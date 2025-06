VIDSNAP bringt frischen Wind in die Werbung

VIDSNAP produziert Social-Media-Kurzvideos für Unternehmen in Berlin & Brandenburg – lokal, schnell und sichtbar auf TikTok, Instagram & YouTube.

Falkensee/Berlin. Klassische Werbung hat ein Problem: Sie wird übersehen. In einer Zeit, in der Printanzeigen kaum noch gelesen und Online-Banner schlicht ignoriert werden, setzt das junge Unternehmen VIDSNAP aus dem Havelland auf eine deutlich wirksamere Lösung – Kurzvideos für Social Media, maßgeschneidert für Unternehmen in Berlin, Potsdam und Brandenburg.

„Die Aufmerksamkeit der Menschen ist heute auf dem Smartphone – genauer gesagt auf TikTok, Instagram Reels und YouTube Shorts“, erklärt Gründer Bernhard Schenk. „Wer dort nicht präsent ist, verliert Sichtbarkeit. Wir helfen kleinen und mittleren Unternehmen, genau dort aufzutauchen – mit kreativen, lokal produzierten Kurzvideos, die wirklich gesehen werden.“

Warum klassische Werbung nicht mehr wirkt

Untersuchungen zeigen: Die sogenannte „Banner-Blindheit“ ist weit verbreitet. Nutzerinnen und Nutzer erkennen klassische Werbeformate wie Display-Banner oder Pop-ups sofort – und ignorieren sie oft automatisch. Auch Printanzeigen stoßen zunehmend auf Desinteresse. Gleichzeitig verbringen Menschen heute deutlich mehr Zeit mit kurzen Videoformaten auf Social Media.

„Kleine Unternehmen investieren immer noch in Werbung, die kaum Reichweite erzielt“, so Schenk. „Dabei lassen sich mit einem gut gemachten 30-Sekunden-Video deutlich höhere Interaktionen erzielen – und das ganz ohne Werbebudget, allein durch organische Reichweite.“

Regional produziert, professionell umgesetzt

Das Besondere: VIDSNAP kommt direkt zum Kunden. Die Videos werden vor Ort im Geschäft, im Studio oder an einem gewünschten Ort in Berlin, Potsdam oder im Umland gedreht. Die Produktion dauert meist nicht länger als ein bis zwei Stunden – die Auslieferung erfolgt oft innerhalb von 72 Stunden.

Ob Imageclip, Recruiting-Spot oder Produktvorstellung – VIDSNAP bringt Botschaften in bewegte Bilder, die im digitalen Alltag auffallen und hängen bleiben.

Eröffnungsaktion für Brandenburg und Berlin

Zum offiziellen Start in der Region bietet VIDSNAP aktuell eine besondere Aktion an:

Ein kostenloses Kurzvideo für das erste teilnehmende Unternehmen in jedem Ort – ohne Verpflichtung, ohne Abo.

