Vertrieb von Studienresidenzen in München startet

München, 1. Oktober 2025 – Die Better Real Estate GmbH baut ihr Engagement im Bereich Studienresidenzen weiter aus. Jüngster Vertriebsstart ist die Grasmeierstraße 8 in München-Schwabing – „Wohnen am Englischen Garten“, ein Projekt in erstklassiger Lage nahe Münchner Freiheit, LMU und TU, mit perfekter ÖPNV-Anbindung und urbanem Umfeld.

Die Nachfrage nach kleinem, funktionalem Wohnraum für Studierende und Young Professionals ist in München ungebrochen hoch. In der Grasmeierstraße entstehen kompakte Appartements mit durchdachten Grundrissen, die hohe Alltagstauglichkeit mit finanzierbaren Einstiegspreisen und einem sensationellen KfW Darlehen zu 0,69% Zinssatz verbinden. Für Kapitalanleger sind attraktive Renditen, ein gesicherter Nachfrageüberhang und die Zusatzangebote wie ein integrierter Fitnessraumüberzeugende Argumente.

David Möritz, Geschäftsführer:

„Studienresidenzen sind ein Produkt, das gleichzeitig Bedarf deckt und wirtschaftlich überzeugt. In der Grasmeierstraße verbinden wir Lage- und Ausstattungsqualität mit Planungssicherheit und einem modernen digitalen Vermarktungstool. So schaffen wir Transparenz für Käufer – und Sicherheit für Investoren.“

Neu ist ein innovatives Wohnungsnavigator-Tool, entwickelt von einem TUM-Start-up. Interessenten können damit virtuell:

-Appartements begehen,

-Möblierung ein- und ausblenden,

-Ausstattungsvarianten konfigurieren.

Damit wird schon in der Planungsphase eine fundierte Entscheidung möglich. Hier geht es zum Wohnungsnavigator:

https://media.visonation.com/better-real-estate/grasmeierstr/exterior/exterior-navigator

Parallel laufen weitere Projekte wie die Isarresidenz Theodolindenstraße in Harlaching, in direkter Nähe zur Isar und zum Trainingsgelände des FC Bayern. Damit entsteht ein Portfolio, das bedarfsgerechten Wohnraum für Münchner Studierende mit verlässlichen Investitionsmöglichkeiten kombiniert.

Andreas Schmid, Generalbevollmächtigter:

„Auf den Bedarf zugeschnittene Wohnungen haben eine große Zukunft, weil sie drei Dinge vereinen: Sie sind heute bezahlbar, sie treffen den tatsächlichen Marktbedarf und sie bieten durch ihre Lage ein klares Wertsteigerungspotenzial. Für Eltern und Studierende bedeutet das eine sichere Wohnlösung, für Investoren eine solide Anlage – und für die Stadtgesellschaft eine Antwort auf den enormen Druck am Wohnungsmarkt.“

Mit Projekten wie der Grasmeierstraße und der Theodolindenstraße zeigt Better Real Estate, wie Studierendenwohnraum in München neu gedacht werden kann: kompakt, bezahlbar, funktional – und mit Services, die den Alltag erleichtern. Damit setzt das Unternehmen ein klares Signal für einen Markt, der nicht nur dringend Wohnraum braucht, sondern auch transparente und innovative Lösungen.

Die Better Real Estate GmbH mit Sitz in München ist ein integrierter Projektentwickler für Wohnimmobilien im süddeutschen Raum. Das Unternehmen begleitet Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Der Anspruch: Immobilien mit Substanz schaffen, die wirtschaftlich tragfähig, gestalterisch durchdacht und langfristig werthaltig sind.

