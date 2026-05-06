Visiloox setzt auf transparentes Festpreismodell für Brillen mit Sehstärke

Online-Brillenmarke aus Berlin bietet Einstärkenbrillen inklusive Gläsern und wichtigen Veredelungen zu klar kalkuliertem Preis.

Berlin – Die Online-Brillenmarke Visiloox positioniert sich im deutschen Markt für Brillen mit Sehstärke mit einem transparenten Festpreismodell. Das Berliner Unternehmen bietet Einstärkenbrillen an, bei denen Gestell und individuell gefertigte Brillengläser bereits im Komplettpreis enthalten sind.

Die Gründer von Visiloox verfügen über langjährige Erfahrung im E-Commerce und im Health-Care-Umfeld. Mit Visiloox möchten sie den Online-Kauf von Brillen mit Sehstärke einfacher, transparenter und verständlicher gestalten. Im Mittelpunkt steht ein klarer Bestellprozess, bei dem Kundinnen und Kunden ihre Sehwerte eingeben und die Brille anschließend individuell gefertigt wird.

Viele Kundinnen und Kunden empfinden den Brillenkauf als komplex, insbesondere wenn sich der Endpreis erst durch zusätzliche Glasoptionen, Beschichtungen oder Veredelungen ergibt. Visiloox setzt deshalb auf einen klar kalkulierten Festpreis. Wichtige Eigenschaften moderner Brillengläser wie Entspiegelung, UV-Schutz, Härtung, kratzfeste Oberfläche und Lotus-Effekt sind bereits im Preis enthalten.

Visiloox richtet sich insbesondere an Menschen, die eine moderne Alltagsbrille online bestellen möchten und dabei Wert auf ein nachvollziehbares Preis-Leistungs-Verhältnis legen. Die Fassungen werden mit Designanspruch in Berlin konzipiert und in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern gefertigt. Die Gläser werden individuell auf Basis der persönlichen Sehwerte produziert.

Zur digitalen Unterstützung bietet der Webshop unter anderem virtuelle Anprobe-Funktionen und 360-Grad-Ansichten ausgewählter Modelle. Dadurch können Kundinnen und Kunden Fassungsform, Größe und Stil vor der Bestellung besser einschätzen.

Aktuell bietet Visiloox im Rahmen einer Frühlingsaktion ausgewählte Brillen mit Sehstärke bereits ab 59 Euro inklusive Brillengläsern an. Regulär verfolgt die Marke ein transparentes Festpreismodell mit klar ausgewiesenen Zusatzoptionen.

Mit dem Fokus auf Einstärkenbrillen, transparente Preisstruktur und einfache digitale Bestellung ergänzt Visiloox das wachsende Marktsegment für Online-Brillen in Deutschland.

Weitere Informationen:

https://www.visiloox.de

Brillen mit Sehstärke zum Festpreis

Visiloox ist eine Online-Brillenmarke aus Berlin für moderne Brillen mit Sehstärke. Das Unternehmen bietet Einstärkenbrillen zu einem transparenten Festpreis an, bei dem Gestell und individuell gefertigte Brillengläser bereits enthalten sind. Wichtige Glaseigenschaften wie Entspiegelung, UV-Schutz, Härtung, kratzfeste Oberfläche und Lotus-Effekt gehören zum Standardumfang.

Der Webshop richtet sich an Kundinnen und Kunden, die ihre Brille mit Sehstärke einfach online bestellen möchten und dabei Wert auf klare Preise, moderne Fassungen und einen verständlichen Bestellprozess legen. Digitale Funktionen wie virtuelle Anprobe und 360-Grad-Ansichten helfen bei der Auswahl des passenden Modells. Die Fassungen werden mit Designanspruch in Berlin konzipiert und in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern gefertigt.

Kontakt

Visiloox

Jan Noack

Kollwitzstraße 76

10435 Berlin

030 92108817



http://www.visiloox.de

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