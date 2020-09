VisorTech LED-Außenwandleuchte & WLAN-HD-Kamera mit PIR

Per Smartphone & App alles weltweit im Blick

– Helles Licht mit 1.400 Lumen

– Überwacht in HD-Auflösung

– Dreh- und neigbar für extragroßen Bildwinkel mit bis zu 270°

– Weltweiter Fernzugriff per kostenloser App

– Lautsprecher und Mikrofon für 2-Wege-Kommunikation

– 180°-Bewegungserkennung startet Licht und Aufnahme

Hat alles, was man zur Überwachung von Haus und Hof braucht: Im kompakten Gehäuse der neuen Outdoor-Kamera von VisorTech stecken Bewegungserkennung für automatische Aufnahme sowie WLAN-Anbindung für weltweite Erreichbarkeit!

Überwachungshilfe und Einbrecher-Schreck zugleich: Denn bei Bewegung leuchtet auch sofort die helle LED-Leuchte mit 1.400 Lumen auf! So wird jede Aktion vor der Kamera auch bei Nacht festgehalten. Und potenzielle Einbrecher lassen sich dadurch eher abschrecken.

Per App “Elesion” weltweit die volle Kontrolle behalten: Auf dem Display des Android- oder iOS-Mobilgeräts sieht man, was sich vor der Kamera-Linse tut. Durch die Bewegungs-Erkennung informiert die Kamera automatisch über jede Aktivität!

Mit Gegensprech-Funktion: Lautsprecher und Mikrofon sind in der Kamera integriert. So heißt man über das Smartphone Familie, Freunde sowie Gäste willkommen. Und schreckt potenzielle Einbrecher zusätzlich ab!

Das Smart Home automatisieren: Sind andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Man kann die Geräte sogar miteinander vernetzen: Beispielsweise schaltet das Wohnzimmerlicht ein, wenn die Überwachungskamera eine Bewegung registriert.

– Video-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (HD 720p) mit 20 Bildern/Sek.

– Helligkeit: 1.400 Lumen

– Energieeffizienzklasse: A

– Großer Kamera-Bildwinkel: 100° horizontal und 50° vertikal (Weitwinkel)

– Pan-Tilt-Funktion: schwenkt 270° horizontal und 100° vertikal

– Infrarot-Nachtsicht durch 11 IR-LEDs, bis zu 10 Meter Reichweite

– PIR-Bewegungssensor mit 180°-Erfassungswinkel: aktiviert das Licht und startet die Aufnahme

– Lichtstarke Optik: Blende f/2,0, Brennweite: 3,6 mm

– WiFi-kompatibel: unterstützt WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “Elesion” für iOS und Android: für Einstellungen, Lichtsteuerung, Push-Benachrichtigung bei Bewegung vor der Kamera, Live-Bild und Gegensprech-Funktion

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig, zum Einschalten weiterer Leuchten bei Aktivierung der Überwachungs-Kamera u.v.m.

– Kompatibel mit Echo Show und Fire TV von Amazon: überträgt auf Wunsch Kamerabild, auch per Sprachbefehl

– 2-Wege-Kommunikation über Mobilgerät mit App, Lautsprecher und Mikrofon in der Kamera integriert

– Aufnahme auf microSD(HC/XC)-Karte bis 64 GB (bitte dazu bestellen)

– Spritzwassergeschütztes Aluminium-Gehäuse: IP44

– Leistungsaufnahme: 23 Watt

– Stromversorgung 230 Volt (direkter Anschluss ans Stromnetz)

– Maße: 33,7 x 15,5 x 10,3 cm, Gewicht: 1,2 kg

– 2n1-Überwachungskamera mit LED-Leuchte inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107374491

