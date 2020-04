Videokonferenzen und Fernzugriff auf Desktop PCs

EGroupware macht Home Office einfach

Die Collaboration-Lösung EGroupware bietet ab sofort mit der Integration von “Jitsi” ein Modul für Video-Konferenzen. Das neue Modul “Guacamole” stellt einen vollwertigen Home Office Arbeitsplatz über den Zugriff auf den Firmen-PC per Webbrowser zur Verfügung.

Kaiserslautern, 24.04.2020 – Es ist mit Jitsi denkbar einfach, Videokonferenzen mit Kollegen im Hause oder im Home Office sowie mit Externen zu veranstalten. Über die Statusleiste sehen EGroupware-Anwender, wer online ist. Mit diesen Mitarbeitern lassen sich ad hoc virtuelle Meetings veranstalten. Für andere und Kontakte außerhalb des Groupware-Kreises, die nicht online sind, können aus EGroupware Einladungen verschickt und Konferenztermine vereinbart werden.

Externe erhalten eine E-Mail mit einem Link, über den sie an der Konferenz teilnehmen können. Die Datenverbindung ist verschlüsselt, und solange der Server in Deutschland steht, gibt es keine datenschutzrechtlichen Bedenken. Es ist kein weiteres Tool erforderlich. Jitsi läuft im Web-Browser. Parallel zur Videokonferenz lassen sich andere EGroupware-Module für Chat, Dokumentenaustausch und Bearbeitung (Collabora Online) etcetera einsetzen.

Die Jitsi-Erweiterung gehört zum Maintenance-Update 19.1.20200409 von EGroupware. Für dessen Nutzer –

in der Community wie der Professional-Version – bieten die EGroupware GmbH und IONOS Cloud einen

Jitsi-Server in Frankfurt, der während der Corona-Krise bis Ende Juni 2020 kostenfrei verfügbar ist. Wer Jitsi bereits auf einem eigenen Server eingerichtet hat, kann diesen einfach in EGroupware eintragen.

Arbeiten im Home Office sind vielerorts nur eingeschränkt möglich. Denn zum einen haben die dort vorhandenen Desktops oder Notebooks nicht die Leistungsfähigkeit der Endgeräte in den Büros. Und zum anderen ist es weder möglich noch wünschenswert, für alle externen Systeme VPN-Verbindungen einzurichten. Daher hat die EGroupware GmbH zusätzlich direkt aus der Collaboration-Software das Modul Guacamole nutzbar gemacht.

Mit Guacamole lassen sich aufwändige Applikationen auf den Browser schwächerer PCs übertragen und dort verwenden. Damit entfallen auch Lizenzkosten-Fragen für Fachanwendungen auf lokalen PCs im Home-Office. Es geht also um mehr als Screen-Sharing oder Fernwartung wie bei TeamViewer, sondern um einen vollwertigen Zugriff auf Desktop-PCs wie bei Citrix Virtual Apps oder Parallels RAS. Es obliegt dabei den Administratoren

festzulegen, welche Anwender auf welche Desktops Zugriff bekommen sollen und welche Sicherheitslevel, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung, dafür erforderlich sind.

Jitsi und Guacamole sind wie EGroupware Open Source. Es ist Anwendern mit eigener IT-Umgebung also

möglich, die Anwendungen genau auf die eigenen Anforderungen abzustimmen und gegebenenfalls zu erweitern. Die EGroupware GmbH bietet hierzu Unterstützung bei der Installation und Support an. Der gesponsorte Jitsi Server ist auf allen EGroupware Installationen bereits vorkonfiguriert.

Die EGroupware GmbH entwickelt die Open-Source-Software EGroupware am Standort Kaiserslautern. Dabei integriert EGroupware auch andere Open Source Komponenten wie zum Beispiel ein Online Office nahtlos in die eigene Umgebung. Die Software ist sowohl in der deutschen Cloud nutzbar als auch für Eigeninstallationen. Bereits seit über 10 Jahren stellt das Team um Ralf und Birgit Becker auch professionellen Support für EGroupware zur Verfügung. Die EGroupware GmbH steht für eine Konzentration der Kernkompetenzen im Bereich der Software, wie auch für Kontinuität und Erfahrung.

