VisorTech Elektronischer Tür-Schließzylinder TSZ-300

Mit Code & App ohne Schlüssel aufschließen

– Bis zu 10 Zahlencodes einstellbar

– Bluetooth-Verbindung mit Smartphone & Co.

– Für bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– Kostenlose Smart-Home-App “Elesion”

Die Bürotür und andere Türen bequem ohne Schlüssel einfach per Zahlencode oder Smartphone-App aufschließen! So ist man auch ohne Schlüssel nie ausgesperrt!

Bis zu 10 Codes für jeden Anlass: Mit dem Master-Code schließen alle berechtigten Personen auf. Einzelnen Personen kann man nur kurzzeitig Zugang gewähren, indem man einfach bis zu 9 individuelle Codes festlegt, die man jederzeit anpassen kann. So entzieht man auch schnell wieder die Berechtigungen.

Man kommt immer rein: Vergisst man den Code, ist das kein Problem, da sich das Schloss auch bequem per Smartphone-App öffnen lässt. Dank Bluetooth-Verbindung ist das sicher – das Schloss von VisorTech lässt sich nur aufsperren, wenn man in der Nähe ist.

Robust und langlebig: Der hochwertige Schließzylinder macht nahezu alles mit. Die Metall-Knäufe sehen nicht nur schick aus, sondern sind auch besonders robust. Und die Elektronik schließt bis zu 10 Millionen Mal auf!

– Tür-Code-Schließzylinder TSZ-300 für innenliegende Tür mit Einsteckschloss*

– Öffnen der Tür per Zahlencode oder App-Steuerung

– Bluetooth 4.0 für Verbindung mit Smartphone & Co.

– Tastenfeld mit 12 Tasten für PIN-Eingabe und -Programmierung

– Sichere PIN-Länge: 6 – 10 Ziffern

– Bis zu 10 User-PINs: jederzeit individuell einstellbar

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für Einstellungen und Vergabe von Zugangs-Berechtigungen sowie zum Öffnen

– Sicherheit bei Brand & Co.: kann von innen immer geöffnet werden

– Elektrostatischer Schutz bis 30.000 Volt

– Langlebig: bis zu 10 Millionen Schließ-Vorgänge

– Warnung bei niedrigem Batteriestand

– Silikon-Schutzhülle für den Outdoor-Einsatz

– Für Türen mit 50 – 150 mm Dicke

– Material: Metall mit Zinklegierung, Kunststoff

– Stromversorgung Schließzylinder: 6 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen), bis zu 1 Jahr Laufzeit bei 10 Öffnungen pro Tag

– Zylinder-Maße: Ø 17 mm, Höhe: 33 mm, Breite: 10 mm

– Gesamtlänge mit Knäufen variabel: 18,5 – 23,5 cm

– Gewicht: 524 g

– Schloss inklusive Schraubendreher, Silikon-Schutzhülle und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107318433

* Nicht für Türen mit Buntbartschloss geeignet

Preis: 69,53 EUR

Bestell-Nr. NX-4385-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4385-3103.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/FPBpmgfE

