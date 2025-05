Viktoria Gross erfolgreich beim internationalen Speaker Slam

„Erinnere dich, wer du wirklich bist und lebe in Fülle!“

**Heidelberger Rednerin Viktoria Gross begeisterte beim Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen** Heidelberg/Niedernhausen – Viktoria Gross, Rednerin und Autorin aus Heidelberg, hat am 14. Mai 2025 am Internationalen Speaker Slam in Niedernhausen teilgenommen und das Publikum mit ihrer Bühnenperformance in ihren Bann gezogen. Über 1000 Teilnehmer aus über 23 Ländern waren anwesend, um sich von den Rednern inspirieren zu lassen. Die Veranstaltung, organisiert von Hermann Scherer, bot eine Plattform für Experten aus verschiedenen Bereichen, um ihre Botschaften zu teilen. Gross, Leiterin der Online Akademie der Neuzeit, präsentierte ihr Fokusthema: „Glück ist lernbar!“. Sie teilte ihre Expertise und ihren Blickwinkel auf die Frage, wie Menschen ein erfülltes Leben führen können. Mit ihrer mitreißenden Art und Weise vermittelte sie, dass Glück kein Zufall, sondern das Ergebnis bewusster Entscheidungen und Handlungen ist. „Erinnere dich wer du wirklich bist und lebe in Fülle!“, so lautet eines der Zitate, mit dem Viktoria Gross die Zuhörer inspirierte. Sie betonte die Bedeutung der Selbstfindung und der Verbindung zur eigenen inneren Stärke. Viktoria Gross hat bereits über 1000 Menschen geholfen, ihre innere Freude zu entdecken und ein erfülltes Leben zu gestalten. Der Internationale Speaker Slam zeichnete sich durch seine Vielfalt an Themen und Rednern aus. Ein besonderer Rekord wurde aufgestellt: In nur vier Minuten wurde ein Zustand des Glücks erzeugt. Viktoria Gross nutzte ihre Zeit auf der Bühne, um die Zuhörer zu motivieren, die „moderne Heilkunst“ zu nutzen und ihr eigenes Glück aktiv zu gestalten. „Das einfache ist genial!“, erklärte sie und unterstrich damit die Bedeutung einfacher, aber wirkungsvoller Methoden, um das eigene Wohlbefinden zu steigern. Viktoria Gross ist bekannt für ihre Fähigkeit, Spiritualität in den Alltag zu integrieren. Als Heilerin hat sie nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei vielen anderen Menschen „Heil Wunder“ erlebt. Sie wird als Meisterin wahrgenommen, die Menschen auf ihrem Weg der Transformation begleitet. Ihr Auftritt beim Internationalen Speaker Slam war ein weiterer Beweis für ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihre Leidenschaft, andere zu inspirieren und zu ermutigen.

Akademie der Neuzeit steht für die wahre Werte , wahres ich und Fülle! Der Mensch, der die Reise zu sich selbst beginnt, kann hier in den Raum der Fülle eintreten. Er tritt aus der Opferrolle aus und kreiert seine Schöpferidentity. Er darf sich auf die Gesundheit und die Potentialentfaltung seiner Seele freuen und glücklich sein!

