Viele Frauen denken, das sei normal

Warum Beschwerden im Intimbereich nach der Geburt oft ignoriert werden

Viele Patientinnen kommen erst nach längerer Zeit in die Praxis, weil sie davon ausgehen, dass Veränderungen nach Schwangerschaft und Geburt einfach dazugehören.

Dr. Anna Lukyanova beobachtet dieses Muster regelmäßig. Gemeint sind dabei nicht sichtbare Veränderungen, sondern funktionelle Beschwerden im Intimbereich, über die kaum gesprochen wird.

Nach Schwangerschaft und Geburt kann sich das Gewebe im Bereich des Beckenbodens und der Vagina deutlich verändern. Die Elastizität nimmt ab, die Stabilität lässt nach, und viele Frauen beschreiben ein verändertes Körpergefühl.

Zwischen medizinischer Realität und gesellschaftlichem Schweigen

Ein Teil der Patientinnen berichtet über ein Gefühl von Weite oder Instabilität, andere über Druck nach unten oder eine veränderte Wahrnehmung im Alltag. In einigen Fällen kommen funktionelle Einschränkungen hinzu, die sich langfristig auf das Wohlbefinden auswirken.

„Diese Veränderungen sind kein Einzelfall, sondern ein häufiges Ergebnis der körperlichen Belastung durch Schwangerschaft und Geburt“, erklärt Dr. Lukyanova. „Das Problem ist nicht die Veränderung selbst, sondern dass viele Frauen sie nicht einordnen können.“

Moderne Behandlungsmöglichkeiten: Funktion im Fokus

Die plastische und ästhetische Chirurgie bietet heute differenzierte Ansätze, um funktionelle Beschwerden gezielt zu behandeln. Dazu zählen sowohl nicht invasive Verfahren als auch operative Eingriffe.

Nicht invasive Methoden wie die Radiofrequenzbehandlung arbeiten mit kontrollierten Wärmeimpulsen, die die körpereigene Kollagenbildung anregen und das Gewebe von innen heraus festigen können. Diese Form der vaginalen Straffung erfolgt ohne operativen Eingriff und ermöglicht in der Regel eine unmittelbare Rückkehr in den Alltag.

Ein weiterer Ansatz ist die Behandlung mit Hyaluronsäure im Intimbereich. Dabei wird eine körpereigene Substanz gezielt eingesetzt, um Gewebe zu unterstützen, Volumen aufzubauen und die Empfindsamkeit zu verbessern. Diese minimalinvasive Methode eignet sich insbesondere für Patientinnen, die sich eine sanfte und individuell anpassbare Lösung wünschen.

Bei stärker ausgeprägten Befunden kann eine operative vaginale Verengung sinnvoll sein. Ziel ist dabei die Rekonstruktion und Stabilisierung der vaginalen Strukturen sowie die Wiederherstellung der funktionellen Balance des Beckenbodens.

„Es geht nicht um eine ästhetische Optimierung, sondern um Funktion“, betont Dr. Lukyanova. „Die Wiederherstellung von Stabilität und Kontrolle steht im Mittelpunkt.“

Mehr als ein medizinisches Thema

Für viele Patientinnen bedeutet die Behandlung nicht nur eine körperliche Veränderung, sondern auch eine emotionale Entwicklung. Das Vertrauen in den eigenen Körper kann gestärkt werden und das persönliche Wohlbefinden deutlich zunehmen.

„Wir sehen häufig, dass Frauen nach der Behandlung ein neues Körpergefühl entwickeln“, so die Fachärztin. „Es geht darum, sich selbst wieder näherzukommen.“

Die Entscheidung für eine Behandlung bleibt dabei immer individuell. Eine sorgfältige Diagnostik, umfassende Aufklärung und eine vertrauensvolle Arzt Patientinnen Beziehung sind zentrale Voraussetzungen für ein nachhaltiges Ergebnis.

Über NATURL

NATURL ist eine private Facharztpraxis für plastische und ästhetische Chirurgie im Herzen von Düsseldorf. Gegründet von Dr. med. Anna Lukyanova, steht NATURL für die Verbindung von medizinischer Präzision, natürlicher Ästhetik und individueller Betreuung. Die Praxis befindet sich zentral an der Königsallee und bietet ein modernes, breit aufgestelltes Behandlungsspektrum mit Spezialisierung auf Intimchirurgie. Dabei verbindet NATURL operative Expertise mit minimalinvasiven Verfahren und einem ganzheitlichen Ansatz.

Dr. Anna Lukyanova ist Fachärztin für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit internationaler Ausbildung und langjähriger Erfahrung. Als Mitglied führender Fachgesellschaften und durch zahlreiche Auszeichnungen steht die Praxis für höchste medizinische Standards, kontinuierliche Weiterbildung und verantwortungsvolle Behandlung. Im Mittelpunkt steht dabei stets der Mensch. NATURL folgt der Philosophie, natürliche Schönheit zu bewahren, Individualität zu unterstreichen und Patientinnen ein sicheres, vertrauensvolles Umfeld zu bieten.

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NATURL ist eine private Facharztpraxis für plastische und ästhetische Chirurgie im Herzen von Düsseldorf. Unter der Leitung von Dr. med. Anna Lukyanova verbindet die Praxis medizinische Präzision, moderne Behandlungsmethoden und eine individuelle, vertrauensvolle Betreuung. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem ästhetische Chirurgie, Intimchirurgie, Body Contouring sowie minimalinvasive Verfahren. Die Praxis befindet sich zentral in der Graf-Adolf-Straße 20, nahe der Königsallee.

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