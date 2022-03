Vetter mit außergewöhnlichem Ergebnis bei Branchenpreis

Pharmadienstleister gewinnt in allen sechs Kategorien und punktet mit Zusatzauszeichnungen

Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente, wurde in diesem Jahr bei den internationalen CMO Leadership Awards in allen sechs Hauptkategorien ausgezeichnet. Aus Kundensicht wurde Vetter in den Bereichen Qualität, Erfahrung, Verlässlichkeit, Angebotsportfolio, Kompatibilität und Service als führend eingestuft. Zusätzlich wurde dem Familienunternehmen in den Kategorien Qualität, Erfahrung und Kompatibilität der Champion-Status verliehen. Bereits in den Vorjahren erzielte Vetter erfreuliche Ergebnisse in diesem Branchenwettbewerb.

Der Preis wird dieses Jahr bereits zum elften Mal von der führenden Fachzeitschrift Life Science Leader vergeben. Aufgrund des Bewertungssystems ist die Ermittlung der Preisträger einzigartig: Sie ergeben sich rein aus aktuellen Kundenbewertungen. Die Rangliste beruht auf tatsächlichen praktischen Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit den Dienstleistern in den letzten Monaten und ist nicht beeinflussbar. Eine Auszeichnung mit den CMO Leadership Awards spiegelt somit eine hohe Zufriedenheit der Kunden wider und unterstreicht den Führungsanspruch des Unternehmens innerhalb der Branche.

„Unser diesjähriges Ergebnis ist ein herausragender Erfolg für unser Unternehmen und alle 5.700 Mitarbeitenden. Die Auszeichnung bestätigt ihren täglichen Einsatz und unsere wertvolle und sinnstiftende Tätigkeit“, freute sich Geschäftsführer Peter Sölkner. „Dieser Gewinn treibt uns weiter an, gemeinsam mit unseren Auftraggebern Patienten weltweit mit wichtigen Medikamenten zu versorgen und so ihre Lebensqualität erheblich zu verbessern“, so Geschäftsführer Thomas Otto.

Vetter ist eine global führende Contract Development und Manufacturing Organisation (CDMO) mit Hauptsitz in Ravensburg und Produktionsstätten in Deutschland, Österreich und den USA. Mit seiner langjährigen Erfahrung und dem Engagement seiner weltweit über 5.700 Mitarbeitenden unterstützt das Unternehmen Arzneimittelhersteller von der frühen Prozessentwicklung über die klinische und kommerzielle Abfüllung bis zu vielfältigen Verpackungslösungen für Vials, Spritzen und Karpulen. Vetters Kunden repräsentieren die gesamte Bandbreite von kleinen bis großen Unternehmen der Pharma- und Biotechnologie-Branche. Als Anbieter innovativer Lösungen hat es sich der Pharmadienstleister zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit seinen Auftraggebern Injektionssysteme zur stetigen Verbesserung von Patientensicherheit, -komfort und -compliance zu entwickeln. Vetter bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als Corporate Citizen sozial und ethisch verantwortlich. Das bereits 1950 in Ravensburg als Apotheke gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen finden Sie unter www.vetter-pharma.com

Kontakt

Vetter Pharma International GmbH

Markus Kirchner

Eywiesenstrasse 5

88212 Ravensburg

0751-3700-3729

prnews@vetter-pharma.com

http://www.vetter-pharma.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.