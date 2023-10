Viel Auswahl, Beratung und maßgeschneiderte Angebote

Startschuss für die zweite MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2023 vom 21.- 22.10.2023

Nur noch wenige Tage, dann öffnet die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE zum zweiten Mal in diesem Jahr ihre Tore. Dieses Novum ist der höchst erfreulichen Bilanz der ersten Veranstaltung im März dieses Jahres zu verdanken, die nicht nur hohe Besucherzahlen verzeichnete, sondern auch für die Aussteller ein voller Erfolg war.

Dass die Suche nach attraktivem Wohnraum in München ungebrochen ist, darüber besteht kein Zweifel. Diese Tatsache, zusammen mit den vielen Fragen, die potenziell Kaufinteressierte derzeit beim Immobilienkauf zögern lassen, war der ausschlaggebende Faktor für die Entscheidung zu einer zweiten MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE im Herbst des Jahres 2023. Denn diese Verbrauchermesse bietet mehr als nur ein umfangreiches Angebot an Wohnimmobilien aller Art: Sie ist ein Marktplatz, an dem Kunden und Anbieter direkt vor Ort zusammenkommen und Beratung sowie Experteninformation im Fokus stehen. „Und genau das ist das, was die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE zu einer der beliebtesten Veranstaltungen für Immobiliensuchende macht“, so Dr. Florian Forster, Veranstalter und Geschäftsführer der acm medien und messen GmbH. „Schon jetzt sehen wir anhand der verkauften Tickets, dass das Interesse nach wie vor groß ist.“

Wohnimmobilien und Beratung nach Maß

Ob Neubau- oder Bestandsobjekte in und um München, ob Wohnungen aller Größen, Reihen- oder Doppelhaushälften: Noch mangelt es nicht an interessanten Angeboten. Doch die aktuell schwierigen Zeiten gehen auch an der erfolgsverwöhnten Immobilienbranche nicht spurlos vorüber. Und so ist es nicht verwunderlich, dass zahlreiche Bauprojekte auf unbestimmte Zeit verschoben werden mussten, was den ohnehin überhitzten Wohnungsmarkt in München und Umgebung noch weiter befeuert und bezahlbaren Wohnraum zu einem immer kostbareren Gut werden lässt.

Doch ob Eigennutzer oder Kapitalanleger: Nach wie vor zählen Immobilien zu den beliebtesten und wertstabilsten Investitionen, wenn es um die Altersvorsorge geht. Und so ist es sehr erfreulich, dass auch die zweite MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE 2023 erneut mit einem attraktiven Angebotsportfolio renommierter Bauträger sowie Immobiliendienstleister an den Start geht. Für die qualifizierte Beratung in Sachen Finanzierbarkeit sorgen Branchenexperten, die auf Wunsch auch individuelle und maßgeschneiderte Angebote erstellen.

Wissen und Information vor Ort: Das Expertenforum

Das messebegleitenden Fachforum mit den gut besuchten Expertenvorträgen und Diskussionsrunden ist seit jeher ein Publikumsmagnet und dessen Besuch bereits im Eintrittspreis inkludiert. Im Brennpunkt stehen dabei Fragen, die von der Immobilienfinanzierung über die aktuellen Förderungsprogramme bis hin zu Themen und Einblicke rund um die aktuelle Situation am Markt reichen – Themen, die für jeden, der sich seinen Immobilienwunsch gerne erfüllen möchte, interessant sind. In Zeiten unsicherer Kapitalmärkte mehr denn je.

„Damit wird die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE zum Vermittler von Wissen und Angebot gleichermaßen und bringt das zusammen, was zusammengehört – nämlich ein umfangreiches Angebot an Wohnimmobilien in und um München sowie Kaufinteressenten mit konkreten Fragen“, so Dr. Florian Forster. Denn schon immer lassen sich brisante Fragen im direkten Austausch am besten klären.“

Die Messe findet in der Kleinen Olympiahalle München statt und ist für Besucher vom 21. bis 22.10.2023 von 10:00 – 17:00 Uhr geöffnet. Weitere Infos, auch zu den letzten verfügbaren Ausstellungsflächen, unter www.mim.de

acm medien und messen GmbH

Stefani Dekic

Perchtinger Straße 10

81379 München

089 48 09 01-53



http://www.hamburger-immobilienmesse.de

