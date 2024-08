Vertex übernimmt ecosio: Beschleunigung globaler E-Invoicing Compliance im Fokus

Zusammenschluss bietet nahtlos integrierbare globale Plattform für kontinuierliches Compliance-Management

King of Prussia, 7. August 2024 – Vertex, Inc., ein globaler Anbieter von Steuertechnologiesoftware, gab heute die Übernahme von ecosio bekannt. ecosio ist ein führender Anbieter im Bereich B2B-Integration, spezialisiert auf elektronischen Datenaustausch (EDI) und elektronische Rechnungsstellung. Das Closing steht unter dem Vorbehalt der üblichen österreichischen behördlichen Genehmigung.

Die Übernahme manifestiert die gemeinsamen Visionen beider Unternehmen: Die Beschleunigung des globalen Handels und die Schaffung einer einheitlichen, skalierbaren Plattform zur Automatisierung von Business-Transaktionen sowie für das Reporting-Management über indirekte Steuern und Compliance der elektronischen Rechnungsstellung. Mit der zunehmenden Verbreitung von digitalem Steuerreporting in Echtzeit (oder beinahe in Echtzeit) entwickelt sich E-Invoicing schnell zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für weltweit agierende Unternehmen.

Durch die Integration des Cloud-basierten, skalierbaren globalen Netzwerks von ecosio mit den branchenführenden Lösungen von Vertex für indirekte Steuern können Unternehmen die Erstellung, den Austausch und die Freigabe von rechtskonformen e-Rechnungen leichter realisieren. Zusätzlich können Kunden diese Rechnungen nahtlos mit ihren regelmäßigen Berichtspflichten in Einklang bringen. Die kombinierte Lösung hilft Unternehmen dabei, Herausforderungen bei deren länderübergreifender Expansion zu überwinden und die Effizienz ihrer Compliance- und Reporting-Abläufe zu verbessern.

„In den letzten 40 Jahren war Vertex immer ein Vorreiter im Bereich der indirekten Steuern. Dabei haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt und stets neue Wachstumsmöglichkeiten für unsere Kunden verfolgt. Die Übernahme der fortschrittlichen Technologie von ecosio und der umfangreichen Erfahrung des bestehenden Teams im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung und EDI sind Ausdruck dieses Engagements. Denn wir sind bestrebt, eine differenzierte globale Compliance-Lösung bereitzustellen, die sowohl die Komplexität der elektronischen Rechnungsstellung als auch der Mehrwertsteuer vereinfacht“, so David DeStefano, CEO von Vertex. „E-Invoicing hat sich zu einer der am schnellsten wachsenden Herausforderungen entwickelt, mit denen globale Unternehmen konfrontiert sind. Da mehrere große Volkswirtschaften bald vor der Einführung neuer Richtlinien stehen, ist diese Transaktion ein logischer nächster Schritt für Vertex. So bieten wir unseren Kunden einen zusätzlichen Mehrwert.“

Continuous Compliance ist für Unternehmen aufgrund der zunehmenden Umsatzsteuer-Meldepflichten und der elektronischen Rechnungsstellung in ganz Europa und der Welt zu einer schwierigen Aufgabe geworden. Die Kombination von Vertex und ecosio führt zu einer umfassenden globalen Lösung mit zuverlässigem, durchgängigem Reporting bei indirekten Steuern und zu Continuous Transaction Controls (CTC)-Funktionen – das alles mit dem Ziel, das Non-Compliance-Risiko zu mindern. Dieser Ansatz rationalisiert den gesamten Compliance-Lebenszyklus: von der Steuerermittlung über die periodische Berichterstattung mit komplexen CTC-Anforderungen bis hin zur automatisierten B2B-Kommunikation.

„Der Zusammenschluss mit Vertex ist ein strategischer Schritt, der unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bietet“, sagt Christoph Ebm, Geschäftsführer von ecosio. „Unsere gemeinsame Zukunftsvision und unser Streben nach Wachstum ergänzen einander bestmöglich. Durch die Kombination unserer komplementären Produkte und die gemeinsamen Werte schaffen wir neue Möglichkeiten und erweitern unsere globale Reichweite.“

Die geplante Akquisition bietet strategische und finanzielle Vorteile

Gemäß den Vertragsbedingungen umfasst die Akquisition eine Vorauszahlung in Höhe von 69 Mio. US-Dollar. Dazu kommen eine angestrebte Gewinnbeteiligung in Höhe von 76 Mio. US-Dollar in liquiden Mitteln und 35 Mio. US-Dollar in Form von Vertex-Aktien, die davon abhängt, ob ecosio in den nächsten drei Jahren bestimmte finanzielle Leistungsziele erreicht. Alle Angaben gelten vorbehaltlich von Anpassungen gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags. Vertex wird liquide Mittel verwenden, um die Vorauszahlung zu finanzieren.

Das Closing steht unter dem Vorbehalt der lokalen behördlichen Genehmigungen und wird voraussichtlich bis Ende des dritten Quartals 2024 erfolgen.

Vertex ist davon überzeugt, dass die Übernahme von ecosio für alle Stakeholder des fusionierten Unternehmens erhebliche Vorteile mit sich bringen wird:

– Erhebliche Erweiterung der Marktchancen: Der Markt für elektronische Rechnungsstellung ist groß und wächst, angetrieben durch die Gesetzgebung und ein immer komplexeres Compliance-Umfeld. Durch die Ausweitung seiner führenden Position im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung durch Übernahme von ecosio erwartet Vertex noch bessere Chancen auf dem Markt – mit beträchtlichem Potential, da das Unternehmen seinen Kunden dabei hilft, die sich weltweit beständig veränderten Compliance-Vorschriften zu erfüllen.

– Vorantreiben der Strategie für internationales Wachstum: Heute unterstützt ecosio weltweit direkt Continuous Transaction Controls („CTC“) und B2G-Mandate. Es entwickeln sich ständig neue Marktchancen, da weitere Länder CTC-Mandate eingeführt haben oder voraussichtlich einführen werden. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, suchen Unternehmen nach Lösungen, die ihre Umsatz – und Berichtsprozesse vereinfachen. Vertex geht davon aus, von dieser Nachfrage zu profitieren, indem es die E-Invoicing-Lösungen von ecosio für bestehende Kunden und als Einstiegspunkt für die Neukundenakquise nutzt.

– Begehrte, strategisch ausgerichtete Lösungen für das Management von Tax Compliance im digitalen Zeitalter: CTC und E-Invoicing sind Schlüsselkomponenten für die Rationalisierung von Compliance-Prozessen und die Gewährleistung von zeitnahem und präzisem Reporting. Durch diese Akquise kann Vertex eine nahtlose End-to-End-Compliance-Plattform mit einem skalierbaren, hochverfügbaren offenem Business-Netzwerk bereitstellen, das Unternehmen kontinuierliche Compliance ermöglicht.

– Wachstum und finanzielle Auswirkungen: Es wird erwartet, dass die Transaktion zusätzliche Vorteile nach sich ziehen wird: Denn der Zusammenschluss von Vertex und ecosio unterstützt Unternehmen an vielen Punkten in deren globalen Compliance-Prozessen und bei deren elektronischem Datenaustausch. Vertex geht daher davon aus, dass die Vertiefung und der Ausbau der Kundenbeziehungen zu einem gesteigerten Umsatzwachstum führen werden. Es wird erwartet, dass ecosio in den ersten 12 Monaten nach dem Abschluss einen Umsatz von etwa 15 Millionen US-Dollar erzielen wird. Aufgrund inkrementeller F&E-Investitionen in Produktintegrationen, Verbesserungen und zusätzliche Unterstützung für die länderspezifische elektronische Rechnungsstellung wird ecosio in den ersten zwei Jahren nach Abschluss der Transaktion die Rentabilität leicht verwässern. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion positiv auf die Rentabilität auswirken wird.

Klicken Sie hier, um mehr über die E-Invoicing-Lösung von Vertex zu erfahren.

Berater:

Für die Transaktion agiert Centerview Partners LLC als Finanzberater von Vertex.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über unsere Überzeugungen und Erwartungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und sollten als solche bewertet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über die erwarteten Vorteile der ecosio-Akquisition, den Zeitpunkt des Abschlusses der ecosio-Akquisition sowie Informationen über mögliche oder angenommene zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Einschätzungen des Managements von Vertex sowie auf den Annahmen und Informationen, die ihm derzeit zur Verfügung stehen. Da solche Aussagen auf Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Finanz- und Betriebsergebnisse beruhen und keine Tatsachenaussagen sind, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: unsere Fähigkeit, die ecosio-Übernahme zu den derzeit vorgesehenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; der Ausgang von Gerichtsverfahren, behördlichen Verfahren oder Vollstreckungsangelegenheiten, die im Zusammenhang mit der erwarteten Übernahme eingeleitet werden könnten; die Kosten, die für die Durchführung der ecosio-Übernahme anfallen; die Möglichkeit, dass die erwarteten Vorteile aus der Übernahme nicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitraums realisiert werden; Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Integration der beiden Unternehmen; Störungen durch die ecosio-Übernahme, die die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Kunden, Mitarbeitern, Regulierungsbehörden oder Lieferanten erschweren; die Ablenkung der Zeit und Aufmerksamkeit des Managements auf die erwartete Akquisition; nachteilige Veränderungen in den Märkten, in denen Vertex und ecosio tätig sind; unsere Fähigkeit, unsere Umsätze aufrechtzuerhalten und zu steigern, die Rentabilität aufrechtzuerhalten und unser erwartetes Wachstum effektiv zu managen; unsere Fähigkeit, unsere strategischen Beziehungen zu Dritten aufrechtzuerhalten und zu erweitern; und die anderen Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr beschrieben sind, wie bei der Securities Exchange Commission („SEC“) hinterlegt, und die in der Folge durch unsere anderen SEC-Einreichungen aktualisiert werden können. Kopien dieser Unterlagen können beim Unternehmen oder bei der SEC angefordert werden.

Alle zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur unsere Überzeugungen und Annahmen zum Datum dieser Pressemitteilung wider. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um zukünftige Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen.

Vertex ist ein weltweit führender Anbieter von Software und Lösungen für indirekte Steuern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die zuverlässigste Steuertechnologie bereitzustellen, mit der globale Unternehmen mit Zuversicht Transaktionen durchführen, Vorschriften einhalten und wachsen können. Vertex bietet branchenspezifische Lösungen für die wichtigsten Bereiche der indirekten Steuern, einschließlich Umsatzsteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer und Lohnsteuer. Vertex hat seinen Hauptsitz in Nordamerika und betreibt Niederlassungen in Südamerika und Europa. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut Unternehmen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.vertexinc.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

