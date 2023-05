VISUAL STATEMENTS® weitet Zusammenarbeit mit allcop aus

Neben der bisherigen Zusammenarbeit im Bereich Print on Demand, hat VISUAL STATEMENTS seine Handelswarenprodukte zu allcop verlagert. Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen vollumfänglich auf die Fulfillment Dienstleistung von allcop, wodurch allcop künftig die Produkte von VISUAL STATEMENTS aus einer Hand liefern kann. Die Umstellung des Lagersystems legte den Grundstein für die komplette Überarbeitung und den Relaunch des Visual Statement Shops.

Die bisherige Zusammenarbeit beschränkte sich auf die zwei Submarken Lieblingsmensch und Lieblingskollegen, die rein vorgestaltete als auch personalisierbare Print on Demand Produkte gelistet hatten. Nach Konsolidierung aller Marken in den Visual Statements Shop, können Kund:Innen nun sowohl Print on Demand Produkte als auch vorproduzierte Handelswarenprodukte zentral erwerben. Dies ermöglicht nun auch Personalisierte Geschenke wie Tassen, Leinwände, Kissen, Poster, Kalender etc. mit den Sprüchen und Motiven weiterer Love Brands von Visual Statements wie VS“, wrdprn, Vollzeitprinzessin, usw. in einem Kaufvorgang abzuwickeln.

Durch die hybride Lagerhaltung von Print on Demand und Handelswarenprodukte wird eine schnellere und nachhaltigere Lieferung ermöglicht. Mit der Kombination weiterer Marken, Motive und Sprüche auf Print On-Demand-Produkten können darüber hinaus Trends noch schneller auf Produkte umgesetzt werden. Unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten ist diese Optimierung ebenso ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft, weil hierdurch keine Vorplanung, Finanzierung und Lagerhaltung und der Absatz von Einzelartikelmengen festgelegt werden muss, die ggf. nicht alle abgesetzt werden, sondern bedarfsgerecht produziert werden kann. Auch ist damit eine dauerhafte Verfügbarkeit aller Artikel sichergestellt. Im weiteren Schritt wird geprüft welche Produkte zukünftig noch für eine On-Demand Produktion in Frage kommen.

VISUAL STATEMENTS ist einer der bekanntesten Social Media Marken und E-Commerce Shops in Deutschland, wie im vor kurzem publizierten Branchenbericht von Emplifi zu entnehmen ist.

„Nach langjähriger und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allcop freuen wir uns durch die Erweiterung des Lagersystems unseren Kund:Innen alle Produkte auf Visual Statements zugänglich zu machen.“, so Leo Tacke, COO VISUAL STATEMENTS GmbH.

„Wir freuen uns die Zusammenarbeit mit VISUAL STATEMENTS – einer der innovativsten E-Commerce Shops und Social Media Marken in Deutschland auszubauen und nun weitere Visual Statements Marken zentral über den Shop bedienen zu können.“, so Andreas Schätzle, CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei allcop.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

