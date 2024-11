Passiv- und Halbleiterlösungen für die komplette elektrifizierte Gesellschaft

Vishay Intertechnology auf der electronica: C4.478

Passiv- und Halbleiterlösungen für die komplette elektrifizierte Gesellschaft

Branchenführende Technologien in einer Vielzahl von Referenzdesigns und Demo-Schaltungen mit Schwerpunt auf KI, erneuerbare Energien, Automatisierung, E-Mobilität und mehr

Malvern (USA)/Selb – November 2024 – Vishay Intertechnology präsentiert auf der electronica sein breites Portfolio an Passiv- und Halbleiterlösungen (C4.478) und untermauert seine zentrale Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft durch eine vollständig elektronikbasierte Gesellschaft. Experten von Vishay werden vor Ort sein, um die neuesten Entwicklungen in den Bereichen Automatisierung, KI, E-Mobilität sowie intelligente und alternative Energietechnologien zu erläutern.

Am Stand 478 in Halle C4 wird Vishay seine speziellen Bauteile und Lösungen vieler Anwendungsbereiche vorstellen, darunter KI, alternative Energien, Energiespeichersysteme (ESS), ADAS, E-Mobilität und urbane Mobilität, EV-Ladeinfrastruktur, HMI, HVAC, Netzmanagement und Gebäudeautomatisierung. Bei den ausgestellten Referenzdesigns machen die Bauelemente von Vishay – darunter die neuesten Siliziumkarbid (SiC)-MOSFETs, Dioden und Leistungsmodule bis zu 70 % oder mehr der Stücklisten aus. Die Highlights auf dem Vishay-Stand sind unter anderem:

KI

Eine mehrphasige Stromversorgungsplatine für SoCs, die in KI-Anwendungen eingesetzt werden, mit intelligenten 100-A-Leistungsstufen, extrem niedrigem DCR, vertikal montierten IHVR- Drosseln und Polymer-Tantalkondensatoren

Erneuerbare Energien

Eine Hilfsstromversorgung für Solarwechselrichter mit SiC-MOSFETs der 1200 V-MaxSiC™-Serie und hyperschnellen FRED-Pt®-Gleichrichtern für die Stromwandlung von 100 V bis 700 V auf 24 V

Ein bidirektionaler 230 V AC / 1500 V DC Multi-Wellenform-Direktwechselrichter mit Batteriespeicher, der oberflächenmontierte MOSFETs mit niedrigem Durchlasswiderstand und NTC-Thermistoren nutzt

Ein 10-kW-Hybrid-Solarwechselrichter mit MPPT, der mit 1200 V, 15 A SiC-Dioden ausgestattet ist

Elektromobilität

Ein intelligenter Batterieshunt auf der Grundlage von WSBE Power Metal Strip® Widerständen, mit niedrigem TCR und einer CAN FD-Schnittstelle für 400 V/800 V-Systeme

Ein bidirektionaler 800-V-auf-800-V-Stromrichter mit 22 kW für OBCs mit SiC-Leistungsmodulen

Ein bidirektionaler 4-kW-Stromrichter von 800 V auf 48 V für Hilfsstrom mit Si- und SiC-MOSFETs

Aktive Entladeschaltungen mit drahtgewickelten Sicherheitswiderständen und MOSFET-Treibern für 400 V/800 V DC-Link-Kondensatoren

ADAS

Ein DMS/CMS-System, bei dem sich IR-LEDs abschalten, wenn sich ein Benutzer zu sehr nähert, mit hochpräzisen Umgebungslichtsensoren mit 22C-Schnittstellen, optischen Reflexionssensoren mit Transistorausgang und vollständig integrierten Näherungs- und Umgebungslichtsensoren mit Infrarotsendern, I2C-Schnittstellen und Interrupt-Funktionen

ESS

Isolierte Sammelschienen-Stromsensoren mit Analogausgang, bei denen ein Trennverstärker Spannungssignale von einem WSBE-Shunt und einem WSL2726-Widerstand überträgt

HMI und EMI-Unterdrückung

Eine HMI mit haptischen Feedback- Stellantrieben der Serie IHPT mit Lizenzen der Immersion Corporation

Ein mehrachsiger Roboter, der die EMI-Leistung von IHLE®- Spulen und Geräten von Mitbewerbern erfasst und anzeigt

Netzmanagement und Stromwandlung

Intelligente Zähler und Gateways für die Echtzeit-Überwachung des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung in Privathaushalten

Ein bidirektionaler 72 V / 12 V DC/DC-Wandler mit Transzorb® TVS für Telekommunikationsnetzteile

Weitere Referenzdesigns und Demonstrationen, die Vishay auf der electronica 2024 anbietet, sind isolierte AC/DC-Spannungssensoren für Hochspannungsnetze; ein optisches BMS-Kommunikationssystem; eine kompakte 800-V-Stromverteilungslösung; ein 48-V-15-kW-Traktionswechselrichter; ein 48-V-3-kW-Bordladegerät; ein 30-kW-Schnellladegerät; eine BLDC-Motorsteuerungsplatine für Wärmepumpen; ein intelligenter Rauch-, CO- und Wärmemelder mit Superkondensator-Backup; ein Photovoltaik-Energiesammler mit ENYCAP®-Kondensatoren; ein zweiseitig gekühlter Niederspannungs-BLDC-Motorregler mit hohem thermischen Wirkungsgrad sowie Designs mit Einschaltstrombegrenzern und Thermistor-Lösungen aus der letzten Firmenübernahme von Ametherm.

Über Vishay Intertechnology ( www.vishay.com):

Vishay ist Hersteller eines der weltweit größten Portfolios an diskreten Halbleitern und passiven elektronischen Komponenten, die für innovative Designs in den Märkten Automotive, Industrie, Computer, Konsumgüter, Telekommunikation, Militär, Luft- und Raumfahrt und Medizin unerlässlich sind. Unter der Marke The DNA of tech.TM bedient Vishay Kunden auf der ganzen Welt. Vishay Intertechnology, Inc. ist ein an der NYSE (VSH) notiertes Fortune-1.000-Unternehmen.

Firmenkontakt

Vishay Intertechnology, Inc.

Peter Henrici

63, Lancaster Ave 63

19355-2 Malvern, PA

+49 9287712808



http://www.vishay.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni-Felber

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 55917-0



http://www.lorenzoni.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.