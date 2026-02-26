Virginia Beach: Neue Impulse an der Oceanfront

Festivals, Museumsprojekte und schwimmende Suiten stehen exemplarisch für die dynamische Entwicklung in Virginia Beach im Jahr 2026

In diesem Jahr tut sich in Virginia Beach spürbar etwas. Ob internationale Großveranstaltung, kulturelle Weiterentwicklungen oder außergewöhnliche Unterkünfte – die Stadt an der US-Ostküste im Bundesstaat Virginia schafft 2026 zusätzliche Anreize für einen Besuch.

Festivals zwischen Strand und Brise

Mit dem Super Girl Surf Pro feiert vom 5. bis 7. September 2026 die weltweit größte Surfwettbewerbsserie für Frauen ihr Debüt in Virginia Beach. Zum 20-jährigen Bestehen bringt das Event mehr als 4.000 Athletinnen an die Oceanfront und verbindet sportliche Wettbewerbe mit Live-Konzerten, Fitness-Formaten und Disziplinen wie Skateboarding oder Beachvolleyball. Der Eintritt ist frei. Bereits im Frühjahr verwandelt Stars, Stripes & Spurs (24.bis 26. April 2026) die Strandpromenade in eine familienfreundliche Festzone mit Konzerten, einer Erlebniswelt der gemeinnützigen Organisation „United Service Organizations“ (USO) sowie dem Bulls and Barrels Beach Rodeo.

Bühne frei für urbane Surfkultur im Atlantic Park Surf

Rund um die ganzjährig bespielbare Surf-Lagune etabliert sich der neue Komplex Atlantic Park Surf zudem als Treffpunkt für Veranstaltungen, Sport und Gastronomie. Der Eventkalender umfasst Formate wie „Surf + Cinema“-Open-Air-Abende, Wellness-Sessions und Tastings mit Köstlichkeiten aus den ansässigen Restaurants. Neue, kulinarische Akzente setzt das Nami Nori, das die japanischen Handrolls Temaki auf die Teller in Atlantic Park Surf bringt; ergänzt wird das bestehende Ensemble durch das mexikanische Konzept Mi Vida, das sich aus Washington, DC seinen Weg nach Virginia Beach gebahnt hat, sowie The Grill mit seiner modern-amerikanischen Küche und einem klaren Fokus auf Gerichte aus dem Holzofen.

Neue Räume für Kunst und Geschichte

Das Virginia Museum of Contemporary Art (MOCA) eröffnet im Frühjahr seinen neuen Standort auf dem Campus der Virginia Wesleyan University. Mit zusätzlichen Ausstellungsflächen beginnt das Museum sein nächstes Kapitel mit der Sonderausstellung „The Pursuit of Happiness“ der Künstlerin Nina Chanel Abney (18. April bis 16. August 2026). Am 14. Juni 2026 begeht das Virginia Aquarium & Marine Science Center sein 40-jähriges Bestehen; Schauen wie „Earth Matters“, „Wildlife Rescue“ und „Mission Botanica“ widmen sich Nachhaltigkeit, Artenschutz und Umweltbildung. Auch das Military Aviation Museum erweitert seine weltweit einzigartige Sammlung flugfähiger historischer Militärflugzeuge um eine Lockheed PV-2 „Harpoon“, die derzeit umfassend restauriert wird.

Ankommen. Abschalten. Anders wohnen.

Für besondere Übernachtungserlebnisse sorgen die schwimmenden Suiten von FLOHOM an der Rudee Inlet Station Marina. Die hochwertig ausgestatteten Hausboote kombinieren Hotelkomfort mit privater Dachterrasse und direktem Wasserzugang. Parallel dazu wird die An- und Abreise per Flugzeug komfortabler: Der Norfolk International Airport (ORF), der nur 20 Minuten von Virginia Beach entfernt liegt, erweitert im Zuge umfassender Modernisierungen seine Kapazitäten um zusätzliche Gates und ergänzt zahlreiche Annehmlichkeiten für Passagiere. In nur einer Flugstunde gelangen Urlauber zum Washington Dulles International Airport (IAD), der täglich – teilweise auch mehrfach – von Deutschland, Österreich und der Schweiz nonstop angeflogen wird.

Noch mehr Neuheiten für das Jahr 2026 in Virginia Beach gibt es hier sowie immer aktuell auf der Website www.visitvirginiabeach.com.

Weitere Informationen stehen unter www.virginia.org oder auf dem deutschsprachigen Facebook-Kanal www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

