VisorTech WLAN-Wildkamera WK-665.app

Wildtiere direkt über das Smartphone bequem bei Tag und Nacht beobachten

– WLAN und kostenlose App für Android & iOS: für Einstellungen, Live-View und mehr

– Nachtsicht dank No-Glow-IR-LEDs mit 940 nm-Wellenlänge

– Extra-schnelle 0,3 Sekunden Auslöse-Zeit

– Bis zu 20 Meter PIR-Reichweite

– Integriertes Farbdisplay mit 5,1 cm (2″) Diagonale

– Bis zu 3 Monate Stand-by bei Batteriebetrieb

Wildbeobachtung bei Tag und Nacht: Die No-Glow-Infrarottechnik mit 940 Nanometer der 4K-WLAN-Wildkamera mit App von VisorTech arbeitet nachts vollständig unsichtbar – kein sichtbares Leuchten, das Tiere aufschrecken könnte. Bewegungen werden zuverlässig erfasst, während Wildtiere in ihrem natürlichen Rhythmus bleiben.

Auslösezeit von 0,3 Sekunden: Der Bewegungssensor erfasst Tiere bis zu 30 Meter weit und löst in 0,3 Sekunden aus – schnell genug, um auch scheues Wild zu erfassen, das sich nur kurz im Erfassungsbereich aufhält.

Fernzugriff per WLAN und App: Über die kostenlose App für Android und iOS lassen sich Aufnahmen abrufen, das Live-Bild einsehen und Einstellungen anpassen – ohne die Kamera abzubauen oder den Standort aufzusuchen. Ein integriertes Farbdisplay ermöglicht zusätzlich die schnelle Sichtprüfung direkt vor Ort.

Bis zu drei Monate Standby-Betrieb: Der sparsame Batteriebetrieb ermöglicht eine Standby-Zeit von bis zu drei Monaten – ideal für abgelegene Futterstellen oder Naturflächen ohne Stromanschluss. Aufgenommen werden hochauflösende Fotos sowie interpolierte 4K-Videos.

– WLAN-Wildkamera zur Tierbeobachtung bei Tag und Nacht

– PIR-Bewegungssensor für automatische Aufnahmen: nur 0,3 Sek. Auslöser-Zeit

– PIR-Erfassungswinkel: 90°, Reichweite: bis zu 30 m

– IR-LEDs für Nachtsicht

– Zeitraffer-Funktion (Time-Lapse) für Aufnahmen unabhängig von Bewegungserkennung in bestimmten Zeitintervallen (5 Min. bis 24 Std.)

– Serienbild-Funktion (Multi-Shot): bis zu 9 Bilder nacheinander aufnehmen

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz), bis zu 30 m Reichweite

– Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellungen, Live-View, Aufnahmen und zum Übertragen von Aufnahme auf Mobilgerät

– Hochauflösende Video-Aufnahmen: 4K (interpoliert), Full HD (1080p), HD (720p), VGA, Video-Länge: 5 Sek. bis 90 Sek.

– Foto-Auflösung: 50 / 36 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3 / 1 MP

– Aufnahme-Format: JPG / MP4 (H.264)

– Integrierter 5,1-cm-Farb-Monitor (2″) zum Kontrollieren von Einstellungen und Aufnahmen

– Wetterfestes Gehäuse: IP65

– Verbindung mit Computer per USB: zum Übertragen von Aufnahmen

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 256 GB (bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung: 4 Batterien Typ AA / Mignon für bis zu 3 Monate Standby oder per 6-V-Netzteil (Batterien und/oder Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 112 x 88 x 61 mm, Gewicht: ca. 200 g

– Wildkamera WK-665.app inklusive Befestigungsgurt, USB-Kabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung

Die VisorTech WLAN-Wildkamera WK-665.app mit 50 MP, interpolierter 4K-Auflösung & No-Glow-IRs ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-7061-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/yL5pnbXwSy8ZTb2

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