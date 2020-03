Virtuelle Workshops in der Weiterbildung – so geht’s

Digitale Technologien und innovative Methoden machen es möglich

Zahlreiche Kunden und Teilnehmende der Kurse der FCT Akademie unterliegen aktuell starken Reisebeschränkungen. Daher hat die FCT Akademie, die führende Anbieterin von Weiterbildung im Blended Learning Format, ihre Präsenzworkshops flexibilisiert. Alle Teilnehmenden entscheiden individuell, ob sie die Workshops persönlich besuchen oder online daran teilnehmen.

Seit 11 Jahren bietet die FCT Akademie Weiterbildung entweder komplett online oder im Blended Learning Format, einem Mix aus Online-Anteilen und Präsenzworkshops, an. Aufgrund der Corona-Krise ist die Durchführung der Präsenzworkshops unter Druck geraten. Die FCT Akademie, deren Erfahrung mit Online-Weiterbildung bis ins Jahr 1997 zurückreicht, reagierte schnell auf die Situation und hat innerhalb einer Woche alle Präsenzworkshops in Online-Formate überführt.

Je nach Anforderung der Kunden und Möglichkeit der Teilnehmenden werden die Präsenzworkshops in unterschiedlichen Formaten durchgeführt:

Wenn alle Teilnehmenden zu ihren Präsenzworkshops anreisen können, finden diese und damit die entsprechenden Kurse wie gewohnt statt.

Wenn ein Teil der Teilnehmenden anreisen, ein Teil nicht anreisen kann, finden die Präsenzworkshops in einem hybriden Format statt. Entfernte Teilnehmende werden online live dazugeschaltet und können sich an den Workshops aktiv beteiligen.

Sollte keiner der Teilnehmenden anreisen können, wird der Präsenzworkshop komplett online durchgeführt.

Die FCT Akademie setzt verschiedene virtuelle Klassenzimmer ein, die Arbeiten in Gruppenräumen ermöglichen. Durch die Einbindung weiterer Medien wie elektronischer Pinwände und Flipcharts entsteht eine kreative Workshop-Atmosphäre. Erfahrene Live Online Trainer fördern den wichtigen Austausch von Ideen und Gedanken. Dass der Smalltalk am Rande der Workshops, z.B. in Kaffeepausen und beim Mittagessen, zu kurz kommt, wird angesichts der Corona-Situation verschmerzt. Inhaltlich gibt es keine Verluste.

Durch diese Virtualisierung der Präsenzworkshops führt die FCT Akademie ihre Kurse ohne Einschränkung durch.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Konrad Fassnacht (0175 5860 754, konrad.fassnacht@fct-akademie.com).

Die FCT Akademie hat sich auf Blended Learning und Onlne Learning spezialisiert. Die Themenbereiche der Weiterbildung sind “Learning Smarter” für Weiterbildungexperten und Trainer, “Leading Smarter” für Führungskräfte und “Working Smarter” für Fachkräfte.

Das FCT Learning Center, ein Dienst der FCT Akademie, bietet Beratung im Umfeld des Corporate Learnings, Learning Events in Präsenz und im virtuellen Klassenzimmer sowie Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von e-medialen Lerninhalten.

