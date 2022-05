Vespa-Tour mit Picknick für Verliebte: Romantische Auszeit zu zweit im Hotel Hanswirt

München/Rabland, 10. Mai 2022. Italien-Feeling für Verliebte: Auf einer Vespa über kurvenreiche Berg-und Passstraßen durch die traumhaft schöne Südtiroler Gebirgswelt fahren, atemberaubende Panoramen genießen und den Bergwind der nahen Gletscher auf der Haut spüren. Dort anhalten, wo blühende Wiesen zum romantischen Picknick mit Südtiroler Köstlichkeiten einladen und den Moment mit seinem Herzensmenschen genießen – das Hotel Hanswirt im Rabland ist der ideale Partner für besondere Erlebnisse.

Für alle Kurzentschlossenen: Wer jetzt noch bis Ende Mai zur romantischen Auszeit zu zweit für die Hanswirts Wellnesspause im Hotel Hanswirt eincheckt, den erwartet ein Package, das Kulinarik und Wellness mit Vespa-Vergnügen verbindet.

Ein paar Tage eine Auszeit nehmen, für sich und seinen Herzensmenschen. Für die Liebe und die Zweisamkeit. Ein perfekter Ort dafür ist das Hotel Hanswirt in Südtirol. Gut mit dem Auto zu erreichen, ist es ein kleines stilvoll gestaltetes Refugium inmitten der schönen Landschaft des Vinschgaus mit nur zwölf Zimmern und zehn Suiten zum Wohlfühlen. Vor Ort ist alles bereit für romantische Tage zu zweit. Ob es die besondere Aufmerksamkeit wie Blumen, frisches Obst oder kleine Häppchen in der Suite, das romantische Candle-Light-Dinner oder eine entspannende Anwendung im 6.500 Quadratmeter großen Wellnessparadies sein soll – das Hanswirt-Team freut sich, alle Wünsche zu erfüllen. Und auch für den Heiratsantrag oder den Hochzeitstag gibt es gemütliche Plätze für ungestörte Momente, die die kostbare und energieschenkende Zeit zu zweit unvergesslich machen.

Hanswirts Wellnesspause – buchbar für Aufenthalte vom 2. bis 25. Mai 2022

Das Hanswirt-Angebot umfasst 7 Übernachtungen im genannten Zeitraum zum Preis ab

1.297,90 Euro pro Person (Anreise täglich möglich). Kein Einzelzimmerzuschlag für das Doppelzimmer zur Alleinnutzung. Mindestaufenthalt 7 Übernachtungen.

Zu den Inklusivleistungen im Hanswirt zählen:

-7 x Frühstücksbuffet mit einer reichen Auswahl an Speisen und Getränken,

Südtiroler Köstlichkeiten und hausgemachtem Brot.

-7 x Abendessen im Rahmen der Halbpension

-Täglich frische Äpfel und Südtiroler Quellwasser im Zimmer

-Entspannen im 6.500 Quadratmeter großen Wellnessparadies mit 5 verschiedenen Saunen,

Spa und Whirlpool im Freien. Panorama-Hallenbad mit Schwimmschleuse ins Freibad (31°C). Bunte Tee- und Früchteauswahl im Wellnessbereich.

-Wellnesstasche mit flauschigem Bademantel, Slipper und Saunatuch während des

Aufenthalts

-kostenfreier Verleih von City- und Trekkingbikes, Helmen, Wanderrucksäcken, Wander- und

Nordic-Wanderstöcken.

-Guest Card 2022 – die Vorteilskarte im Meraner Land: Gäste erhalten Ermäßigung in über

100 Museen und Aufstiegsanlagen und mindestens 10 % Rabatt auf den regulären Preis.

Im Angebot enthaltene Extras,

-1 x Kaffee und Kuchen in unserem Restaurant

-1 x Bio-Apfel-Salz Körperpeeling inklusive kleiner Rückenmassage à 50 Min. pro Person (Termin zu vereinbaren)

-1 x Gesichtsbehandlung inkl. Peeling, Serum, Maske für Sie & Ihn à 50 Min. pro Person (Termin zu vereinbaren)

-1 x Ausflug mit der Vespa für 2 Personen oder 1 x E-Bike pro Person

Über den Hanswirt:

Das familiengeführte 4-Sterne-S-Hotel liegt in Rabland, Südtirol, nur 15 Autominuten von Meran entfernt. Eingebettet in die malerische Umgebung des Vinschgau, ist der historische Gasthof mit den rot-weißen Fensterläden schon von weitem zu erkennen. 12 stilvoll gestaltete Zimmer &

10 Suiten laden zum Wohlfühlen in historischem Ambiente – ein gekonnter Mix aus Alt und Modern – ein. Dass Genuss oberstes Credo im Hanswirt ist, unterstreichen das weit über Rabland bekannte Genießerestaurant und der idyllische Wellnesspark mit Spa, Saunen und weitläufigem Innen- sowie Außenpool und Blick auf die weiten Wiesen und Berge Südtirols.

Weitere Informationen unter: https://www.hanswirt.com/de/

Bildquelle: @ Helmuth Rier