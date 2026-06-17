Villa Schmidt gewinnt den Shopware Visionary Award 2026

Das Familienunternehmen für Premium-Designmöbel überzeugt mit einer vollständig eigenentwickelten Online-Plattform – und bringt den Luxus-Möbelhandel an die Spitze im digitalen Zeitalter.

Hamburg, 16. Juni 2026 –

Die Villa Schmidt GmbH ( villa-schmidt.de) ist mit dem Shopware Visionary Award 2026 ausgezeichnet worden. Auf der Main Stage des Shopware Community Day 2026 kürte die Shopware AG vor mehr als 1.300 Gästen den Onlineshop villa-schmidt.de zu einem von drei Gewinnern. Mit dem Award würdigt der in Deutschland marktführende E-Commerce-Anbieter – dessen Plattform über 30.000 aktive Onlineshops betreibt – jährlich die visionärsten Händlerinnen und Händler seiner Community: Shops, die durch innovative Konzepte, emotionale Nutzererlebnisse und unternehmerischen Mut herausstechen.

Villa Schmidt erhielt die Auszeichnung für die Bewältigung höchster Produktkomplexität im Premium-Segment: Der hauseigene Online-Konfigurator macht selbst hochwertige Designermöbel mit mehr als einer Billion möglicher Konfigurationen direkt online bestell- und individualisierbar – ein Anspruch, an dem der Möbelhandel bislang weitgehend scheiterte.

„Hochwertige Designermöbel werden bis heute fast ausschließlich im Showroom verkauft. Genau das verändern wir: Wir bringen das Premium-Erlebnis ins Netz, ohne zu verlieren, was es ausmacht – persönliche Beratung, Qualität und Vertrauen“, sagt Timeo Schmidt, Geschäftsführer der Villa Schmidt GmbH. „Dass Shopware diesen Weg mit dem Visionary Award würdigt, bestätigt uns darin, dass anspruchsvoller Möbelhandel und E-Commerce kein Widerspruch sind.“

Eine Plattform, gebaut von einem kleinen Team –

Hinter dem Onlineshop steht eine maßgeschneiderte Commerce-Plattform auf Basis von Shopware 6, die Geschäftsführer Timeo Schmidt in rund 18 Monaten weitgehend selbst entwickelt hat – unterstützt von gelegentlicher freiberuflicher Hilfe. Dass ein so kleines Team ein Projekt dieser Komplexität überhaupt stemmen konnte, wurde erst durch den Einsatz moderner KI-Coding-Tools möglich.

„Erst KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge haben es einem kleinen Team wie unserem ermöglicht, eine Plattform dieser Komplexität zu realisieren. Bei einer Agentur hätten wir dafür vor wenigen Jahren schätzungsweise eine Viertelmillion Euro gezahlt“, sagt Timeo Schmidt. „Mit einem so kleinen Team auf Augenhöhe mit Onlineshops großer Konzerne und ganzer Entwicklerteams zu stehen, fühlt sich nach wie vor surreal an.“

Tradition trifft digitale Zukunft –

Seit 2025 führen Timeo und Antonio Schmidt das 1995 gegründete Familienunternehmen als Geschäftsführer – und treiben den Wandel vom klassischen, showroomgetriebenen Möbelverkauf hin zu einem konsequenten Online-First-Ansatz voran. Ziel ist es, das Beratungs- und Qualitätsversprechen des stationären Luxus­handels in den digitalen Raum zu übertragen und damit ein Marktsegment zu erschließen, das lange als nicht onlinefähig galt.

Das mit dem Award verbundene Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro spendet Villa Schmidt an einen Tierschutzverein.

Über Villa Schmidt –

Die Villa Schmidt GmbH mit Sitz in Reinbek bei Hamburg und einem City-Showroom in der Hamburger Innenstadt ist ein 1995 gegründetes Familienunternehmen, das auf hochwertige Designermöbel für den Innen- und Außenbereich spezialisiert ist. Das kuratierte Portfolio umfasst führende internationale Marken wie DEDON, B&B Italia, Knoll International, Poltrona Frau und Royal Mirage. Zu den Kunden des Unternehmens zählen die exklusivsten Hotels, Luxusyachten und Privatresidenzen weltweit – darunter Lürssen, das Ritz-Carlton, der Deutsche Bundestag und das Hotel Fontenay in Hamburg. Seit 2025 führen Timeo und Antonio Schmidt das Unternehmen in zweiter Generation als Geschäftsführer.

Weitere Informationen: villa-schmidt.de

Zur Person: Timeo Schmidt –

Timeo Schmidt führt die Villa Schmidt GmbH seit 2025 gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Antonio Schmidt als Geschäftsführer. Er studierte Elektrotechnik und Informationstechnik am renommierten Imperial College London, das laut den QS World University Rankings 2026 nach dem MIT als zweitbeste Universität der Welt gilt. Bereits im Studium spezialisierte er sich auf gefragte Zukunftsthemen wie Machine Learning und Robotik und schloss mit Bestnote ab. Als Softwareentwickler und Unternehmer zugleich hat er die mit dem Shopware Visionary Award 2026 ausgezeichnete Commerce-Plattform des Unternehmens eigenständig konzipiert und programmiert. Mit dieser Verbindung aus technologischer Tiefe und unternehmerischem Weitblick treibt er gemeinsam mit seinem Bruder die digitale Transformation des Familienunternehmens voran – mit dem Ziel, den Handel mit hochwertigen Designermöbeln neu zu denken und das Premium-Erlebnis kompromisslos ins Digitale zu übertragen.

Pressekontakt

Villa Schmidt GmbH Abt. E-Commerce

Kückallee 2

21465 Reinbek

Telefon: +49 (0)40 727 33 33 3

E-Mail: presse@villa-schmidt.de

villa-schmidt.de

Hinweis für die Redaktion: Bildmaterial (Trophäe, Team/Geschäftsführer, Showroom Hamburg, Produktaufnahmen) sowie ein Interview mit Geschäftsführer Timeo Schmidt stellen wir auf Anfrage gern zur Verfügung.

Kontakt

Villa Schmidt GmbH

Timeo Schmidt

Kückallee 2

21465 Reinbek

015231956109



http://villa-schmidt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.