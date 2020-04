Vielfältiger Fotograf Sascha Humpel mit namhaften Referenzen

Sascha Humpel bietet ein breites Spektrum in der Welt der Fotografie. Er kann auf namhafte Referenzen zurückgreifen.

Sascha Humpel ist ein erfahrener und freischaffender Fotograf ansässig in Hamburg. Er kann auf ein Portfolio von bundesweiten Kunden zurückgreifen, arbeitete aber auch schon international unter anderem mit Big Playern wie Porsche oder Amazon zusammen. Im kommerziellen Bereich schießt er Produktfotos, welche in Zeiten von Online-Shopping und der Präsenz des Markenimage unabdingbar sind. Dabei liegen die spezifischen Produkteigenschaften, sowie die Vorzüge des Produktes im Fokus, um das “erste Bild” der Marke optimal zu gestalten. Hier spielt für ihn die Szenerie des Shootings genauso eine große Rolle wie die schnelle und hochwertige Nachbearbeitung der Bilddetails. Gleiches gilt im Rah-men von Unternehmens-, Hotel- und Gastronomiefotos, vom Gebäude bis hin zu den Mitarbeitern. Durch Saschas Philosophie vom Instinkt, der über die grundlegende Empathie entscheidet, versucht er ein subjektives Wohlempfinden in den Bildern zu erzeugen. Denn hier wird meist der Grundstein für den ersten Kontakt zum Menschen hinter dem Kunden gelegt. Für das abrundende Markenimage können auch Imagevideos gebucht werden. Das Unternehmen kann mit Saschas Arbeit dementsprechend einen Baustein ihrer Corporate Identity festigen und das nötige Vertrauen gewinnen.

Ähnlich verfährt Sascha im Bereich der Immobilienvisualisierung, indem er die Wohnbereiche einladend ablichtet und somit ein reales und überzeugendes Bild des Wohnobjektes erstellt. Dabei helfen ihm bei kleineren Räumen sogenannte Weitwinkelobjektive, um den nötigen Überblick zu bewahren. Diese Methode kommt bei ihm ebenfalls in Praxen, wie z.B. Arztpraxen zum Einsatz. In Zeiten von Onlinebe-wertungen und Websiten wie www.jameda.de ist ein vertrauenserweckender Online-Auftritt auch bei Arztpraxen bedeutend geworden. Mit 360°- Bildern kann der Patient einen ersten Eindruck gewinnen und sich die oftmals verbundene Angst beim Arztgang ein wenig nehmen lassen. Auch hier können Team- und Mitarbeiter-Fotos gebucht werden. Sascha ist zudem auch als Hochzeitsfotograf tätig und erstellt für das Brautpaar authentische Hochzeitsreportagen. Als zusätzliche Leistung kann für verschiedene Anlässe wie Partys, Geburtstage oder Events eine mobile Fotobox gemietet werden. Mit hochauflösenden und sofort ausdruckbaren Bildern ist dieses Feature der ideale Eisbrecher. Um auch von der Ferne und bei Großraum-Aufträgen den passenden Winkel zu fotografieren, bietet Sascha Humpel auch Drohnenfotografie an. Damit kann er auch auf speziellere Wünsche eingehen. Sascha Humpel ist buchbar lokal rund um Hamburg, bundesweit und international. Einen Überblick über seine namhaften Referenzen gibt es auf www.saschahumpel.com

Sascha Humpel Photography

Firmenkontakt

Sascha Humpel Photography

Sascha Humpel

Sülldorfer Mühlenweg 42

22589 Hamburg

015111558893

hello@saschahumpel.com

https://saschahumpel.com/

Pressekontakt

Potential² GmbH

Sascha Humpel

Sülldorfer Mühlenweg 42

22589 Hamburg

069 66817609

saschahumpelcom@potential-company.de

http://saschahumpel.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.