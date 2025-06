Vertiefungs-Workshops für aktive Berufsbetreuer

Startenn Sie jetzt im Juli – Sommer/Herbst 2025

Unsere neuen Vertiefungs-Workshops der HELP Akademie für aktive Berufsbetreuer starten am 17.07.2025 – bequem online via ZOOM!

In 12 praxisnahen Themen vertiefen Sie Ihr Wissen zu aktuellen Herausforderungen in der rechtlichen Betreuung.

Alle Dozenten kommen direkt aus der Praxis und vermitteln Inhalte, die Sie direkt in Ihrer Arbeit anwenden können.

Unsere Themenauswahl ist breit gefächert: Von Vermögenssorge und Gesundheitsrecht über Kommunikation mit Behörden bis hin zu schwierigen Betreuungssituationen und vieles mehr – für jede*n ist etwas dabei.

Die Teilnahme ist flexibel, kostengünstig und ohne Reisekosten möglich. Profitieren Sie von kompakter Weiterbildung in kleinen Gruppen und mit persönlichem Austausch.

Jetzt anmelden und Ihren Platz sichern – die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Weitere Infos und Anmeldung unter:

https://www.help-akademie.de/weiterbildung-berufsbetreuer-fortbildung-betreuungsrecht-seminare/

Bleiben Sie fachlich auf dem neuesten Stand – wir freuen uns auf Sie!

info@help-akademie.de oder T: 089 215459-20

Die HELP-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

