex bietet Lösungen, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten werden können, für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatz- und Verbrauchssteuern, sowie Lohnbuchhaltung. Mit dem Hauptsitz in Nordamerika und Niederlassungen in Südamerika und Europa unterstützt Vertex die weltweit führenden Marken dabei, die Komplexität der kontinuierlichen Einhaltung von Compliance zu vereinfachen.

