Vertrieb trifft Media: Jung, DMS & Cie. und NewFinance bauen den Maklerblog gemeinsam aus

Führender Maklerpool und unabhängiges Medienhaus verbinden Reichweite, redaktionelle Kompetenz und vertrieblichen Impact im Maklerblog.

München, 26. Mai 2026 – Die Jung, DMS & Cie. AG (JDC) und die NewFinance Mediengesellschaft mbH haben eine umfassende Zusammenarbeit rund um den Maklerblog ( https://maklerblog.de) gestartet. Jung, DMS & Cie. wird exklusiver Hauptpartner der Plattform. Gemeinsam wollen beide Häuser den Maklerblog als Wissens-, Community- und Sales-Ökosystem für den unabhängigen Maklermarkt weiterentwickeln.

Die Partnerschaft verbindet die technologische, fachliche und vertriebliche Stärke eines der größten Maklerpools im deutschsprachigen Raum mit der redaktionellen und kommunikativen Kraft eines dynamisch wachsenden Branchenmediums. Nach Angaben beider Unternehmen ist es die erste gemeinsame Initiative dieser Art zwischen einem führenden Pool und einem unabhängigen Fachmedienhaus.

Die Kooperation ist nicht als klassische Media- oder Werbekooperation angelegt. Jung, DMS & Cie. tritt nicht als Werbetreibender auf, sondern beteiligt sich aktiv an der inhaltlichen und strukturellen Weiterentwicklung der Plattform. Für Produktanbieter wie Versicherer, Assekuradeure, Investmenthäuser und Banken ergeben sich auf diesem Wege ganz neue Möglichkeiten in Marketing, Kommunikation und unmittelbarer Vertriebsunterstützung.

Der Maklermarkt ist seit einiger Zeit von Konsolidierung, Übernahmen, Generationswechsel und einem stetig wachsenden Technologiebedarf geprägt. Vor diesem Hintergrund wollen beide Unternehmen ihre Kernkompetenzen zusammenführen und nicht zuletzt die bei Jung, DMS & Cie. angeschlossenen Maklerhäuser und Vertriebspartner in Positionierung und Kompetenzwahrnehmung weiter stärken.

„Der Markt verändert sich rasant. Sichtbarkeit, Relevanz und Vertrauen entstehen heute nicht mehr über klassische Werbung, sondern vor allem über hochwertige Inhalte, spezialisiertes Know-how und echte Mehrwerte“, sagt Marcus Rex, Vorstand Vertrieb, Marketing & Produkt von Jung, DMS & Cie. „Gemeinsam mit NewFinance und dem Maklerblog werden wir unsere Werte und Assets noch stärker sichtbar machen und zugleich den so wichtigen fachlichen Dialog im Markt weiter intensivieren.“

„Der Maklerblog entwickelt sich zunehmend zu einer zentralen Community- und Wissensplattform im Markt“, erklären Karin Fitzka und Dr. Rainer Demski, Gründer und Geschäftsführer der NewFinance Mediengesellschaft mbH. Daher sei die Plattform auch nicht als „klassisches“ Fachmedium konzipiert, sondern als ein Ort, an dem die hohe Spezialisierung und Professionalität des Berufsstands Makler in die Branche und in Richtung Verbraucher noch stärker wirken kann.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jung, DMS & Cie. einen starken Unterstützer für die Plattform gewinnen konnten, dem fachliche Expertise, Beratungsqualität und ein intensiver Wissenstransfer in der Branche ebenso sehr am Herzen liegen wie uns.“

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