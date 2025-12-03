Vetter verabschiedet Geschäftsführer in den Ruhestand

– Über 35 Jahre bei Vetter, davon 23 Jahre in der Geschäftsführung

– Bleibt dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten

– Übergabe an ein erfahrenes Führungsteam frühzeitig strategisch geplant

Ravensburg, den 3. Dezember 2025: Nach über 35 Jahren bei Vetter, davon 23 Jahre als Geschäftsführer, verabschiedet sich Thomas Otto zum Jahreswechsel aus seiner Managementposition. Mit seiner klaren Führung und großem Engagement hat er die nachhaltige Entwicklung und das kontinuierliche Wachstum von Vetter, wichtigem Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung lebensverbessernder Medikamente, maßgeblich geprägt. Auch in herausfordernden Zeiten hat er das Unternehmen gemeinsam mit seinen Kollegen in der Geschäftsführung erfolgreich und souverän gesteuert.

„Thomas Otto hat unser Familienunternehmen mit Weitblick, Innovationskraft und großem Verantwortungsbewusstsein entscheidend vorangebracht. Sein Beitrag zur Entwicklung und Internationalisierung von Vetter ist herausragend und verdient höchste Anerkennung,“ betont Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie. „Über mehr als drei Jahrzehnte war er verlässlicher Gestalter, Impulsgeber und Brückenbauer – sowohl innerhalb des Unternehmens als auch nach außen. Im Namen der Familie Vetter und dem Unternehmensbeirat danke ich ihm für sein außergewöhnliches Engagement und die nachhaltige Prägung unserer Erfolgsgeschichte.“

Thomas Otto resümiert: „Ich bin dankbar für die vielen Jahre bei Vetter und stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Es freut mich außerordentlich, dass ich dazu beitragen konnte, das Unternehmen stark und zukunftsfähig aufzustellen. Ich wünsche meinen Kollegen in der Geschäftsführung weiterhin viel Erfolg und bin mir sicher, dass sie Vetter mit Kompetenz und Leidenschaft kontinuierlich weiterentwickeln werden.“

Vorausschauende Nachfolgeregelung

Die neue Besetzung der Vetter-Führungsriege wurde frühzeitig und strategisch geplant: Bereits Anfang 2025 wurden die drei langjährigen und erfahrenen Vetter-Führungskräfte Henryk Badack, Titus Ottinger und Carsten Press in die Geschäftsführung berufen. Mit ihrem tiefgreifenden Verständnis für das Unternehmen, die Kunden und die Branche tragen sie maßgeblich zu einer nachhaltigen Zukunft des Unternehmens bei und führen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Inhaberfamilie und dem Unternehmensbeirat fort.

Für Kunden, Mitarbeitende, Partner und die Region bleibt Vetter verlässlich: Der global agierende Pharmadienstleister steht weiterhin für Qualität und Stabilität, starke Partnerschaften und nachhaltige Entwicklung. In engem Schulterschluss mit seinen Kunden trägt das Unternehmen dazu bei, dass lebensverbessernde Medikamente zuverlässig verfügbar sind, um Patientinnen und Patienten weltweit zu höherer Lebensqualität zu verhelfen.

Thomas Otto wird dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleiben. Er wird sein umfangreiches Wissen und seine jahrzehntelange Erfahrung mit pharmazeutischen Bauprojekten in den geplanten Aufbau eines neuen Produktionsstandortes in Deutschland einbringen.

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Große und kleine Arzneimittelhersteller vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der über 7.300 Mitarbeitenden. Das unabhängige weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Social Impact Award der WirtschaftsWoche, dem Umweltmanagementpreis, sowie mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ und der Auszeichnung als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen unter www.vetter-pharma.com

