Vielseitiges Gebäude sucht neues Wirkungsfeld

Gewerbeflächen an perfekter Lage in Aesch zu vermieten

Wenn Sie für Ihre Firma neue Geschäftsräumlichkeiten mit einem vielseitigen Raumangebot suchen, dann sind Sie hier genau richtig.

Über die Liegenschaft

Die Gewerbeliegenschaft ThePoint hat eine Gesamtnutzfläche von ca. 10.300 m2. Die Liegenschaft ThePoint bietet Platz für Ihre Produktion, Verwaltung, Büro, Logistik und Lagerflächen. Das Gebäudekomplex lässt sich von fast allen Branchen nutzen. Das Gebäude liegt direkt an der Birs und ist sehr gut erschlossen. Die Liegenschaft verfügt über eigene Parkplätze.

Ab Oktober 2021 ist die Liegenschaft ThePoint wieder verfügbar. Momentan wird die gesamte Fläche von einer einzigen Firma genutzt. Die Gesamtfläche kann zukünftig als Single Tenant oder von mehreren Firmen genutzt werden. Der neue Mieter wird bei der zukünftigen Raumaufteilung der Flächen, deren individuellen Planung und dem entsprechenden Umbau mit einbezogen.

Die Lage und Verkehrsanbindung

Das Gewerbegebiet rund um die Dornacherstrasse 114 in Aesch ist ein exzellenter Ausgangspunkt. Von hier aus sind Sie in wenigen Minuten an allen wichtigen Punkten in Basel, seiner Agglomeration, Südwestdeutschland und Ostfrankreich. Wichtige Areale, wie das Schorenareal in Arlesheim, der Roche Tower, der Novartis Campus oder Volta Nord sind vom ThePoint in Aesch aus schnell zu erreichen.

Die Gemeinde ist mit einer eigenen Ausfahrt an das Schnellstrassennetz (A2) angeschlossen. Auch die Nahverkehrsverbindungen sind sehr gut. Aesch verfügt über einen eigenen Bahnhof an der Jurabahn, der die Gemeinde direkt mit Basel und Laufen verbindet. Es gibt eine gute Verkehrsanbindung mit Tram-Linie, S-Bahn und Bus.

Die Gemeinde

In der Gemeinde Aesch ist mit kurzen Wegen und einer engagierten Verwaltung zu rechnen. Die Wirtschaft, Firmen und Gewerbe werden gefördert. Für die Arbeitnehmer finden ein vielfältiges Angebot an attraktiven Wohnungen und das inmitten zahlreichen Naherholungszonen. Aesch ist fast eine Stadt vor der Stadt mit einer guten Anbindung an die nahegelegene Stadt Basel.

Attraktivität des Standortes

Aesch ist eine ansprechende Gemeinde mit hohem Freizeit- und kulturellem Wert. Hier gibt es ein Angebot an unterschiedlichen Wander- und Velowegen. Sie führen entlang der Birs, durch die Aescher Rebberge, an Höhlen und mittelalterlichen Birgen vorbei oder über asphaltierte Wege zu den Kunstobjekten der Stadt.

Die grosse Anzahl von ansässigen Firmen, KMUs und unterschiedlichen Gewerbetreibenden bestätigt, dass Aesch auch ein begehrter Gewerbe- und Industriestandort ist.

Erfahren Sie mehr auf der Website: www.thepoint.rent

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau und das Immobilienmanagement ist seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.