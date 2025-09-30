Villa Bergfried in Saalfeld erstrahlt in neuem Glanz

Führungen ab sofort wieder möglich

Gut 100 Jahre nach ihrer Errichtung önet die Villa Bergfried in Saalfeld nach einer zweijährigen, aufwendigen Sanierung wieder ihre Türen. Seit dem 14. August 2025 ist das historische Gebäude-Ensemble in altem Glanz erlebbar – Besucher können die Villa nun im Rahmen öentlicher Führungen oder individuell gebuchter Gruppenbesichtigungen entdecken.

Die Villa Bergfried wurde zwischen 1922 und 1924 als repräsentatives Wohnhaus des Schokoladenfabrikanten Dr. Ernst Hüther erbaut. Im Juni 2023 begann die umfassende Restaurierung durch die Stadt Saalfeld, bei der nicht nur bestandsgefährdende Schäden beseitigt, sondern auch zahlreiche historische Details detailgetreu wiederhergestellt wurden. Parallel entstand eine denkmalpflegerische Zielstellung sowie ein nachhaltiges Nutzungskonzept.

Bereits 2021 war der Bergfried Außenstandort der Bundesgartenschau. Aus diesem Anlass wurde im ehemaligen Gärtnerhaus eine multimediale Ausstellung eingerichtet, die spannende Einblicke in das Leben der Familie Hüther, die Geschichte des Schokoladenwerkes und die Parkanlage bietet.

Die Ausstellung ist täglich kostenfrei zugänglich. Ergänzend führt ein mobiler Audioguide zu 17 Stationen im weitläufigen Park.

„Mit den Führungen können Besucher nun wieder direkt in die Geschichte der Villa Bergfried eintauchen und die einzigartige Atmosphäre im Inneren erleben. Tickets sind online oder in der Saalfeld-Information erhältlich“, erklärt Yvonne Wagner, Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH.

Nächste Führungstermine (jeweils 15 Uhr, Eintritt: 9 Euro p. P.):

2025: 12.10. | 26.10. | 16.11. | 14.12.

2026: 18.01. | 08.02. | 22.03. | 05.04.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets und Infos unter www.saalfeld-tourismus.de

Die Saalfelder Feengrotten und Tourismus GmbH ist eines der größten Tourismusunternehmen in Thüringen und vermarktet das Ausflugsziel Feengrotten, den Erlebnispark Feenweltchen sowie zahlreiche Zusatzangebote, wie zum Beispiel untertägige Hochzeiten, Inhalationskuren, Gruppenreisen u.v.m.

