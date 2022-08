Viel Platz unter einem Dach: Eigenheim mit hohem Kniestock von Fingerhut Haus

Ein Paradebeispiel für optimale Raumausnutzung

Neunkhausen, 1. August 2022 – Viel Luft nach oben – das wünschte sich die Familie Kaiser für ihr Eigenheim. Entstanden ist nun ein Einfamilienhaus, das fast Loftcharakter besitzt. Möglich gemacht hat dies die Firma Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de), Fertighausspezialist aus Neunkhausen.

„Unser Traum war es, ein modernes Zuhause zu erschaffen, das offen gestaltet ist und ein Gefühl von Freiheit gibt. So bauten wir in die Höhe. Der Kniestock im Obergeschoss beträgt 2,26 Meter. Es entstand somit zusätzlicher Raum im Dachgeschoss für unsere Tochter. Die Deckenhöhe verleiht Helligkeit und Großzügigkeit“, beschreibt Karsten Kaiser.

Das Eigenheim der Familie Kaiser wurde exakt nach deren Vorstellungen umgesetzt. Der Grundriss ist genau auf die Bedürfnisse der Bewohner zugeschnitten und ermöglicht eine optimale Flächenausnutzung.

Wer das Satteldachhaus mit 153 qm ausgebauter Fläche betritt, wird gleich beeindruckt sein. Denn als Visitenkarte des Hauses zeigt sich ein imposanter Eingangsbereich. Das Highlight im Entree bildet eine moderne Treppe als Blickfang. „Eine weitere Besonderheit, die Gäste sofort wahrnehmen, ist die Überdachung über der Eingangstür und die geschützte Terrasse“, erklärt Julia Kaiser. Vom Eingang geht es zum Beispiel in den lichtdurchfluteten offen gestalteten Wohn- und Essbereich. Hier trifft eine moderne Innengestaltung auf warme Holzelemente.

Regionalität und Nachhaltigkeit als ausschlaggebende Faktoren

Zu dem Entschluss, mit Fingerhut Haus zu bauen, führten verschiedene Faktoren. So war unter anderem die Nachhaltigkeit des regional verwurzelten Unternehmens von Vorteil. „Das Unternehmen steht dafür, mit heimischen Produkten und Partnern zu arbeiten. Freunde von uns haben ebenfalls mit Fingerhut Haus gebaut und uns diesen Anbieter empfohlen. So hatten wir schon im Vorfeld ein Gefühl dafür, wie sich die die Zusammenarbeit gestalten kann“, sagt Karsten Kaiser.

Insgesamt überzeugten der gute Service, die Qualität und Umweltaspekte. Fingerhut Haus folgt seiner eigenen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie, die sich auf drei Säulen stützt: Ökologie, Ökonomie und Soziokultur. Insbesondere die Schonung natürlicher Ressourcen steht dabei im Mittelpunkt. So baut Fingerhut ausschließlich mit streng qualitätsgeprüftem Konstruktionsvollholz aus heimischen Wäldern. Dies ist nachwachsend, langlebig und bietet große Vorteile in der Wärmedämmung, was für einen ausgeglichenen Energiehaushalt im Haus sorgt.

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

