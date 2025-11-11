Vertrieb neu gedacht – Mischa Wittek verbindet Erfahrung, Netzwerk und Digitalisierungskompetenz in risolco

Borken, 11.11.2025 – Mit risolco hat Mischa Wittek ein Unternehmen geschaffen, das jahrzehntelange Vertriebserfahrung mit einem klaren Ziel verbindet: Unternehmen sollen einfacher, schneller und effizienter digitalisieren können.

Nach über 30 Jahren im Softwarevertrieb, zuletzt unter anderem als Geschäftsführer und Vertriebsleiter der GFOS mbH, kennt Wittek die Herausforderungen von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen genau. Seine Antwort darauf ist ein Geschäftsmodell, das auf partnerschaftliche Zusammenarbeit und maßgeschneiderte Digitalisierung setzt.

„Jedes Unternehmen verdient die beste Lösung für seine Prozesse – unabhängig davon, von wem sie stammt“, sagt Wittek. „Deshalb bündelt risolco die Kompetenz und das Wissen führender Anbieter verschiedener Disziplinen, um Kunden jeweils die optimale Lösung anbieten zu können. Unser Ziel ist, dass unsere Kunden über integrierte, praxisnahe Systeme verfügen, die ihre Abläufe wirklich voranbringen.“

Das Partnernetzwerk von risolco vereint Spezialisten aus den Bereichen MES, HR-Services, Zeitwirtschaft, Workforce-Management, Zutrittskontrolle und Sicherheitstechnik. Gemeinsam bieten sie Lösungen, die vom SaaS-Betrieb über Hosting-Modelle bis hin zur Full-Service-Integration reichen. „Der Mensch steht dabei im Mittelpunkt“, betont Wittek. „Durch Automatisierung und optimierte Abläufe werden Ressourcen gezielt eingesetzt, für mehr Wertschöpfung, Transparenz und Zukunftsfähigkeit.“

„Technologie ist nur dann erfolgreich, wenn sie verstanden und genutzt wird. Deshalb begleiten wir unsere Kunden eng vom ersten Kontakt bis zur laufenden Betreuung“, ergänzt Wittek. „Wir bieten für jede Aufgabenstellung die passende Lösung – individuell abgestimmt auf die jeweiligen Anforderungen.“

Mit über 2.000 Projekten Erfahrung, 200 Expertinnen und Experten im Netzwerk und mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung verfügt risolco über eine starke Basis, um die digitale Transformation in Unternehmen aktiv mitzugestalten.

