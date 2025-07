VisorTech 6-teiliges WLAN-Alarmanlagen-Set XMD-5055.app

Sichert ganz einfach das Zuhause oder Büro: mit weltweitem Zugriff per App

– Funk-Alarmanlagen-Set mit PIR-Bewegungsmelder und 2 Tür-/Fenster-Sensoren

– 2 RFID-Schlüssel zum schnellen Deaktivieren der Alarmanlage

– Erweiterbar auf insgesamt bis zu 52 Sensoren

– Kostenlose App „ELESION“ für weltweite Steuerung und Push-Benachrichtigungen

– Stromausfall-Sicherung über Li-Ion-Akku: für bis zu 10 Stunden Stand-by

– Gesichert gegen Manipulation: Alarm bei Demontage des Bedienpanels

Sofortiger Rundumschutz durch eine einfache Installation: Das Funk-Alarmanlagen-Set mit WLAN und App von VisorTech sichert Wohnungen, Häuser und Büros und ist in wenigen Handgriffen einsatzbereit. Das kompakte System bietet zuverlässigen Schutz und permanente Überwachung – unabhängig vom Aufenthaltsort.

Intelligente Sensortechnik für eine lückenlose Überwachung: Ein Bewegungssensor sowie zwei Tür- und Fenstersensoren registrieren jede Bewegung und jede unbefugte Öffnung. Bei Alarmauslösung erfolgt eine sofortige Benachrichtigung über die mobile App, sodass eine kontinuierliche Kontrolle auch aus der Ferne per Smartphone oder Tablet möglich ist.

Codefreier RFID-Zugang: Zwei mitgelieferte RFID-Schlüssel ermöglichen eine unkomplizierte Entsperrung der Anlage ohne Zahlencodes. Diese Lösung eignet sich besonders für Kinder, Senioren oder Gäste, denen ein einfacher Zugang gewährt werden soll.

Weltweite App-Kontrolle mit ELESION: Die kostenlose ELESION-App ermöglicht Überwachung, Steuerung und Konfiguration der Anlage über Smartphone und Tablet – auch weltweit. Push-Benachrichtigungen informieren bei Alarmereignissen direkt auf dem Mobilgerät.

Modulare Systemerweiterung: Das Basissystem lässt sich mit zusätzlichen Sensoren, Sirenen und RFID-Schlüsseln erweitern. Diese Flexibilität ermöglicht individuelle Anpassung des Sicherheitssystems und Schutz weiterer Bereiche wie Garagen, Gartenhäuser oder Keller mit einem einzigen System.

– WLAN-Alarmanlage für Wohnung, Büro, Laden, Gartenlaube u.v.m.

– Starter-Set bestehend aus Basiseinheit mit PIR-Bewegungsmelder und 2 Tür-/Fenster-Sensoren

– 2 RFID-Schlüssel zum schnellen Deaktivieren der Alarmanlage

– Modular erweiterbar durch Bewegungsmelder, Tür-/Fenster-Kontakte, externe Sirenen u.v.m.

– Unterstützt bis zu insgesamt 52 Funk-Sensoren, 6 Fernbedienungen und 6 RFID-Schlüssel

– Bequeme Konfiguration über Bedienfeld und Smartphone-App

– Ein- und ausschalten zeitgesteuert oder manuell, auch per App

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für weltweiten Zugriff für Einstellungen, Aktivierung / Deaktivierung und Push-Benachrichtigungen, mit Protokoll

– Kompatibel mit Amazon Alexa: Alarmanlage per Amazon Echo und kompatiblen Lautsprechern per Sprachbefehl aktivieren und deaktivieren

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Szenen-Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten des Lichts bei Aktivierung der Alarmanlage u.v.m.

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Komfort-Extras: Heim-Modus, festlegbar, Alarm-Verzögerung

– Variable Auslöse-Verzögerung, z.B. beim Verlassen des Hauses

– Stromversorgung PIR-Bewegungssensor: 2 Batterien Typ AA / Mignon (enthalten)

– Stromversorgung Tür-/Fenster-Sensoren: je 2 Knopfzellen CR2450 (enthalten)

– Stromversorgung Kontrolleinheit: 230-Volt-Netzteil (enthalten)

– Stromausfall-Sicherung über Li-Ion-Akku: 1.500 mAh, für bis zu 20 Stunden Stand-by

– Kompakte Maße (Zentrale): 13,5 x 10 x 2,2 cm, Gewicht: 175 g

– Alarmanlage-Set bestehend aus PIR-Bewegungssensor, 2 Tür-/Fenster-Sensoren, 2 RFID-Schlüssel, Montagematerial und deutscher Anleitung

Das 6-teilige VisorTech WLAN-Alarmanlagen-Set XMD-5055.app ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3806-625 zum Preis von 69,99 Euro erhältlich.

Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.