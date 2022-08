Visual Planning – Für mehr Pepp in der PEP

Digitale Personaleinsatzplanung erhöht Effektivität und macht Spass

Personal planen bedeutet: wann soll welche Qualität und Quantität an Arbeitnehmern zu welcher Zeit am richtigen Ort sein? Für die Disponenten ist das oftmals mit grossen Herausforderungen gespickt, die Übersicht geht schnell verloren. Digitale Werkzeuge wie die Personalplan-Software Visual Planning eröffnen einfache, und doch geniale Lösungen.

Visual Planning – die effektive Personalplanungs-Software für jede Unternehmensgrösse

Die Personaleinsatzplanung ist für jede Firma, jede Organisation und jedes Unternehmen ein zentrales Element. Planen und Prognostizieren des Bedarfs an regulären Teams oder zusätzlichen Mitarbeitern erfordert in der heutigen Zeit mit steigender Komplexität die Anwendung passgenauer moderner Tools. Das Organisieren von Aufträgen und Arbeiten, das Verwalten von Qualifikationen, Schulungen oder Schichten, beim gleichzeitigen Nachverfolgen von Ferienzeiten und Abwesenheiten, darf nicht unnötig Zeit und Geld kosten. Vielmehr ist Effektivität in der Ressourcenplanung gefordert.

Ein einfaches Personalplanungs-Tool zur Optimierung

Moderne, digitale Lösungen wie die Personalplan-Software Visual Planning eröffnen dazu einfache, gleichzeitig geniale Möglichkeiten. Ohne Programmieraufwand und branchenunabhängig, wird das Ressourcenplanungsprogramm an die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Praktisch und zeitgemäss ist zusätzlich die Anbindung an mobile Geräte wie Tablet, Notebook und Smartphone. Die Personalplanung-App ist sowohl für Android wie auch iOS erhältlich.

Visual Planning ist ein teamorientiertes, flexibles Personalplanungsprogramm für die Terminierung und Planung der Unternehmensressourcen. Zeitpläne und Daten können mit Kollegen und Geschäftspartner, oder auch Kunden, in Echtzeit bearbeitet werden. Individuelle Berechtigungen kanalisieren den Zugriff.

Die Zuordnung der verschiedenen Mitarbeiter zu Tätigkeiten, Dienstplan, Projekten oder Positionen erfolgt per Drag & Drop. Die Personalplanungs-Software erleichtert durch ihre graphische Oberfläche und leichte Bedienbarkeit die planerischen Aufgaben, unabhängig von den Arbeitszeitmodellen.

Zudem ergeben sich mit der elektronischen Planungstafel auch die Möglichkeiten, freie oder freigewordene Kapazitäten, Beförderungen von qualifizierten Mitarbeitern und Umstrukturierungen von Abteilungen leichter handzuhaben.

Für jede Personalplanung und für jedes Projekt

Mit einer übersichtlichen Personaleinsatzplanung und der Darstellung der Planungsprozesse verfügen die verantwortlichen Planer bei Visual Planning jederzeit über alle relevanten Informationen: Arbeitszeit, Abwesenheit, Überstunden, Leerlauf oder Zeiterfassung.

Darüber hinaus geht die elektronische Planungstafel auch auf die Bedürfnisse der Flexibilisierung von Arbeitszeiten ein. Sie dient somit auch zur Übersicht bei schwankender Personalplanung.

Unterschiedliche, frei wählbare Zeitskalen unterstützen in der Planung. Stunden-, Wochen-, Monats- oder Jahresansichten gewährleisten jederzeit den Überblick. Auslastungspläne zeigen Engpässe auf.

Managen der Personaleinsatzplanung-Software von überall aus

Aufgrund der Mehrmandantenfähigkeit können sich User zeitgleich einloggen und arbeiten, je nach Lizenztyp.

Neben den meist stationären PC-Arbeitsplätzen bietet sich grosse Flexibilität bei der Planung über mobile Endgeräte: Mit Zusatzlizenzen gewinnen User jederzeit Zugang zu Visual Planning und arbeiten im online/offline Modus an der Planung. Ganz einfach – während einer Zugfahrt, auf einer Baustelle, in anderen Betriebsräumen oder im Aussendienst.

Visual Planning bietet „value for money“ und ist eine Personalplanungs-Software, die sowohl als on-Premise-Lösung wie auch als SaaS verfügbar ist. Bei vergleichbarem Funktionsumfang ist das Preis-Leistungsverhältnis ungeschlagen im Markt. Das Lizenzmodell ist dank seines modularen Aufbaus auf das Unternehmen bzw. ein Projekt passgenau und stufenlos erweiterbar.

Im deutschsprachigen Raum erfolgt der Vertrieb von Visual Planning exklusiv durch Advanced Solutions GmbH, einem eigenständigen Tochterunternehmen der ARC-Logiciels SA. Durch ein Netz von 17 Vertriebspartnern in der DACH-Region unterstützt Visual Planning® Kunden u.a. aus dem Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, Dienstleister oder Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Advanced Solutions ist eingebunden in ein spezialisiertes Team aus Ingenieuren und Kaufleuten von ARC Logiciels SA, Yverdon, der Generaldistributor für die Ressourcenplanungs-Software Visual Planning® in der Schweiz, in Deutschland und Österreich.

