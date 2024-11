Vetter erweitert Geschäftsführung

Pharmadienstleister besetzt drei Schlüsselpositionen intern

Ravensburg, 21. November 2024: Der global agierende Pharmadienstleister Vetter erweitert seine Geschäftsführung: Ab dem 1. Januar 2025 leiten Thomas Otto und Peter Sölkner gemeinsam mit Henryk Badack, Titus Ottinger und Carsten Press das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ravensburg. Mit dem Ausbau des Führungsteams sichert die unabhängige Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) für die Herstellung komplexer injizierbarer Medikamente den nachhaltigen Wachstumskurs.

„Wir investieren aktiv in unsere Zukunft und in den kontinuierlichen Erfolg unserer Kunden“, betont Senator h.c. Udo J. Vetter, Vorsitzender des Unternehmensbeirates und Mitglied der Inhaberfamilie. „Durch die Erweiterung der Geschäftsführung stellen wir die Weichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft und weiteres Wachstum. Damit schaffen wir die Grundlagen, den zunehmend komplexen Anforderungen und Erwartungen unserer globalen Kunden gerecht zu werden, die mit unserer Unterstützung Patienten weltweit mit lebensnotwendigen Medikamenten versorgen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir die drei neuen Geschäftsführer aus unseren eigenen Reihen berufen konnten.“

Henryk Badack wird die Bereiche Qualität und Entwicklung leiten. Als Senior Vice President Technischer Service und Internes Projektmanagement war er bisher für alle internen, technischen und infrastrukturellen Projekte sowie für die Werks- und Standortentwicklung, Arbeitsschutz, Umwelt- und Energiemanagement sowie für die Optimierung bestehender und Einführung neuer Prozesse verantwortlich. Seit 2003 im Unternehmen leitete Henryk Badack zudem die globalen Nachhaltigkeitsinitiativen von Vetter.

Titus Ottinger wechselt vom Senior Vice President Finanzen & Controlling in die Geschäftsführung für beide Bereiche. Neben dem Finanz- und Rechnungswesen war er bereits für Risikomanagement, Versicherungswesen und das Controlling zur Steuerung der Geschäftsprozesse verantwortlich. Titus Ottinger ist seit 2004 bei Vetter tätig.

Carsten Press komplettiert das neue Geschäftsführungs-Team. Er verantwortet die Bereiche Supply Chain Management und Human Resources. Bisher war er als Senior Vice President Global Sales Organization & Supply Chain Management für die globale Vertriebs- und Supply Chain-Organisation sowie für das Produktmanagement und Marketing zuständig. Carsten Press ist seit 2009 im Unternehmen.

Thomas Otto und Peter Sölkner setzen ihre erfolgreiche Führungsverantwortung im Unternehmen fort. Unter ihrer Leitung hat sich Vetter extrem dynamisch entwickelt. Thomas Otto verantwortet wie bisher die Bereiche Produktion/Technik und Technischer Service/Internes Projektmanagement. Er ist seit 2002 Geschäftsführer. Peter Sölkner, seit 2008 in der Geschäftsführung tätig, setzt seinen Fokus weiterhin auf die Unternehmensentwicklung und den globalen Vertrieb.

Vetter trägt mit der Erweiterung der Geschäftsführung dem hohen Stellenwert und der steigenden Bedeutung der einzelnen Bereiche für die weitere erfolgreiche Entwicklung Rechnung und unterstreicht die Rolle des Familienunternehmens als wachsendes, globales Unternehmen.

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Große und kleine Arzneimittelhersteller vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der über 6.600 Mitarbeitenden. Das unabhängige weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Social Impact Award der WirtschaftsWoche, dem Umweltmanagementpreis, sowie mit dem Prädikat „familienbewusstes Unternehmen“ und der Auszeichnung als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz.

