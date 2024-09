In Adelsheim passiert etwas Spannendes: Mit virtueller Realität wird die Stadt für Einheimische und Touristen auf eine völlig neue Art erlebbar.

Virtuelle Realität – Adelsheim verdreht Ihnen den Kopf

In Adelsheim passiert etwas Spannendes: Mit virtueller Realität wird die Stadt für Einheimische und Touristen auf eine völlig neue Art erlebbar. Mithilfe von 360-Grad-Aufnahmen, basierend auf „Google Street View | trusted“, wird eine innovative Möglichkeit geschaffen, Adelsheim digital zu erkunden.

Virtuell ist aktuell

Virtuelle Realität (VR) ist auf dem Vormarsch. Was einst nur Gamern und Computerspiel-Fans vorbehalten war, hat sich längst zu einem breiten Trend entwickelt. Die Medienbranche sorgt dafür, dass diese Technologie immer zugänglicher wird. Auch 360-Grad-Aufnahmen sind inzwischen für ein großes Publikum verfügbar. Adelsheim beobachtet diesen Trend nicht nur, sondern geht aktiv mit. Lassen Sie sich also den Kopf verdrehen! Die Kleinstadt Adelsheim im Neckar-Odenwald-Kreis, gelegen in der europäischen Metropolregion Rhein-Neckar, kann auf eine über 1200-jährige Geschichte zurückblicken – die bald auch im Google-Rundgang durch die Altstadt zu sehen sein wird.

360-Grad-Aufnahmen – nicht nur für Touristen interessant

Ein solches Panorama ist eine hervorragende Möglichkeit, sich auf einen Besuch einzustimmen und die Reise zu planen. Doch auch die Adelsheimer selbst haben die Chance, ihre Stadt aus einem völlig neuen Blickwinkel zu erleben.

Neue Perspektiven, neue Werbemöglichkeiten

Für lokale Unternehmen, sowie die Kultur- und Tourismusbranche eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Ein gut gemachtes Business View-Foto oder ein kompletter Rundgang sind ideale Wege, sich potenziellen Kunden nachhaltig und wirkungsvoll zu präsentieren. Solche Eindrücke bleiben im Gedächtnis.

Warum Betriebe der Region jetzt mitmachen sollten

Die Erholungsregion Adelsheim punktet nicht nur mit ihren Freizeitsportangeboten, attraktiven Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten, sondern zeigt sich nun auch digital. In der heutigen, von Internetnutzung geprägten Gesellschaft, schauen viele Menschen schnell online nach Urlaubszielen oder Wochenendtrips, reservieren Unterkünfte und kaufen direkt online ein. Vor allem kleinere lokale Betriebe und Händler werden zunehmend online übersehen.

Wie funktioniert das?

Um die Möglichkeiten von Google Business View optimal zu nutzen, werden im September – wetterabhängig – Panoramaaufnahmen von den städtischen Highlights (sogenannten POIs – Points of Interest) und Geschäften gemacht. Die Aufnahmen werden zu Panoramafotos zusammengesetzt und zu einem virtuellen Rundgang verknüpft. Besucher können so die Stadt digital erkunden, bis hinein in ausgewählte Läden, Kirchen und Gebäuden.

Perspektiven des Perspektivwechsels

Marius Zetzmann vom Citymanagement Adelsheim, Vertreter der Stadt Adelsheim und Detlev Molitor von der Business View Photo AG – Initiatoren des Projekts „Adelsheim wird virtuell“ – berichten stolz, dass der Perspektivwechsel bis Ende September umgesetzt werden soll.

Ein breiter Nutzfaktor

Gedruckte Reiseführer sind für viele längst veraltet. Lange Texte liest in unserer schnelllebigen Zeit kaum noch jemand. Doch besondere Orte schon einmal digital zu erkunden, macht Spaß und erleichtert die Urlaubsplanung. Wer die Orte später live sieht, wird begeistert sein. Der ein oder andere Kunde wird sich sicher fragen, wie nah die digitalen Aufnahmen an der Realität sind – und Adelsheim und die teilnehmenden Geschäfte besuchen.

Die Business View Photo Ag, wurde am 03.09.2015 gegründet, die Hauptkompetenz liegt in der Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Organisation im B2B-Bereich für B2B Kunden insbesondere Content Marketing, Social Media Management und Google Maps Street View Panoramarundgänge – von innen ansehen.

