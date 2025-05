Vetter darf sich erneut Best Managed Company nennen

Award-Jury zeichnet strategische und nachhaltige Unternehmensführung aus

– Strategischer Fokus und langfristig ausgerichtetes Handeln überzeugen erneut

– Wirtschaftlicher Erfolg und Nachhaltigkeit vereint

– Familienunternehmen im Fokus der Auszeichnung 2025

Ravensburg, 27. Mai 2025: Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente, wurde im Jubiläumsjahr erneut als Best Managed Company ausgezeichnet – und das bereits zum sechsten Mal in Folge. Seit bereits 75 Jahren steht das Familienunternehmen für Qualität, Verantwortung und großes Engagement zur Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten weltweit. Die Auszeichnung zeigt einmal mehr, wie das Unternehmen seine strategischen Ziele fokussiert verfolgt und daran ausgerichtet handelt. In diesem langfristigen Denken sieht auch die Award-Jury einen wichtigen Erfolgsfaktor, der bei Vetter beispielhaft zum Tragen komme. Ausgerichtet wird der Best Managed Companies Award von Deloitte Private, UBS, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 22. Mai im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt wurden die Trophäe und Urkunde an den Pharmadienstleister übergeben.

Vetter-Geschäftsführer Titus Ottinger betont: „Mit der Teilnahme am Best Managed Companies-Award stellen wir uns gerne kritischen Blicken von außen in einem stringenten, anspruchsvollen Auswahlprozess. Das ist für uns ein sehr wichtiges Feedback von erfahrenen Experten aus verschiedensten Bereichen. In diesem Jahr konnten wir noch expliziter zeigen, wie tief wir die Werte unseres Familienunternehmens in unseren Strukturen verankert haben. Das macht den Preis für uns noch wertvoller.“

So hat Vetter überzeugt

Für die Auszeichnung mit dem Best Managed Companies-Award muss ein Unternehmen die hochkarätig besetzte Jury in vier unternehmerischen Schlüsselbereichen, den so genannten Werttreibern, überzeugen: Strategie, Produktivität und Innovationen, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen. Nach einem persönlichen Coaching-Gespräch beantworten die teilnehmenden Unternehmen dafür einen umfangreichen und dezidierten Fragenkatalog. 2025 hat die Jury auch erstmals Kriterien bewertet, die auf die spezifischen Werte und das besondere Profil von Familienunternehmen ausgerichtet sind. Vetter konnte in allen vier Feldern durch die Konsequenz und Umsicht überzeugen, mit denen der Pharmadienstleister im Einklang mit den Unternehmenswerten seine Projekte und Prozesse vorantreibt und weiterentwickelt.

Innovationskraft und Verantwortungsbereitschaft als Fundament

Mit einem Umsatzwachstum von elf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro im letzten Jahr demonstriert Vetter, wie die konsequente Orientierung an allen vier für die Auszeichnung relevanten Werttreibern Früchte trägt. Positiv fällt die Bilanz für 2024 auch in anderen Bereichen aus: So konnte der Pharmadienstleister bei den Mitarbeitenden sein konstantes Wachstum fortsetzen. Gegenwärtig bietet das global agierende Familienunternehmen aus Ravensburg über 7.000 Menschen einen attraktiven und verantwortungsvollen Arbeitsplatz. Mit Investitionen von 269 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung seiner Standorte in Deutschland, Österreich und den USA investiert Vetter auch weiterhin in die Basis für ein dynamisches organisches Wachstum im Bereich der Herstellung komplexer injizierbarer Medikamente. In einem politisch und wirtschaftlich herausfordernden Umfeld erweist sich das Unternehmen als sicherer Arbeitgeber und verlässlicher Partner für Pharma- und Biotechunternehmen weltweit.

Strategische Schwerpunkte der Unternehmensentwicklung lagen auch 2024 auf der hohen und zuverlässigen Qualität der angebotenen Dienstleistungen, auf nachhaltigem Wachstum sowie dem Vorantreiben der digitalen Transformation und Innovationen in allen Bereichen des Unternehmens. Zahlreiche Projekte zur Digitalisierung von Produktionsprozessen sowie in den Bereichen KI, Mensch-Maschine-Interaktion, Cloud & Cyber Security laufen aktuell oder wurden bereits abgeschlossen. Mit einem umfassenden Innovationsmanagementprozess geprägt von interaktiven Formaten wie dem Innovation World Cafe, Innovation Bootcamp, Science Slam und Hackathon stellen die Mitarbeitenden des Pharmadienstleisters sicher, dass Trends und Technologien frühzeitig erkannt und gezielt in Innovationen umgesetzt werden. Seit vielen Jahren legt Vetter zudem einen strategischen Fokus auf Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Mittlerweile hat das Familienunternehmen zum vierten Mal einen umfangreichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Markus Seiz, Programmleiter Best Managed Companies und Director bei Deloitte Private, sagt: „Vetter zeigt beispielhaft, wie zentral für den wirtschaftlichen Erfolg eines global agierenden Familienunternehmens die Faktoren sind, die sich nicht über einfache Kennzahlen messen lassen. Der Pharmadienstleister gehört unseres Erachtens in der Art und Weise, wie das Zusammenspiel von strategischer Vision und verantwortungsbewusstem Wirtschaften verbunden wird, zu den Vorreitern einer nachhaltigen und innovationsstarken Unternehmensführung.“

Vetter ist eine führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Als Global Player ist der unabhängige Pharmadienstleister mit eigenen Vertriebsstandorten in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur nahe an seinen Kunden. Weltweit vertrauen kleine und große Pharma- und Biotechunternehmen auf die jahrzehntelange Erfahrung, die hohe Qualität, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das Engagement der über 7.000 Mitarbeitenden. In enger Partnerschaft mit seinen Kunden versorgt Vetter Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt mit teils lebensnotwendigen Medikamenten. Die CDMO unterstützt von der Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis hin zu vielfältigen Montage- und Verpackungsangeboten für Vials, Spritzen und Karpulen. Mit innovativen Lösungen entwickelt der Pharmadienstleister gemeinsam mit seinen Auftraggebern vorgefüllte Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance. Vetter ist Vorreiter in der Branche beim Thema Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Der Pharmadienstleister ist Mitglied des UN Global Compact, der Science Based Target initiative (SBTi) und hält den Gold Status im EcoVadis-Ranking. Vielfache Preise wie die CDMO Leadership Awards, der Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award oder die Auszeichnung als Best Managed Company unterstreichen das Engagement für nachhaltiges Wirtschaften. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vetter-pharma.com und folgen Sie Vetter auf LinkedIn.

