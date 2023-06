VIER Smart Dialog revolutioniert Anrufbearbeitung mit sprechendem ChatGPT-Bot

Hannover, 26. Juni 2023 – Noch immer wird ein großer Teil von Kundenanfragen über das Telefon gestellt. Um diese Anfragen automatisiert und intelligent beantworten zu können, hat VIER am 13. Juni 2023 das Produkt „VIER Smart Dialog“ releast. Dafür wurde der leistungsstarke Bot ChatGPT von OpenAI an das „VIER Cognitive Voice Gateway“ angebunden, mit dem bereits über 200 Voicebots mit verschiedenen Conversational AIs umgesetzt wurden.

Hören, sprechen und verstehen

Mit VIER Smart Dialog erreicht die Automatisierung des telefonischen Kundenservice eine bisher nicht gekannte Dimension und Qualität. Durch die Verbindung von ChatGPT mit VIER Cognitive Voice Gateway ist es möglich, mit ChatGPT zu sprechen und in einen echten Dialog zu treten. Die Einbindung von VIER Smart Dialog ins Contact Center erfolgt nahtlos mittels unterschiedlicher Schnittstellen.

Prompts sorgen für die gewünschte, korrekte Antwort

Um eigene Endkund:innen entsprechend dem unternehmensinternen Wissen fundiert und qualifiziert telefonisch über den Voicebot unterstützen zu können, benötigen Unternehmen lediglich die auf den eigenen Anwendungsfall spezialisierten Prompts. Die Formulierung der entsprechenden Prompts ist mit geringem Aufwand verbunden – VIER unterstützt seine Kunden dabei. Im Ergebnis haben Anrufer:innen sofortigen, automatisierten Zugang zu Fachinformationen – ohne lästige Warteschleife. Der Einsatz von VIER Smart Dialog reduziert den Arbeitsaufwand der Belegschaft, sorgt für qualifizierten 24/7-Service und senkt die durchschnittliche Bearbeitungszeit (AHT) von Anrufen.

Durch große Sprachmodelle und fortgeschrittene KI-Fähigkeiten bietet VIER Smart Dialog sogar personalisierte Kundenerfahrungen, indem es Kundendaten analysiert und auf die spezifischen Bedürfnisse der Anrufer:innen eingeht.

VIER Smart Dialog macht den Unterschied

Zur fachlich korrekten, qualifizierten Beantwortung von Kundenanfragen kann das unternehmensinterne Wissen sehr einfach etwa aus Handbüchern, Gebrauchsanweisungen, FAQs und anderen Quellen integriert und mit dem so genannten Weltwissen von ChatGPT kombiniert werden. Zusätzlich legen Unternehmen fest, wann das interne Wissen das Weltwissen dominieren soll, so dass dem Anrufer die vom Unternehmen gewünschte spezifische Antwort anstelle einer allgemeinen Antwort gegeben wird.

Tipp: Unternehmen, die gleichzeitig die Contact Center-Software VIER engage im Einsatz haben, können die ACD-Funktionen problemlos um die Möglichkeiten von LLMs erweitern.

Benefits mit VIER Smart Dialog im Kundenservice

-24/7 Verfügbarkeit: Unternehmen sind in der Lage, telefonische Kundenfragen rund um die Uhr sofort qualifiziert zu beantworten.

-Kosteneinsparungen: Die Notwendigkeit manueller Arbeitsstunden wird reduziert, während gleichzeitig Erreichbarkeit und Servicequalität steigen.

-Skalierbarkeit: VIER Smart Dialog kann problemlos an saisonale Spitzen oder eine plötzliche Zunahme von Anfragen angepasst werden.

-Effizienzsteigerung: Mitarbeiter:innen haben mehr Zeit, sich auf komplexe Anfragen zu konzentrieren, während der Voicebot häufig gestellte Fragen beantwortet.

VIER Smart Dialog steht für bestehende und neue Kunden seit dem 13.6.2023 zur Verfügung.

Mehr Infos: https://www.vier.ai/produkte/vier-smart-dialog/

Über VIER

VIER ist ein führender Technologieanbieter in der Region DACH und beschäftigt aktuell rund 230 Mitarbeiter:innen an den fünf Standorten Hannover, Aachen, Berlin, Hamm und Karlsruhe. Die VIER GmbH entstand im Jahr 2021 aus der Fusion der Unternehmen 4Com, Lindenbaum, parlamind und voiXen. Der Softwareanbieter mit eigener Cloud-Infrastruktur verfügt über Datencenter in Deutschland, der Schweiz, den USA und Singapur. VIER entwickelt und betreibt KI-gestützte Softwaresysteme zur effizienten Kundenkommunikation und Abwicklung von Geschäftsprozessen. VIER nutzt dazu patentierte Verfahren zur Sprachanalyse, Emotionsanalyse und der automatisierten Auswertung von Inhalten. Auf der VIER Technologie-Plattform orchestriert das Unternehmen mit seinen Partnern Kommunikation, Dialog- und Vorgangsverarbeitung. Weitere Informationen unter www.vier.ai

