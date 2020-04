VisorTech Spycam-Detektor

Jede versteckte Kamera enttarnen – in Hotels etc.

– Zum Scannen von Umkleidekabine, Hotelzimmer u.v.m.

– Infrarot-LEDs für sichtbare Reflexion auf Kamera-Sensor

– Spritzwassergeschützt nach IP44

– Integrierter Akku für bis zu 30 Stunden Laufzeit

Ungewollter Überwachung einen Riegel vorschieben: Die Infrarot-LEDs des Spy-Cam-Detektors von VisorTech enttarnen rasch jede versteckte Kamera – ob in Umkleidekabine oder Hotelzimmer.

Kinderleichte Anwendung: Die blinkenden LEDs einschalten und mit ihnen den Raum scannen. Wenn man dabei durch den Sucher schaut und einen blinkenden Punkt erkennt, hat man sehr wahrscheinlich eine verstecke Kamera entdeckt.

– 6 blinkende Infrarot-LEDs für eine sichtbare Reflexion auf dem Kamera-Sensor

– 4-stufig einstellbare Blink-Frequenz

– Sucher mit Rotfilter zum leichten Auffinden von Kamera-Sensor-Reflexionen

– Spritzwassergeschützt: IP44

– Integrierter LiPo-Akku mit 950 mAh für bis zu 30 Stunden Laufzeit, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 99 x 37 x 15 mm, Gewicht: 40 g

– Finder inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 29,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4819-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4819-1320.shtml

