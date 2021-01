Virtueller Productlaunch mit EXPO-IP

Die virtuelle PRO.FILE next Premiere “Code:n@xt”

Produktpräsentationen finden in der Regel vor Publikum statt. In der Corona-Krise fallen Live-Veranstaltungen jedoch weitgehend aus. Ein virtueller Productlaunch ist demnach eine logische Konsequenz. So geschehen im Rahmen des internationalen Productlaunch von PRO.FILE next. Eigens dafür wurde ein virtuelles Event, angelehnt an eine Geschichte um den gestohlenen Code im Stile von James Bond, auf der Plattform von EXPO-IP entwickelt. PRO.FILE next ist die neue Generation von PLM-Lösungen und steht für einen Paradigmen-Wechsel – weg von aufwändigen Implementierungs- und Erweiterungsprojekten, hin zu einfach umzusetzenden No-Code-Konfigurationen für die schnellste und sicherste Einführung.

Den Gästen wurde eine virtuelle Welt geboten, die im Außenbereich mit einem Tutorial-Video startete, um den Zugang zur Veranstaltung so bequem wie möglich zu machen. Beginnend im Foyer. Konnten die Teilnehmer an dem in der Bildsprache der Kampagne gebrandeten Event teilnehmen. Ein Broschüren-Download wurde angeboten und über Infoboxen konnten Fragen geklärt werden. Über das Foyer gelangte man zur MainStage, zur Skybar und zu Breakout Sessions. Auf der MainStage fand der Livestream statt mit einer Begrüßung der Geschäftsführung, einer Gesprächsrunde und Produkt-Demo statt. Anschließend konnten die Gäste in zwei aus drei Breakout-Sessions tiefgründiger über das Produkt und die Software informieren.

Die gesamte Veranstaltung wurde mittels des Systems von EXPO-IP realisiert.

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

