Videoavatare und KI revolutionieren Customer Experience

PTA IT-Beratung auf der OMR 2022 in Hamburg

Mannheim, 30.03.2022. In diesem Jahr ist es wieder soweit: Am 17. und 18. Mai 2022 trifft sich das Who“s who der Digital- und Marketingszene auf dem OMR-Festival 2022, der größten Wissens- und Inspirations-Plattform in Europa. Die Besucher erleben in den Messehallen in Hamburg eine Mischung aus Expertenwissen, Seminaren, Konferenzen, Masterclasses und eine begleitende Fachausstellung. Die PTA IT-Beratung GmbH ist aus diesem Anlass gleich doppelt vertreten: Die IT-Experten aus Mannheim präsentieren den Interessenten am Stand A4 – G15 auf der Messe Hamburg ihren eigens entwickelten digitalen und virtuellen Videoberatungsassistenten NEXOVI auf der begleitenden Expo. Zudem haben die Besucher die Möglichkeit, sich im Rahmen der Masterclass von Dr. Roland Jesse am 17. Mai, von 12:30 Uhr bis 14:00 Uhr, darüber zu informieren, wie Videoavatare und künstliche Intelligenz die Customer Experience revolutionieren. Der promovierte Informatiker ist bei PTA für die Produktentwicklung von NEXOVI zuständig.

Der digitale Beratungsassistent NEXOVI ist eine interaktive Komponente, die sich individuell gestalten lässt, ganz gleich, welche Produkte oder Dienstleistungen damit angeboten werden sollen. Dabei lässt sich dieser einfach in jedwelche Webseite einbinden und vereint sowohl Sequenzen für eine Videoberatung als auch Steuerelemente. NEXOVI holt Kunden dort ab, wo sie sich gerade aufhalten und führt sie mit Rat und Tat gezielt durch Geschäftsprozesse. Das Anwendungsspektrum des virtuellen Assistenten ist dabei schier grenzenlos und branchenübergreifend: Es umfasst Einkäufe, Beratungen oder Vertragsabschlüsse jeder Art. Vor allem bei Geschäftsabläufen, die nicht intuitiv sind und Erklärungen erfordern, spielt NEXOVI seine Stärken voll aus. Ganz gleich, ob es um das Ausfüllen von Formularen oder eine Beratung von erklärungsbedürftigen Produkten geht.

Wie Videoavatare und KI die Customer Experience revolutionieren

In seinem Masterclass-Vortrag greift Dr. Roland Jesse die Einsatzszenarien von NEXOVI auf und vertieft diese in seinem Intensiv-Seminar eingehend. Er zeigt dabei, welche Möglichkeiten die neue Technologie eröffnet und was Unternehmen bei der Implementierung berücksichtigen sollten. „Chatbots und künstliche Intelligenz sind längst Teil des modernen Kundenservice. Zukünftig werden jedoch smarte Videoavatare wie wir sie mit NEXOVI in Szene setzen, die Hilfsangebote von Firmen noch weiter revolutionieren – individuell und emotional“, so Referent Roland Jesse. Wann immer das Tagesgeschäft mit den Aktivitäten eines Kunden zu tun hat, die erklärungsbedürftig sind, erleichtert ein digitaler Videoberatungsassistent die Arbeit entscheidend. Denn er nimmt den Kunden an die Hand und erklärt ihm individuell und persönlich was zu tun ist. Dabei ist NEXOVI eben weit mehr als ein Chatbot, da die Beratung durch Schauspieler oder lernfähige Avatare erfolgt. Das Tagesgeschäft lässt sich auf diese Weise effizienter erledigen und auch die Kundenbindung stärken, da sich mit dem Einsatz von NEXOVI Fehleingaben und Missverständnisse signifikant verringern lassen.

Das OMR Festival mit Expo, Konferenz, Masterclasses, Side Events und Partys ist in mittlerweile neun Jahren zu einem zweitägigen Event mit rund 52.000 Besuchern gewachsen, die sich an etwa 500 Messeständen über die neuesten Entwicklungen aus den Bereichen Adtech, Affiliate Marketing, Analytics, Data, Mobile Advertising, Performance Marketing, Software und Video Advertising informieren möchten. Die Messe ist spannend für alle Online-Marketing-Macher, Geschäftsführer und Entscheider, die fachlich auf dem Laufenden bleiben und sich vernetzen wollen. Wir freuen uns, zahlreiche Besucher an unserem Messestand auf der OMR 2022 begrüßen zu dürfen. Interessenten erfahren hier mehr über das OMR-Festival oder vereinbaren direkt an unserem Messestand einen Termin: https://omr.com/de/events/omr22/exhibitors/pta-gmbh

Die PTA IT-Beratung entwickelt seit 1969 maßgeschneiderte und kundenorientierte IT-Lösungen. Mit ihrer Ausrichtung auf Organisations- und IT-Projekte begleitet sie ihre Kunden pragmatisch und erfolgreich in die Digitalisierung. PTA ist nach DIN EN ISO 9001 sowie nach ISO13485 zertifiziert. Die PTA IT-Beratung verfügt über 12 Standorte in Deutschland und der Schweiz. Die PTA-Gruppe mit Firmenzentrale in Mannheim beschäftigt aktuell über 400 Mitarbeiter und betreut vornehmlich Kunden aus der Life Science-Branche, Fertigungsindustrie, Retail & Logistics, im Energiesektor sowie in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. https://www.pta.de/

