Villa Toskana direkt vor Sylt provisionsfrei zu verkaufen!

Wohnen mit Ambiente und Flair in begehrter Lage vor Sylt und Dänemark.

Ein Traumobjekt im mediterranen Stil mit Ambiente und Flair und 237 m² Wohnfläche in schöner ruhiger Lage von Risum-Lindholm, vor der Insel Föhr und Sylt. Hier findet man Ruhe und Gemütlichkeit um mal richtig auszuspannen. Man hört die friesische Sprache, man sieht die alten Kapitänshäuser und es duftet überall in den blühenden Bauerngärten. Die Villa Toskana wurde mit sehr viel Liebe zum Detail unter Verwendung hochwertiger Materialien erstellt, mit einem besonderen Gefühl für Stil und Lebensqualität. Das begrenzte Angebot an hochwertigen Objekten in gefragter Lage, macht die Villa Toskana zu einer sicheren und begehrten Investition mit viel Wertsteigerungspotenzial in der Zukunft.

Das exklusive Objekt wurde 2013 erbaut und das Haus ist absolut neuwertig. Das Grundstück hat eine Größe von ca. 1.500 m² mit altem Baumbestand und einem großen Teich. Der Garten ist romantisch angelegt und nicht einsehbar. Das schöne Haus wurde mit viel Liebe zum Detail ausgestattet und hat eine Wohnfläche von 237 m² mit großem Wohn-/Essbereich, off. Kamin, offene Küche mit HWR und Zugang zur Terrasse und zum Garten. Im EG befinden sich außerdem DU/WC, große Diele, Abstellraum, Büro, Schlafzimmer und ein sep. Lesezimmer. Im Obergeschoss befinden sich 6 Schlafzimmer, Flurbereich und zwei Bäder mit DU/WC und Badewanne (Master Bad). Von zwei Schlafzimmern hat man Zugang zum großzügigen überdachten Westbalkon. Zum Haus gehört außerdem eine Garage sowie weitere PKW-Stellplätze. Der Garten ist großzügig und romantisch angelegt, mit Terrasse, Sitzplätzen und Teich. Von der Süd-Terrasse haben Sie einen wunderschönen Blick in den Garten und auf die angrenzende Pferdekoppel. Es handelt sich um eine schöne gepflegte Gesamtanlage, in herrlicher Lage. Das Nachbargrundstück mit einer Größe von 2.100 m² kann zusätzlich erworben werden.

Risum-Lindholm liegt mitten im Herzen Nordfrieslands, nicht weit von Nord- und Ostsee entfernt. Die Gemeinde Risum-Lindholm hat ca. 3.700 Einwohner und ist die größte Landgemeinde im Kreis Nordfriesland. In dem typschen Friesendorf befinden sich zwei Schulen, eine Schule im Ortsteil Lindholm und die dänisch-friesische Schule im Ortsteil Risum. Durch den regen Sportverein SV Frisia wird intensiv Breitensport betrieben. Die Gemeinde verfügt über fünf Sportplätze, eine Sporthalle (Friesenhalle), Tennisclub mit Tennisplätzen, Kegelbahnen, zwei Reithallen mit diversen Reitplätzen und vielen Kinderspielplätzen. Die ärztliche Versorgung in der Gemeinde ist durch einen Allgemeinarzt und zwei Zahnärzte gewährleistet. In der 4 km entfernten Stadt Niebüll befindet sich das Klinikum Nordfriesland sowie weiterführende Schulen (Realschule und FPS Gymnasium). Einen breiten Raum nimmt die Heimatpflege in der Gemeinde ein. Die Gemeinde bemüht sich, insbesondere das friesische Kulturgut zu bewahren. Im Dorf wird noch friesisch gesprochen und im Andersen Hüs im Ortsteil Klockries gibt es ein Museum, Cafe, Konzerte- und Theaterveranstaltungen. Das Andersen-Hüs ist seit 1993 offizieller Vereinssitz des Frasche Feriin for e Ååstermååre (Ostermooringer Friesenverein e.V.).

Die ansprechende und exklusive Villa Toskana liegt in bevorzugter Lage, in einer Anliegerstraße von Risum-Lindholm. Alle Dinge des täglichen Lebens wie z.B. Bäcker, Metzger, Einkaufsmärkte (Aldi, Netto bis 22:00 Uhr geöffnet), Post und Getränkemarkt, sind in wenigen Minuten erreichbar. Es ist die unmittelbare Nähe zur Nordsee und zu den Inseln Föhr und Sylt, was diese Lage so begehrenswert macht. Wohl kaum eine andere Region Deutschlands ist so sehr durch das faszinierende Zusammenspiel von Wolken, Wellen und Wind geprägt wie Nordfriesland. Die Region steht für Lebensqualität, Entschleunigung und Erholung. Nicht zuletzt deshalb zählt der Kreis zu den beliebtesten Urlaubsregionen der Bundesrepublik. Die nordfriesische Marsch ist Heimat zahlreicher selten gewordener Tier- und Pflanzenarten, fast 10 % des Kreisgebiets stehen daher inzwischen unter Naturschutz und das Wattenmeer gehört zum Weltnaturerbe. Das Meer zieht die Deutschen von jeher magisch an. Die Nordseeküste gehört zu den beliebtesten Reiseregionen der Deutschen. Wer sich auf sie einlässt, wird reich belohnt: durch Erholung, die noch lange nachwirkt.

Erleben Sie die Vorteile in einer der schönsten Regionen Deutschlands. Die Landschaft, die der große deutsche Expressionist Emil Nolde wie kein anderer in seinem künstlerischem Werk mit seiner Rauheit, Lieblichkeit und Farbenpracht konserviert hat. Besuchen Sie das Nolde-Museum mit dem Nolde-Cafe Seebüll. Hjerpsted Strand (Über die romantische Küstenstraße nur 30 Autominuten entfernt) ist ein Strand hinter Højer und nicht weit von Rømø gelegen. Von hier haben Sie eine wunderschöne Aussicht auf das Meer und bei gutem Wetter direkten Blick nach Sylt und Rømø. Die Insel Rømø mit einem der längsten Sandstrände Europas ist nicht weit entfernt. Zur Insel Rømø sind es nur ca. 40 Minuten romantische Autofahrt an der Küstenstraße entlang. Rømø ist die südlichste dänische Wattenmeerinsel. Sie liegt drei Kilometer nördlich von Sylt und ist vor allem wegen des kilometerbreiten befahrbaren Sandstrandes ein beliebtes Ferienziel, vor allem für Surfer und Familien mit Kindern. Auch die Stadt Sønderborg an der Ostküste ist sehenswert.

Von der Villa Toskana ist es nur eine Viertelstunde mit dem Auto nach Dagebüll dem Tor zu den Inseln Föhr und Amrum. Hier gibt es auch einen grünen Badestrand mit Blick auf das Wattenmeer, zur Insel Föhr und zu den Halligen. Erleben Sie hier Ebbe und Flut, oder buchen Sie eine fachkundig geführte Wattwanderung. In Dagebüll gibt es auch Gastronomie, Peter´s Pub und die Dagebüller Eismanufaktur. Auch der Hallig Krog auf der Hamburger Hallig ist einen Besuch wert (20 Minuten entfernt), hier gibt es auch eine Badestelle.

Freunde des Golfsports finden in kurzer Entfernung in landschaftlich reizvoller Umgebung am Rande des Langenberger Forstes den vorbildlichen 18-Loch-Golfplatz Hof Berg. Weitere Golfplätze befinden sich auf der Insel Föhr und Sylt, in Dänemark Tønder (Toftlund, Arrild und Rømø) sowie in Husum und der Förde-Golf-Club Flensburg-Glücksburg.

Ein großes Kulturprogramm und Konzerte bietet auch der Charlottenhof in Klanxbüll. Sylt ist die Insel der Kontraste, Reetdachhäuser auf kleinen Warften, schmale Straßen und endlose Sandstrände, Wattenmeer und Heidelandschaften. Sie fahren mit dem Zug vom Bahnhof Niebüll in nur 35 Min. auf die Insel. Von der Villa Toskana bis zum Bahnhof Niebüll sind es nur 6 km (ca. 10 Autominuten). Alternativ können Sie auch mit dem Auto mit der Syltfähre von Rømø auf die Insel Sylt fahren. Flensburg die maritime Stadt erwartet Sie. Ein Blick über die Flensburger Förde ist einfach traumhaft, zahlreiche weiße Segelboote, geben dem Betrachter ein maritimes Flair. In Flensburg lässt es sich herrlich shoppen und flanieren.

