Verwöhnzeit statt Alltagshektik: Schönhauser Allee Arcaden laden zum exklusiven Beauty-Event vor dem Muttertag

Kurz vor dem Muttertagswochenende setzen die Schönhauser Allee Arcaden auf Entspannung und persönliche Glücksmomente. Unter dem Motto „Verwöhnzeit zum Muttertag“ verwandelt sich das Erdgeschoss (EG) des Centers am Samstag, den 9. Mai 2026, in eine Wohlfühloase. Von 12:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Besucherinnen ein vielfältiges Programm, das professionelles Styling, Wellness-Anwendungen und kreative Mitmachaktionen vereint. Ziel ist es, den Gästen inmitten des urbanen Trubels eine kleine Auszeit zu ermöglichen und das Thema Wertschätzung erlebbar zu machen.

Das Herzstück der Aktion ist die Beauty Lounge, in der zwei Stylistinnen bereitstehen, um die Besucherinnen für das anstehende Muttertagswochenende perfekt in Szene zu setzen. Wer nach einer tieferen Entspannung sucht, findet diese bei der professionellen Masseurin: Neben einem komfortablen Massagestuhl sorgen auch ihre gezielten Handgriffe für einen Moment der Ruhe. Diese Kombination aus optischem Fresh-up und körperlicher Erholung macht die „Verwöhnzeit“ zum idealen Treffpunkt für alle Mütter und Beauty-Begeisterten.

Wer selbst aktiv werden möchte, hat beim Lipbalm Workshop die Gelegenheit, Lippenbalsam ganz nach eigenem Geschmack herzustellen. Unter Anleitung entstehen individuelle Pflegeprodukte, die sich hervorragend als Last-Minute-Geschenk eignen. Spielerisch wird es am Glücksrad: Hier haben die Teilnehmenden die Chance, kleine Beautypreise zu gewinnen und so ein Stück Wohlfühlatmosphäre mit nach Hause zu nehmen.

Die Schönhauser Allee Arcaden unterstreichen mit diesem Event ihre Rolle als nachbarschaftlicher Treffpunkt im Kiez, der über das klassische Shopping-Angebot hinausgeht. Der Fokus auf DIY-Workshops und professionelle Wellness-Services schafft ein echtes Wohlfühlerlebnis -, nicht nur, aber vor allem für die Mütter im Kiez.

„Der Alltag lässt oft wenig Raum für Pausen. Mit der „Verwöhnzeit“ möchten wir unseren Besucherinnen einen Ort bieten, an dem sie einfach mal abschalten und sich etwas Pflege gönnen können“, so Jasmin Wagner, Marketing Managerin der Schönhauser Allee Arcaden. „Vom individuellen Styling bis zur selbst gemachten Lippenpflege – wir laden alle ein, den Samstag vor dem Muttertag bei uns ganz entspannt zu genießen.“

Weitere Details zum Ablauf und den Partnern vor Ort lassen sich über den QR-Code auf den Event-Plakaten oder online abrufen.

Über die Schönhauser Allee Arcaden:

Über 70 Geschäfte versammeln sich in den Schönhauser Allee Arcaden mitten im Kiez Prenzlauer Berg, darunter bekannte Bekleidungsgeschäfte wie H&M, C&A, Mango, und Marc O“Polo, Medimax – ein Fachmarkt für Unterhaltungselektronik – und Netto, Rossmann, dm, denn“s Biomarkt, und der Fleischer MAGO für die Dinge des täglichen Bedarfs. Die Verkaufsfläche beläuft sich auf 24.000 m². Jährlich besuchen rund 6,9 Millionen Menschen die Schönhauser Allee Arcaden. Als besonderer Service befinden sich eine Post, ein Fitnesscenter und die Stadtteilbibliothek direkt im Hause. Das eigene Parkhaus hat Platz für 320 Fahrzeuge. Die Schönhauser Allee Arcaden werden von der IPH Centermanagement GmbH betrieben.

Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.schoenhauser-allee-arcaden.de, auf Facebook unter https://de-de.facebook.com/SchoenhauserAlleeArcaden oder auf Instagram unter @schoenhauser.allee.arcaden.

Über die IPH Centermanagement GmbH

Die IPH Centermanagement GmbH ist auf das ganzheitliche Center Management, die strategiekonforme Vermietung und ein effizientes Property Management spezialisiert. Als Deutschlands größter unabhängiger Shopping-Center-Dienstleister vertritt das Unternehmen ausschließlich die Interessen ihrer Auftraggeber. Derzeit betreut die IPH Centermanagement rund 20 Handelsimmobilien in ganz Deutschland – von großen Shopping Centern bis hin zu komplexen Fachmarktzentren. Die Leistungserbringung erfolgt dabei bausteinartig und ist an die individuellen Bedürfnisse der Kunden angepasst. Die IPH Centermanagement gehört zusammen mit den Unternehmen IPH Handelsimmobilien, IPH Transact und IPH Marketing und Betriebsgesellschaft zur IPH Gruppe.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter http://www.iph-gruppe.de

Kontakt

Candystorm PR GmbH

Nico Nowarra

Ernst-Thälmann-Straße 77

14532 Kleinmachnow

01786366361



https://candystorm.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.