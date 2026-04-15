Videoproduktion Rightvision Studios eröffnet neues Filmstudio in Rostock

Mehr Platz für Video-, Foto- und Social‑Media‑Produktionen stärkt die regionale Wirtschaft in Mecklenburg‑Vorpommern

Rostock, 15. April 2026 – Rightvision Studios GbR hat zum 1. März 2026 sein neues Studio in der Dethardingstraße 11 in Rostock bezogen und erweitert damit die Kapazitäten für Werbe-, Image- und Eventfilme sowie Fotoproduktionen und Social‑Media‑Projekte. Der Umzug schafft mehr Raum für Technik, Team und parallele Produktionen und soll lokale Unternehmen in Mecklenburg‑Vorpommern durch professionelles Video‑ und Fotomarketing gezielt unterstützen.

Die Verlegung in die neuen Räumlichkeiten ist ein strategischer Ausbau für das junge Team von Rightvision Studios GbR. Das Studio bietet erweiterte Aufnahmeflächen, optimierte Licht‑ und Toninfrastruktur sowie zusätzliche Arbeitsplätze für Schnitt und Postproduktion. Diese Ausstattung ermöglicht es, mehrere Produktionen zeitgleich zu betreuen, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und sowohl kurze Social‑Media‑Formate als auch aufwändigere Werbe‑ und Imagefilme in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Zusätzlich wird das Portfolio durch professionell geplante Fotoproduktionen ergänzt, sodass Kundinnen und Kunden künftig alle visuellen Inhalte aus einer Hand erhalten.

Die Entscheidung zum Standortwechsel reagiert auf eine wachsende Nachfrage nach multimedialen Inhalten: Regionen und Unternehmen investieren verstärkt in digitale Sichtbarkeit, um Zielgruppen gezielt zu erreichen. Rightvision Studios sieht sich dabei als regionaler Partner, der von der Konzeptentwicklung über Produktion bis zur Distribution komplette Produktionsketten abdeckt. Bereits heute arbeiten viele vertrauensvolle Kunden mit dem Team aus Rostock zusammen; mit dem neuen Studio verfolgt das Unternehmen jedoch das klare Ziel, das Aushängeschild für Film‑ und Videoproduktionen in Mecklenburg‑Vorpommern zu werden.

Für kleine und mittelständische Unternehmen in der Region bedeutet der Ausbau konkret: schnellere Zugangsmöglichkeiten zu professionellen Medienproduktionen, modular buchbare Leistungspakete und messbar gesteigerte Markenwirkung. Insbesondere Social‑Media‑Formate werden künftig als standardisierte Pakete angeboten, um auch mit knapperem Budget eine wirksame Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und LinkedIn sicherzustellen. Für Veranstalter und Messeorganisatoren bieten die erweiterten Kapazitäten zudem verbesserte Möglichkeiten zur Dokumentation und medialen Aufbereitung von Events.

„Mit dem neuen Studio schaffen wir nicht nur mehr Raum für kreative Ideen, sondern auch für Verlässlichkeit und Nähe zu unseren Kunden“, erklärt Sönke Wolff, Geschäftsführer von Rightvision Studios GbR. „Wir haben bereits viele vertrauensvolle Kunden gewonnen und streben klar danach, das Aushängeschild für Film‑ und Videoproduktionen in Mecklenburg‑Vorpommern zu werden. In den kommenden Monaten werden wir unser Angebot an Social‑Media‑Paketen und Fotoproduktionen deutlich ausbauen und regionale Projekte noch schneller realisieren.“

Kurzfristig plant Rightvision Studios, die Kapazitäten für Eventdokumentationen und Werbeclips weiter auszubauen und spezialisierte Social‑Media‑Pakete einzuführen. Langfristig strebt das Unternehmen an, als zentraler Kreativdienstleister der Region anerkannt zu werden, Partnerschaften mit Marketingagenturen und Handelsverbänden zu intensivieren und Ausbildungs‑ sowie Kooperationsprojekte mit Hochschulen und lokalen Initiativen zu entwickeln. Ziel ist es, die mediale Präsenz der regionalen Wirtschaft nachhaltig zu stärken und lokale Geschichten sichtbar zu machen.

Rightvision Studios GbR ist eine Film‑ und Videoproduktion mit Sitz in Rostock, spezialisiert auf Werbe‑, Image‑ und Eventfilme sowie Social‑Media‑Formate und Fotoproduktionen. Das junge, erreichbare Team verbindet kreative Konzeptarbeit mit technischer Umsetzung und begleitet Kundinnen und Kunden von der Idee über Dreh und Schnitt bis zur Veröffentlichung auf relevanten Kanälen.

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https://rightvisionstudios.com/, 0176 56837266

Rightvision Studios GbR ist eine in Rostock ansässige Film- und Videoproduktion, spezialisiert auf Werbe-, Image- und Eventfilme sowie Social‑Media‑Formate und Fotoproduktionen. Das junge Team bietet komplette Produktionsketten von Konzept über Dreh und Postproduktion bis zur Distribution und unterstützt regionale Unternehmen mit modularen Leistungspaketen.

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