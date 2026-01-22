Vistaprint wählt Fivetran für die Aktivierung seiner Daten und für die Optimierung personalisierter Kundenerlebnisse

Mit Fivetran optimiert Vistaprint die Nutzung von kontrollierten First-Party-Daten über Werbe- und Owned-Kanäle hinweg und verbessert so die Effizienz von Targeting, Experimenten und KI-Initiativen

München, 22. Januar 2026 – Vistaprint, der Design- und Marketingpartner für Millionen kleiner Unternehmen, hat sich für Fivetran, den weltweit führenden Anbieter für automatisiertes Data Movement, entschieden. Die Lösung unterstützt den Übergang zu moderner Datenaktivierung und KI-gestützten Kundenerlebnissen: Fivetran stellt sichere, automatisierte Datenpipelines und Reverse-ETL-Funktionen bereit. So verbindet Vistaprint aufbereitete First-Party-Daten direkt mit den Tools, die täglich in Marketingsystemen und bei der Interaktion mit Kunden genutzt werden.

Vistaprint stützt sich auf Daten, um die Personalisierung zu verbessern, die Marketingperformance zu optimieren und Abläufe zu rationalisieren. Das Unternehmen verwendet AWS, Snowflake und Analysetools wie Statsig, um zu verstehen, wie kleine Unternehmen mit der Vistaprint-Plattform interagieren. Im Rahmen einer mehrjährigen Modernisierungsinitiative hat Vistaprint den Übergang von On-Premise-Systemen zu einer Cloud-First-Architektur vollzogen und eine Data-Mesh-Strategie eingeführt, die Daten als vertrauenswürdige sowie verteilbare Ressource für alle Teams etabliert.

„Das Business von Vistaprint basiert darauf, Kleinunternehmen zu einem professionellen Auftritt zu verhelfen und so Kunden zu gewinnen. Dabei spielen Daten eine entscheidende Rolle“, sagt George Fraser, CEO von Fivetran. „Durch den Einsatz von Fivetran zur Aktivierung vertrauenswürdiger First-Party-Daten, sowohl in Paid- als auch in Owned-Kanälen, kann Vistaprint schneller agieren, Erlebnisse effektiver personalisieren und KI-gesteuerte Initiativen souverän unterstützen. Wir sind stolz, das Unternehmen auf seinem Weg zu einer modernen, datengesteuerten Organisation zu begleiten.“

Fivetran automatisiert das Data Movement aus den Kernsystemen von Vistaprint zu Snowflake und aktiviert die kontrollierten Daten in operativen Tools mithilfe von Reverse ETL. Im Paid-Bereich nutzt Vistaprint Reverse ETL, um Plattformen wie Google und Meta mit First-Party-Daten anzureichern. Das sorgt für eine präzisere Zielgruppenansprache und besseren ROI bei programmatischer Werbung. Durch diesen Ansatz sind Marketing-Teams weniger vom Input von Drittanbietern abhängig und können noch mehr auf verlässliche, unternehmensinterne Kundendaten vertrauen.

Reverse ETL spielt zudem eine entscheidende Rolle in der Experimentier- und Optimierungsstrategie von Vistaprint für seine eigenen Kanäle. Als Teil eines Audience-Testing-Stacks mit Statsig, Iterable und Contentful wird Reverse ETL zur Definition und Synchronisierung von Kontroll- und Testgruppen plattformübergreifend eingesetzt. Das garantiert eine Single Source of Truth für die Zielgruppenerfassung, ermöglicht konsistente Messungen von Uplift bei Omnichannel-Kampagnen und verbessert die Zuverlässigkeit der Testergebnisse.

„Unsere Marketingteams benötigen schnellen Zugriff auf zuverlässige Daten in den Plattformen, in denen Kampagnen geplant, durchgeführt und optimiert werden“, so Drew Forster, Director of Marketing Optimization bei Vistaprint. „Fivetran macht dies möglich, indem es Daten direkt in unseren Marketing- und Kundenbindungstools aktiviert. So können wir Kampagnen schneller personalisieren, neue Ideen testen und unsere KI-Initiativen unterstützen. Wir arbeiten effizienter und treffen Entscheidungen mit größerer Sicherheit, da die Daten jederzeit bei Bedarf verfügbar sind.“

Mit der zunehmenden Nutzung von KI zur Verbesserung von Empfehlungen, zur Optimierung von Design-Workflows und zur Personalisierung der Kundeninteraktion ist Vistaprint auf zuverlässige, hochwertige Daten angewiesen, die in seine Betriebssysteme einfließen. Fivetran sorgt dafür, dass kontrollierte Daten kontinuierlich übertragen und durch Reverse ETL aktiviert werden, sodass die Teams direkt in ihren Entscheidungsfindungs-Tools mit konsistenten Informationen arbeiten können.

Über Fivetran:

Fivetran liefert das vertrauenswürdige Datenfundament für das KI-Zeitalter und vereint dabei Data Movement, Transformation und Aktivierung von Daten, um Analytics und Innovationen voranzutreiben. Führende Unternehmen weltweit – darunter OpenAI, LVMH, Pfizer und Verizon – vertrauen auf Fivetran, um Daten zuverlässig, interoperabel und nutzungsbereit über jede Cloud und alle Systeme hinweg bereitzustellen.

Der deutschsprachige Markt wird aus dem Büro in München betreut. Zu den Kunden in Deutschland zählen DOUGLAS, Hermes, Lufthansa und VW Financial Services. Weitere Informationen unter fivetran.com/de – und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Firmenkontakt

Fivetran

Tobias Knieper (Marketing Lead DACH)

Franz-Joseph-Str. 11

80801 München

.



https://fivetran.com

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Christine Schulze & Thomas Hahnel

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761- 0



https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: Fivetran