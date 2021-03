Virtuelle Führung auf Distanz – So klappt es in Ihrem Team mit Homeoffice und New Work

Kompaktes Ratgeber-Buch mit Tipps, Checklisten und Anleitungen

Homeoffice, virtuelle Teams, Führung auf Distanz – all das wird auch nach Corona die Berufswelt stark prägen. 90 Prozent der Arbeitnehmer wollen mit größtmöglicher Flexibilität bezüglich Zeit und Ort arbeiten, wie eine heute publizierte Studie des Jobportals Stepstone ergab. Wenn trotzdem viele Vorgesetzte immer noch klagen, virtuelle Führung sei wie Flöhe zu hüten, dann geht das für Untenehmensberaterin und Coach Nicole Strauss aus Karlsruhe gefährlich an der Realität vorbei: “Das Führen von Mitarbeitenden auf Distanz ist eine der wichtigsten Herausforderungen für Führungskräfte, die auch nach Corona bleiben wird”, so Strauss. In immer mehr Unternehmen, Organisationen, Bildungseinrichtungen und Behörden sind Teams virtuell bzw. hybrid: Es gibt eine Vielfalt von Arbeitszeitmodellen, Beschäftigte sind zwischen Standorten und Zeitzonen verteilt, manche arbeiten aus dem Homeoffice und andere remote von unterwegs. Für junge Berufstätige ist Flexibilität eine selbstverständliche Erwartung an Arbeitgeber. Mittlere Jahrgänge entdecken darin Chancen für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und persönlichen Interessen.

Und was bedeutet all das für Chefinnen und Chefs? Sie werden – wie agile Managementansätze vermuten lassen – nicht unwichtiger. Ganz im Gegenteil! Vorgesetzte bleiben zentraler Erfolgsfaktor für das Team, seine Performance und den gesamten Unternehmenserfolg. Doch eines muss klar sein, betont Strauss: “Mit ‘Weiter so …’ kann moderne Führung nicht gelingen. New Work verlangt von Führungskräften, alles auf den Prüfstand zu stellen.”

Mit dem Erfahrungsschatz einer langen eigenen Führungslaufbahn und Erkenntnissen aus zahlreichen Coachings hat Strauss ein Buch für Menschen mit Personalverantwortung (und solche, die es werden wollen) geschrieben. Schritt für Schritt führt sie praxisnah und kompakt durch die Aspekte, die Führungskräfte tun müssen (z.B. Ergebnis- und Vertrauenskultur aufbauen), lernen sollten (z.B. Digitalkompetenz) und sein lassen müssen (z.B. Mikromanagement oder gesundheitliche Überforderung). Zahlreiche Tipps, Checklisten und Anwendungsbeispiele erleichtern es Lesern, ihre Teams sofort moderner und zukunftsfähiger zu führen.

Buch: Virtuelle Führung auf Distanz. So klappt es mit Homeoffice und New Work in Ihrem Team. ISBN 3753421219

Dr. phil. Nicole Strauss coacht nach langer eigener Führungstätigkeit heute in allen Fragen rund um zukunftsfähige Selbstführung und Mitarbeiterführung. Internet: www.nicole-strauss.com

Leserstimmen: “Das Buch führt aus der Sackgasse der allseits bekannten Vorurteile hin zum konstruktiven, agilen Führen aus der Distanz.”; “Praxisnahes Buch für alle Führungskräfte, die Corona als Chance sehen, bewusst einen guten Rahmen für produktive Teamarbeit zu schaffen.”

Dr. phil. Nicole Strauss (Jg. 1968) ist Spezialistin für zukunftsfähige Führung: Selbstführung, Mitarbeiterführung, Unternehmensführung. Mit langjähriger eigener Managementerfahrung und psychologischer Ausbildung ist sie als Coach und Beraterin für Unternehmen, Fach- und Führungskräfte sowie außerdem als Scrum Master, Hochschuldozentin, Speakerin und Autorin tätig. Ihre Schwerpunktthemen sind Resilienz & mentale Gesundheit, Stress & Burnout, Krise & Change, Karriere & Kommunikation, Selbstmanagement & Life Balance, New Work & Agilität. Kontakt: www.nicole-strauss.com; www.xing.com/profile/Nicole_Strauss10; Twitter: @strausscoaching

