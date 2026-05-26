Vetter erreicht Platin-Status als Best Managed Company

Pharmadienstleister wird zum siebten Mal in Folge mit renommiertem Management-Preis ausgezeichnet

– Familienunternehmen überzeugt erneut in allen vier Wettbewerbsbereichen

– Standortentwicklung und Digitalisierung als strategische Investitionsschwerpunkte

– Neue Fachkräftepotenziale und lebenslanges Lernen im Fokus

Ravensburg, 26. Mai 2026: Vetter, Partner globaler Pharma- und Biotechunternehmen für die Herstellung lebensverbessernder Medikamente, ist zum siebten Mal als Best Managed Company ausgezeichnet worden. Das Familienunternehmen hat damit, als einziges Unternehmen des diesjährigen Wettbewerbs, den Platin-Status neu erreicht. Der renommierte Preis wird von Deloitte Private, UBS, Frankfurter Allgemeine Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. an Unternehmen für herausragende Leistungen in Führung und Management vergeben. Die Jury bewertet Unternehmen nach vier Werttreibern: Strategie, Produktivität, Kultur und Commitment sowie Governance und Finanzen. Im Jahr 2026 erhält der Pharmadienstleister die Auszeichnung vor allem für die konsequente Weiterentwicklung seiner Unternehmensstrategie und Prozesse in einem global herausfordernden Umfeld. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung am 21. Mai im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt wurden die Trophäe und Urkunde an Vetter übergeben.

Strategische Weitsicht, aktives Risikomanagement und nachhaltiges Wachstum

Die Jury zeigte sich insbesondere von der konsequenten und kontinuierlichen Strategiearbeit des Unternehmens beeindruckt: Mit dem erfolgreichen Abschluss des aktuellen Strategieprogramms Vetter NExT 2029 wurde eine solide Grundlage geschaffen, um in diesem Jahr ein neues, zukunftsgerichtetes Programm zu entwickeln und zu finalisieren. Das Familienunternehmen hebt sich auch durch seine klare Ausrichtung auf die Erreichung ambitionierter Klimaschutzziele hervor. Gleichzeitig stärkt die Weiterentwicklung des integrierten Unternehmensreportings und des fortlaufenden Risikomanagements die Handlungsfähigkeit des Pharmadienstleisters. Dies ermöglicht es, auch in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und deren möglicher Auswirkungen auf Lieferketten, Energieversorgung und weitere Rahmenbedingungen, vorausschauend und verlässlich zu agieren.

„Die wiederholte Auszeichnung als Best Managed Company mit dem diesjährigen Erreichen des Platin-Status bestätigt die Stärke und Resilienz unserer strategischen Unternehmensausrichtung“, freut sich Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie. „Unser nachhaltiges Wachstum ist das Ergebnis langfristigen Denkens und konsequenter Investitionen in unser Angebotsportfolio und die dafür notwendige Infrastruktur. So verfolgen wir Tag für Tag konsequent unser Ziel, Patienten weltweit mit wichtigen Medikamenten zu versorgen und ihnen so zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.“ Vetter-Geschäftsführer Titus Ottinger ergänzt: „Ein weiterer Investitionsschwerpunkt liegt für uns in der Digitalisierung unserer Wertschöpfungsprozesse. Der Hebel ist groß. Unser Kernanspruch ebenfalls: weniger manuelle Schnittstellen, mehr durchgängige Datenflüsse, mehr Datenintegrität – ohne Kompromisse bei der Compliance. Damit festigen wir unsere Position als ein Qualitäts- und Technologieführer und auch das langfristige Vertrauen unserer Kunden in uns.“

Ökologische Verantwortung und kontinuierliche Investitionen in Mitarbeitende

Die Jury würdigte zudem die klar definierten, ambitionierten Klimaziele, mit denen Vetter unter anderem die Reduktion seiner CO2-Emissionen systematisch vorantreibt. Dem Pharmadienstleister gelingt es, ökologische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg zu verbinden. Darüber hinaus wurde das umfassende Engagement zur Fachkräftesicherung und Mitarbeiterentwicklung hervorgehoben: Mit innovativen Ansätzen wie dem Integrativen Einstiegsprogramm erschließt Vetter zusätzliche Fachkräftepotenziale und sorgt für erfolgreiche Qualifizierung, Sprachförderung und Integration. Mit der unternehmensweiten Einführung der digitalen Lernplattform Vetter Learning setzt das Unternehmen bewusst den klaren Fokus auf lebenslanges Lernen, Wissenstransfer und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.

Markus Seiz, Leiter des Best Managed Companies (BMC)-Programms in Deutschland bei Deloitte Private, betont: „Wir begleiten Vetter nun schon über viele Jahre und sind immer wieder beeindruckt, wie intensiv und kontinuierlich sich Management und Mitarbeitende in strategische Prozesse einbringen. Der Pharmadienstleister ist darüber hinaus ein herausragendes Beispiel, wie sich der Bewerbungsprozess selbst als ergänzender Impulsgeber für das Unternehmen nutzen lässt.“

Vetter ist eine führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Als Global Player ist der unabhängige Pharmadienstleister mit eigenen Vertriebsstandorten in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur nahe an seinen Kunden. Weltweit schätzen Pharma- und Biotechunternehmen die jahrzehntelange Erfahrung, die hohe Qualität, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das Engagement der 7.300 Mitarbeitenden. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden versorgt Vetter Patientinnen und Patienten auf der ganzen Welt mit lebensverbessernden Medikamenten. Dabei unterstützt der Pharmadienstleister von der Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis hin zu vielfältigen Montage- und Verpackungsangeboten für Vials, Spritzen und Karpulen. Mit innovativen Ansätzen entwickelt das Unternehmen gemeinsam mit seinen Auftraggebern vorgefüllte Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance. Das Thema Nachhaltigkeit hat für Vetter eine hohe Priorität, deshalb handelt das Familienunternehmen als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Der Pharmadienstleister ist Mitglied des UN Global Compact, der Science Based Target initiative (SBTi) und hält den Platin-Status im EcoVadis-Ranking. Vielfache Preise wie die CDMO Leadership Awards, der Frost & Sullivan Customer Value Leadership Award oder die Auszeichnung als Best Managed Company unterstreichen das Engagement für nachhaltiges Wirtschaften. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Für weitere Informationen besuchen Sie www.vetter-pharma.com und folgen Sie Vetter auf LinkedIn.

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

Markus Kirchner

Eywiesenstrasse 5

88212 Ravensburg

0751-3700-3729



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